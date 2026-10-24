Otra mentira sobre la UASD

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Recientemente se puso a correr la versión de que el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Jorge Asjana David, el cual se juramentó el pasado 16 de julio junto a las demás autoridadeselectas, se incrementó el sueldo.

Fake news, es decir, noticia falsa en español. En esa institución docente su máxima autoridad no puede disponer alza salarial de forma colectiva, pero mucho menos de manera unilateral, porque es una competencia exclusiva del Consejo Universitario.

Tengo entendido que el rector de la UASD recibe una remuneración ascendente a RD$481,246.00, que no es baja, pero mucho menos alta si se parte de los sueldos que perciben los ministros gubernamentales. Siempre se ha dicho que esa rectoría tiene la equivalencia de un ministerio, con la diferencia de que un ministro es designado mediante un decreto presidencial, mientras la máxima autoridad universitaria es electa por el Claustro Mayor, constituido por los profesores y un porcentaje menor de empleados y representantes estudiantiles.

Particularmente el actual rector de la Primada de América fue electo con un astronómico 68.5%, el porcentaje más elevado de las últimas décadas, influyendo posiblemente el prestigio de que goza en el área de la salud, en su condición de médico cirujano. Precisamente el pasado 21 de agosto, el Colegio Médico Dominicano lo exaltó como maestro de la medicina, un reconocimiento a sus más de 50 años de ejercicio profesional.

Adicionalmente es profesor meritísimo, la más alta distinción y categoría que puede alcanzar un docente universitario, que se otorga, conforme al Artículo 80 del Estatuto Orgánico, a los que cumplen con múltiples méritos en el escalafón académico, como la excelencia en aula, la investigación y creación profesional. Se requiere, de igual manera, una trayectoria ejemplar fuera de la institución, que beneficie directamente la cultura nacional.

Quien suscribe no tiene el honor de conocer personalmente al doctor Jorge Asjana David, pero la verdad es que nunca he escuchado una versión negativa de su persona ni dentro ni fuera de la UASD. Todos resaltan sus valores humanos y éticos.

Sin embargo, estamos en un país donde muchos juzgan por sus hechos. Y no sorprende, porque se ha hecho una norma, que los funcionarios acudan a las instituciones públicas a servirse a sí mismo y no a servir a la población. Y esa cultura funesta contribuye a dar crédito al rumor de que el rector universitario se incrementó el sueldo. No puede hacerlo, pero tampoco él (Jorge Asjana) da para eso, porque es el primero en estar consciente que la UASD atraviesa por un déficit presupuestario.

Es un déficit presupuestario famoso y de nunca acabar. ¿Por qué razón? Porque cada año la UASD registra aumento en su matrícula estudiantil y, automáticamente, sus gastos se disparan, porque hay que contratar nuevo personal docente, de los elegibles mediante concursos.

Está a la vista de toda la población, además, que la UASD ha llevado su enseñanza de educación superior, con múltiples ofertas curriculares, a las principales provincias del país, lo que implica no solo contratar más personal docente y administrativo sino equipar edificaciones. Su crecimiento y sus gastos son mayores cada año, no así el presupuesto que otorga el Estado.

Hemos tenido presidentes que durante un cuatrienio entero no han otorgado cinco centavos adicionales a la UASD, lo que ha impedido realizar, durante ese período, alza de sueldo al personal docente y administrativo de la academia estatal, reduciéndose el poder adquisitivo de profesores y empleados como consecuencia de los niveles de inflación en bienes y servicios que anualmente se producen en el país.

Es verdad que Luis Abinader incrementó el presupuesto universitario, pero para evitar que el déficit se torne inmanejable lo correcto es hacer ese aumento anualmente y acorde al creciente gasto de la institución docente. Establecer esa partida adicional dentro del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado que va al Congreso Nacional.

Se informó que el Gobierno construye un nuevo campus de la UASD en Santo Domingo Este. Es positivo y plausible, pero ¿y la multimillonaria inversión que conlleva en equipos esa enorme infraestructura corre por cuenta de quién? Lógicamente que de la UASD.

Y es lo que no entienden ciertos medios de comunicación y comentaristas de radio y televisión que todavía piensan que estamos en la época del medio millón. Naturalmente, ya cada vez son menos los que caen en el exceso de calificar a la UASD de barril sin fondo, porque ninguno ha podido probar desvío irregular de recursos ni se conoce a ningún profesor jubilado que haya salido con fortuna económica.

En lo que respecta al rector Asjana David hay que precisar lo siguiente: si alguien observó que su sueldo actual es mayor al de RD$481,246 pesos la razón descansa en que humildemente está bajando de su oficina, ubicada en el noveno piso de la Torre Universitaria, para trasladarse a las aulas a impartir docencia. La docencia se paga aparte.

Y es un gesto de humildad que sí debía ser resaltado por los medios de comunicación, porque la mayoría de los rectores anteriores no dieron clases. Es un sacrificio.

La docencia nunca ha sido bien pagada. Lo digo por experiencia propia. Una asignatura de tres créditos equivale a cuatro horas semanales, de las cuales por lo menos dos son teóricas. Durar dos horas corridas hablando, exponiendo temas y explicando conceptos no es un fly al catcher. Y cuando termina siempre te intercepta algún alumno en aula o en pasillo para abordar cualquier inquietud, que amerita prestar atención por respeto y por ética.

¡Imaginan a un profesor con una carga académica a tiempo completo! Tiene que pasarse el día entero hablando y, en ocasiones, viajar los fines de semana a centros regionales. Con la agravante de que lastareas y exámenes a corregir en la casa no tiene remuneración alguna.

Solo los que hemos pasado por la UASD, sobre todo en lo docente, conocemos su realidad. Y debemos estar prestos a desmentir cualquier infamia cuyo objeto sea dañar su imagen pública.

sp-am