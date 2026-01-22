P. RICO: Buscan fianza para expareja diputada La Romana

Esteffany José Vásquez Amarante

SAN JUAN.- La audiencia preliminar y de fianza en contra de Esteffani José Vásquez Amarante, también conocido como “Ethian” o “Baby”, acusado de narcotráfico en Puerto Rico, fue movida a solicitud de su abogado. La misma estaba pautada para este jueves 22 de enero, a las 10 de la mañana.

Samuel P. Carrión, quien representa a la expareja sentimental de la diputada de La Romana, Jacqueline Fernández Brito, solicitó al tribunal que se mueva la fecha del encuentro debido a que estará fuera de esa jurisdicción los días 22 y 23 de enero, además de que “aún está investigando los recursos para obtener una fianza en Puerto Rico, dado que el Sr. Vásquez tiene familiares que residen aquí”.

El encuentro, que presidirá el juez Héctor L. Ramos Vega, fue reprogramado para el 27 del presente mes, a las 3:00 de la tarde en la Sala 6 de Hato Rey.

Vásquez Amarante fue extraditado el pasado 14 de enero y ese día fue presentado ante un juez y asistido por un intérprete judicial certificado. En la audiencia se le informó los cargos contenidos en su acusación, las penas mínimas y máximas aplicables y sus derechos.

En esa primera audiencia, Esteffani José Vásquez Amarante revisó y llenó el formulario CJA 23 o Declaración Jurada Financiera (Financial Affidavit), que permite que un abogado de oficio lo represente de forma gratuita dado el detalle de ingresos, activos y deudas.

Después de revisar el formulario CJA 23 se decidió que su defensa la realice un Defensor Público Federal, que en este caso es Samuel P. Carrión.

El 7 de septiembre de 2023, un gran jurado federal de Estados Unidos emitió una acusación formal en contra de este hombre, acusado de conspiración internacional para distribuir cocaína, distribución internacional de cocaína y conspiración para cometer lavado de dinero derivado de una actividad ilícita específica: el narcotráfico.

De acuerdo a la justicia de Estados Unidos, Vásquez Amarante facilitó el narcotráfico y el lavado de dinero entre La Romana, República Dominicana, y Puerto Rico, a través de criptomonedas.

Según señalan, desde al menos febrero de 2022, conspiró para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento y la sospecha razonable de que sería importada a Estados Unidos.

De igual forma, la acusación establece que el 17 de marzo de 2021 Vásquez Amarante y otro cómplice dirigieron la entrega de aproximadamente $400,000 en dólares estadounidenses —producto del narcotráfico— a una persona en San Juan, Puerto Rico, quien convirtió las ganancias de la droga en criptomonedas.

Indican que el 24 de marzo de 2021, Esteffani Vásquez Amarante y otro cómplice ordenaron la entrega de aproximadamente $2,000,000 en dólares estadounidenses o ganancias del narcotráfico a una persona en San Juan, Puerto Rico, quien convirtió dichas ganancias en criptomonedas.

“Alrededor del 14 de abril de 2021, otro cómplice, bajo la dirección de Vásquez Amarante, intentó entregar aproximadamente $2,200,000 en dólares estadounidenses o ganancias del narcotráfico a una persona en San Juan, Puerto Rico, quien previamente había convertido dichas ganancias en criptomonedas”, dice la acusación.

Esteffani José Vásquez Amarante fue arrestado el 6 de noviembre de 2025 a solicitud de Estados Unidos y extraditado a Puerto Rico el miércoles 14 de enero de 2026 por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) Región 22, ubicado en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.