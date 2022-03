Ortografía de los números cardinales

Por primera vez, la Ortografía de la lengua española ofrece normas explícitas acerca de la escritura de las expresiones numéricas. (OLE, 2010, Págs. 683/686)

Como se sabe, los números pueden ser gráficamente representados de dos maneras: por medio de cifras o símbolos y mediante palabras. Esta representación genera dudas y confusiones que llevan a los usuarios de la lengua a no saber qué emplear en un determinado contexto, si cifras o palabras. De ahí que sea muy común la pregunta: ¿Cómo debo escribir este número, en cifras o en letras?

En relación con la interrogante anterior, la Ortografía de la lengua española (2010: 682/683) plantea que la elección de cifras o de palabras en la escritura de los números depende de diversos factores, tales como el tipo de texto de que se trate, la complejidad del número que se deba expresar y el contexto de uso. En textos científicos y técnicos, por ejemplos, “es más normal, por su concisión y claridad, el empleo de cifras, y resulta obligado cuando se trata de operaciones matemáticas, cómputos estadísticos, inventarios, tablas, gráficos o cualquier otro contexto en que el manejo de números es constante y constituye parte fundamental de lo escrito”

Por las mismas razones de concisión y claridad, el precitado texto académico establece que los cardinales deben escribirse en cifras en carteles, etiquetas, titulares periodísticos y textos publicitarios, mientras que en obras literarias y textos no técnicos “resulta preferible y más elegante, salvo que se trate de números muy complejos, el empleo de palabras en lugar de cifras”. Y al respecto establece normas para la escritura de dichos números con palabras, con cifras y mediante el uso combinado de cifras palabras:

1. ESCRITURA SOLO CON PALABRAS.

Deben escribirse con palabras:

a) Los números que pueden expresarse en una sola palabra, específicamente los del cero al veintinueve (cuatro, dieciséis, veintiocho, etc.), así como las decenas (treinta, cuarenta, cincuenta, etc.) y también las centenas (cien, doscientos, trescientos, etc.) : «Cumplió cinco años» ; « Me regaló trescientos pesos»

b) Los números redondos que pueden expresarse en dos palabras (doscientos mil, cinco millones, etc.) : a) «Acudieron cien mil personas a la manifestación»; b) «Ganó tres millones de pesos en un concurso»

c) Los números inferiores a cien que se expresan en dos palabras unidas por la conjunción y (hasta noventa y nueve): a) «Mi padre cumplió ochenta y siete años la semana pasada»; b) « En la Biblioteca de Palacio hay treinta y cinco manuscritos». A propósito, no se recomienda, a la vez, “mezclar en un mismo enunciado números escritos con cifras y números escritos con palabras. En caso de que algún número perteneciente a las clases antes señaladas forma serie con otros más complejos, es mejor escribirlos todos con cifras: «En la Biblioteca de Palacio hay 35 manuscritos y 135 226 volúmenes impresos, 134 de ellos incunables»

d) En textos no técnicos es preferible escribir con letras los números no excesivamente complejos referidos a unidades de medida. En tal circunstancia, no debe usarse el símbolo de la unidad (km), sino su nombre (kilómetro) correspondiente: «Recorrimos a pie los últimos veinte kilómetros» (no “los últimos veinte km”). Cuando se utiliza el símbolo, es obligado escribir el número en cifras.

5. Todos los números que correspondan a cantidades o cifras aproximadas: a) «Creo que nació en mil novecientos noventa»; b) «Habría unas ciento cincuenta mil personas en la manifestación»; c) « ¡Te lo he repetido un millón de veces y no me haces caso!». Si la cantidad es exacta, la escritura con cifras es obligatoria: «Nació en 1990»

6. Los números que se emplean de manera expresiva en locuciones o frases hechas: a) «No hay duda: es el número uno»; b) « Éramos cuatro gatos en la fiesta»; c) «Te da lo mismo ocho que ochenta»; d) «A mí me pasa tres cuartos de lo mismo»

7. Los números que correspondan a fechas históricas o festividades, incluso cuando se utilizan para nombrar las vías o espacios urbanos : a)«Celebraremos el Veintisiete de Febrero»; b) «Te espero en la plaza Dos de Mayo»; c) «El Dieciséis de Agosto es un día feriado en la República Dominicana», d) «Mi hermano vive en la calle Veinticuatro de Abril».

Los números menores de cien pueden escribirse en una palabra. En relación con los cardinales complejos, formados por la combinación de numerales simples, hasta la publicación de la nueva Ortografía, solo se escribían en una palabra los correspondientes a los números 16 al 19 ( dieciséis, dieciocho…) y 21 a 29 ( veintidós, veinticuatro ) y en más de una los numerales superiores a treinta, con excepción de las centenas. En virtud de esa regla, debía escribirse siempre cuarenta y cinco, noventa y ocho y cincuenta y dos. La nueva Ortografía admite que también se escriban en una palabra los numerales complejos menores de cien. Así, tan correcto es escribir cuarenta y cinco como cuarentaicinco; noventa y ocho como noventaiocho; En tal caso, la y copulativa que se interpone entre los numerales simples se convierte en i cuando estos se funden en una sola palabra. (OLE, 2010, P. 670)



Con el fin de “preservar la unidad ortográfica en todo el ámbito hispánico”. (OLE, 2010, P.671), se recomienda evitar la escritura mediante la cual se representa la pronunciación que reduce el diptongo en cardinales como treinticinco , cuarentitres , etc.

2. ESCRITURA SOLO CON CIFRAS O SÍMBOLOS

La nueva Ortografía recomienda representar por medio de cifras o símbolos (OLE, 2010, págs. 684/686):

Los números que exigirían el empleo de cuatro o más palabras en su escritura con letras: «En verano la población asciende a 32 423 habitantes». En algunos documentos, como cheques bancarios, contratos, letras de cambio, etc., por razones de seguridad, la expresión en cifras va acompañada normalmente de la expresión en palabras. Los números que indican año: «En el año 2024 habrá elecciones presidenciales en la República Dominicana» Los números formados por una parte entera y otro decimal: «El índice de natalidad es de 1,5. niños por mujer» Los números referidos a unidades de medida, cuando van seguidos del símbolo correspondiente: «Inaugurarán una central solar de 45 km», «Mañana se alcanzarán los 35 º» Los números pospuestos al sustantivo al que se refieren, (expresado o no mediante abreviatura), usados para identificar un elemento concreto dentro de una serie: « Página 3 (o pág. 3», «Habitación 317 (o hab. 317)», «Número 37 (o núm. 37)», «Tabla 7», «Gráfico 15» Los números que cuantifican los elementos dispuestos en una lista: «2 litros de leche», «7 refrescos», «1 paquete de servilletas» Los números seguidos de la abreviatura del concepto que cuantifican: «5cts» (cinco céntimos), «47 págs.» (cuarenta y siete páginas), «5 vols.» (cinco volúmenes) La Ortografía también recomienda representar con cifras los porcentajes superiores a diez: «En las últimas elecciones votó el 84% de la población»; pero si el porcentaje corresponde a un número inferior a diez, puede escribirse tanto con cifras como con palabras: «Un 8% de los alumnos nunca acude a la biblioteca » o «Un ocho por ciento de los alumnos nunca acude a la biblioteca» 3. USO COMBINADO DE CIFRAS Y PALABRAS



En la escritura de un numeral compuesto debe evitarse, por considerarse incorrecta, la combinación de cifras y palabras del tipo: 50 y ocho, 125 mil, 10 mil. Esto quiere decir, que los números deben escribirse completamente en cifras (154,000) o completamente en letras (ciento cincuenta y cuatro mil). Esa mezcla o forma abreviada solo es permitida cuando se trata de cantidades

equivalentes a sustantivos numerales, como son los casos de millar, millón, billón, trillón y cuatrillón: 25 millares»; 155 millones; 13 billones, etc.

Si las cantidades, en cambio, representan adjetivos numerales, como las expresadas en miles, por ejemplo, la combinación cifras/palabras deberá siempre evitarse; y así como no está permitido escribir “50 y ocho personas…”, tampoco lo está escribir “10 mil personas…” Estos numerales, como ya se indicó más arriba, deben escribirse enteramente en cifras (58 personas…) o enteramente en letras (diez mil personas…)

A pesar de la existencia de las normas hasta aquí presentadas, lo cierto y común es que en la Republica Dominicana, las expresiones numéricas se escriben como si tales reglas no existieran, esto es, tomando en consideración el criterio particular de cada usuario de la lengua.

Este, cuando así lo considera, escribe un número cardinal con palabras, y el mismo número u otro de la misma categoría, en otros contextos, decide escribirlo con cifras

