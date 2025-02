P. RICO: Dominicano Bladimir Díaz celebra 40 años «pintando el Caribe»

De las cuatro décadas de carrera artística, Díaz ha pasado 28 viviendo en la Isla del Encanto. Para su suerte, la considera muy parecida a su amada República Dominicana. “Por eso se me ha hecho fácil continuar pintando al Caribe y muy agradecido del trato que me han dado los puertorriqueños, me siento muy halagado”, dijo.