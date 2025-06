P. RICO: Exgobernador critica cooperación Gobierno con ICE

SAN JUAN.- Tras una solicitud de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en Puerto Rico al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para obtener los nombres y direcciones de aproximadamente 6,000 conductores sin estatus migratorio definido, el exgobernador Alejandro García Padilla expresó que la cooperación del gobierno puertorriqueño con la agencia sería un acto de personas «malvadas».

«Son unos arrodillados», repitió varias veces el exmandatario del Partido Popular Democrático en el programa televisivo Primera Pregunta (Telemundo).

«Hay que ser una persona genuinamente malvada, terrible, para haberle entregado esa lista a la gente que va a irlos a buscar a su casa para deportarlos. Gente que lo único que quiso fue guiar legalmente por las calles de nosotros para ir a hacer los trabajos que los puertorriqueños no están dispuestos a hacer. Gente que lo único que hizo fue cumplir con la ley y el gobierno de Puerto Rico. Este gobierno, no otro, no populares y ni PNP. Este gobierno, el gobierno de ahora, los entregó. Gente que quiso venir aquí buscando visa para un sueño, como dice la canción, gente que quiso cumplir con la ley» declaró García Padilla.

Las declaraciones del exgobernador se dan luego de que la directora de HSI en San Juan, Rebecca González Ramos, confirmó a la organización de radiodifusión pública NPR (National Public Radio) que la dependencia realizó la petición de información al DTOP sobre cuántos inmigrantes ostentan licencias de conducir amparadas bajo la Ley 97 del 2013, firmada por García Padilla, que permitió que los inmigrantes indocumentados pudieran obtener esta documentación provisional.

