¿Otro “Afganistán” en el Caribe?

Según el Dr Ariel Henry, Primer Ministro de Haití, la migración es una especie de “derecho humano universal” que nace de la injusticia que impera en el mundo. Por eso en la ONU sentenció: “las migraciones continuarán”. Qué equivocado está. Coincidimos con él en qué hay que ir al origen para eliminar las causas nacionales de la expulsión de la población, y eso incluye a las clases dirigentes depredadoras e ineptas.

Urge por tanto el rescate de Haiti…Nadie se engañe: no es migración, es ocupación, es éxodo programado, es muta como arma demográfica. En el fracaso de Haití como Estado, nadie discute que potencias tienen una buena dosis de responsabilidad; pero el liderazgo haitiano no tiene menos. Pero ahora, en lo que se discuten las responsabilidades históricas, la tarea es rescatarlo y reconstruirlo…

En 1975, Marruecos amenazo a España con un éxodo de millones de sus ciudadanos desarmados hacia el Sahara. Fue un ejemplo elocuente del empleo de la muta o éxodo masivo como arma político demográfica. En 1980, Fidel Castro paso a la acción: desató el éxodo del Mariel que perturbó gravemente a EEUU…Destruir soberanía de una nación para complacer a grandes potencias y poderes fácticos que son responsables del descalabro de otra nación, es un crimen internacional abominable: solo hay que guiarse por encíclica Pacen in Terris y sus principios, o por los principios generales del derecho internacional, para saber la maldad de ese plan maldito…

Las noticias del aumento de las deportaciones de haitianos desde RD fluyen en los últimos días. Recordemos que la ley fija sanciones para el empleador de trabajadores en situación migratoria irregular; para los transportistas; para los organizadores de viajes ilegales; para los falsificadores de documentos. ¡se impone además la necesidad de procesos ejemplarizantes!…

LO QUE PROCEDE

Ahora, lo que procede es mantenerse alerta, organizando a los dominicanos de corazón patriota y sentido de la racionalidad de los procesos, esperando con buena fe, que el gobierno actúe en consecuencia. Apoyarlo en todo lo que proceda, y combatirlo duramente si se tuerce o se devuelve…Con el paso del tiempo, se va comprobando cómo muchos elementos de la “izquierda” están junto al globalismo imperialista y sus socios locales en los planes de fusion, junto también con no pocos mercenarios. Pero no podrán: verán como el pueblo dominicano los va a enfrentar y derrotar en todos los terrenos…

“Narciso Isa Conde considera que Haití no es una carga para la RD ni un peligro para la región”, refiere el titular de Diario Libre. Sería una gran cosa que el miembro prominente del Secretariado de FARC, convenza a sus aliados de Venezuela y Bolivia para que abran sus territorios que son fértiles e inmensos…

Historia: el primero que públicamente planteó la necesidad de un Muro Fronterizo fue el Embajador Alejandro González Pons, en Diálogo Nacional 1998. Luego de una misión oficial a Israel del Consejo Nacional de Frontera, al Presidente Leonel Fernández se le formuló la propuesta en la Cumbre Mundial Antiterrorista de Madrid 2006. Posteriormente, el Diputado FNP Vinicio Castillo presenta la popular Resolución 2014 del Muro Fronterizo…

En 2015, comienza la campaña FNP de recolección de firmas para iniciativa popular legislativa, con gran acogida, con objeto de ordenar por ley la construcción del Muro Fronterizo con 4 pasos…Varios partidos, además de la Fuerza Nacional Progresista, tienen amplia coincidencia con el Muro de 4 pasos, que llamo Muro de la Buena Vecindad: el Partido Reformista Social Cristiano, Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, Partido Demócrata Institucional, Partido Nacional de Voluntad Ciudadana, así como un enorme, impresionante, creciente agrupamiento de movimiento patrióticos y nacionalistas. También, todos tienen una amplia coincidencia en una efectiva política de desarrollo fronterizo.

Un Mini Marshall para Haití se tituló un artículo que publique en el 2004 en la prensa Israel; y luego, tras el terremoto, reproduje en el 2010, en el Listín Diario: todo su contenido tiene hoy más vigencia que nunca, y resume planteamientos hechos desde 1991, 1997, 1999 y 2000, desde Unión Nacionalista y el Comité de Solidaridad internacional con Haití…

FORMULA

Hace años propuse formula 1X7: por cada obra que construya RD en Haití, por lo menos 7 países o grupos de países deben construir por lo menos una igual. Sí construimos, por ejemplo, dos hospitales, mínimo esos países deben construir 14: sí nosotros podemos, !ellos pueden mucho más!…¿Cual sería el impacto en Haití de la construcción, por lo menos de 20 zonas francas industriales, con 30 o 40 mil trabajadores cada una?.

Si RD puede levántar y operar 2, los 7 países o grupos de países pueden hacer mucho más. La logística se organiza entre todos, así como las escuelas técnicas integradas, como su complemento esencial…En la fórmula 1X7, aplicada al medioambiente, si RD con su experiencia, se involucra en reforestar y reconstituir suelos de dos millones de tareas, los demás pueden llevar la cobertura a más de 20 millones. Lo mismo aplica a las infraestructuras criticas y la formación continua del capital humano y social…

El parque eléctrico de Haití es muy pequeño. Con un esquema de generación distribuida regionalmente, se puede incrementar varias veces su capacidad instalada. Es obvio, que los costes de esa operación los tiene que garantizar comunidad internacional, en la etapa inicial. Lo mismo aplica con la sustitución urgente de su insostenible demanda de leña y carbón…

Un amigo muy enterado de la situación en la frontera me advierte que es importante reforzar la seguridad. Hay que estar alerta, pues la caldera del otro lado está sometida a gran presión, y hay gente en la región interesada en crear problemas. Ojo al Cristo… FUERZAS ARMADAS

Las FFAA de República Dominicana no pueden ni deben poner un pie en territorio haitiano. Y no creo que esté dentro de visión del presidente Luis Abinader. Sí deben estar listas, junto a todo el pueblo dominicano, para enfrentar una estampida, o repeler una provocación. Porque “no hay solución RD” ni aquí ni allá…Celebró mucho que el Consejo Nacional de Migraciones haya adoptado medidas para restringir el esquema de RD: El Paritorio de Haití.

Se requerirá en lo adelante seguro médico internacional. Las mafias que ganan tanto tendrán más dificultades para montar esa operación…Sé que por razones de seguridad nacional se debe avanzar en la identificación de todo extranjero que se encuentre en territorio nacional, pero la clave está en el control fronterizo. Por eso es la importancia del Muro de la Buena Vecindad…

Aqui se hizo un plan de regularización que fue rotundo fracaso. En estas condiciones, hay que cuidar que esa fórmula actual no termine siendo mas que una variante de regularización…¿Que se hará con la obligación del 80/20? ¿ se van a convalidar sus violaciones groseras? Ojalá que no se generen incidentes, como los recientes ocurridos en el Consulado de Haití en Santiago. Además, hay alto riesgo de “efecto llamada”…Si el Ministerio de Trabajo aplica el 80/20, aún sea gradualmente, será un cambio importante, pero lo más importante será aplicar las multas a las empresas por contratar ilegales y violentar groseramente los criterios de nacionalización del trabajo…Los dominicanos merecen trabajar en su país. Hay 500 mil plazas laborales que de acuerdo a nuestras leyes, deberían estar en manos de los dominicanos; el salario real debería ser mucho más elevado; las condiciones laborales deberían mejorar…

El gobierno dominicano presidido por Luis Abinader debe crear las políticas y los fondos para la mecanización y tecnificación de la agropecuaria y la industria de construcción: son el complemento de las políticas de control migratorio laboral… LA ONU

El Ex embajador de Haití, Paul Arcelin, que es veterano de política exterior, tiene toda la razón cuando responsabiliza a la ONU del desastre de Haití, pero aunque RD impulse solución internacional a la crisis de Haití en Haití, solo podemos facilitar y acompañar. RD no es ni será nunca la solución, solo debe ser parte de un esfuerzo colectivo, conjunto, generoso, desprendido. No pretender liderazgo ni ejercer hegemonía, por más que en la Comunidad Internacional nos alienten a hacerlo

…Un día me dijo un poderoso empresario dominicano: ¿por qué no nos dábamos cuenta que Haití es el único país sobre el que podíamos “ejercer imperialismo”? Le respondí: “¿Quien le dijo a Ud esa ridiculez, de que debemos ejercer imperialismo sobre Haití ? Solo gente que no conozca la historia ni respete la justicia y el derecho puede pensar así…revísese”. Tampoco debemos ni podemos ser administradores de esa crisis de un Estado Fallido. Sí hay que rescatarlo, y pronto

Esa tarea de rescate y reconstrucción de Haiti, que, actualmente, es Estado Fallido, no se ha hecho precisamente porque la Comunidad Internacional ha contado con RD como Buffering y Estado Pivote. Tampoco lo van a hacer haitianos solos; pero menos aceptarán que dominicanos sean sus tutores…Los empresarios insulares están incómodos. Ellos negociaron con los gringos la Solución Dominicana a los problemas de Haití Estado Fallido; y ya saben que su esquema perverso fracaso; que no ayuda a Haití a salir de sus crisis y desestabiliza a RD. Tienen alta cuota de responsabilidad en este desastre…

El problema no es el proyecto empresarial: el problema es creerse que el desafío de un Estado Emblemático y Problemático como Haití, colapsado, fallido, se puede resolver con un esquema perverso de articulación insular-dominicanos fuera, haitianos aquí-, y un Tercer Espacio Binacional …La realidad es que EEUU uso y abuso de recursos blandos y duros de poder para imponer a todas las clases dirigentes ese esquema perverso e inoperante. Desahuciaron Haití y nos convirtieron en Buffering y Estado Pivote de una crisis que desborda nuestras capacidades. Para las oligarquías la meta solo es el lucro…

Algunos promueven que RD debe involucrarse en Haití y ejercer hegemonía o tutela. Ni más ni menos fue ese el enfoque que siguió Trujillo, que se jactaba de sus raíces haitianas y de su gran poder en Haití. Otros, creen en forzar “integración económica” mediante alianza de las oligarquías insulares. Son errores peores que crímenes…

Pudiéramos ser una potencia exportadora, pero “como nos gustan los mangos bajitos”, grupos de nuestros empresarios y empresaurios, están obsesionados con el dominio del mercado de 22 millones, aunque nos integre con un estado fallido, y eso nos desintegre, balcanizando la Isla…Si al final se impone la idea de quitar presión demográfica a Haití y la Isla, como plateaban los informes de la ONU en 1949 y del Parlamento Europeo del 1999, varios países del continente pueden albergar haitianos sin problemas: EEUU, Canadá, Francia (Guyana), Brasil, Argentina, Mexico. No digo Venezuela, porque si los venezolanos están saliendo despavoridos bajo el régimen de madurismo-castrismo, sería cruel en estos momentos.

Por tanto, es necesario hacer un llamado al MIREX RD a resistir cualquier solicitud de asumir el rol de País de Refugio o Tercer Pais Seguro…Después del desastre de Afganistán, donde se proyecta la “imagen de fracaso de la gran potencia”, los EEUU se van al Caribe a proyectar otra vez esa imagen de “súper poder impotente”, para evitar conflicto que ellos han contribuido por acción y omisión a montar. Pero que sepan que no hay solución dominicana…

EEUU ha tenido que ver con el destino de Haití desde su fundación. Ahora, en el momento más crítico, cuando el gran Caribe está desestabilizado como nunca, a sabiendas del profundo daño estructural acumulado en Haití, y de los actores que están incidiendo en su dinámica hacia el conflicto y la guerra civil, se lava las manos. Sostiene que “la solución a los problemas de Haití depende exclusivamente de los haitianos”…¿Como se llama la obra?…

Después de 2da Guerra Mundial, EEUU intervino en 1945 en un Japón vencido. Para evitar crisis de gobernabilidad respetaron la figura del Emperador y su identidad nacional , pero fueron claves en cambios muy profundos: desde nueva una constitución hasta la reforma agraria…planeadas por el General Douglas Mac Arthur. Hoy son los mejores aliados. Pero eran otros tiempos…

JPM