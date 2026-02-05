Embajadora de EEUU recibe al expelotero de GL David Ortiz

El ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, junto a la embajadora de EE. UU. en RD., Leah Campos.

SANTO DOMINGO.- El exjugador dominicano de Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama, David Ortiz, visitó la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo y compartió un mensaje para los dominicanos que viajan al país norteamericano, en el que asegura que existen mayores oportunidades para quienes actúan correctamente.

«La realidad es que si tú haces lo correcto en Estados Unidos, las oportunidades son más», dijo Ortiz, mejor conocido como Big Papi, en un video junto a la embajadora estadounidense, Leah Francis Campos, compartido por la misión diplomática este jueves.

EMBAJADORA EXPRESA SATISFACCION POR VISITA

«Los invito a ustedes a que cuando tengan su oportunidad de viajar a los Estados Unidos, hagan lo correcto, háganlo bien y que Dios los bendiga», expresó quien jugó como primera base y bateador designado durante 20 temporadas en las Grandes Ligas, primero con los Gemelos de Minnesota y luego con los Medias Rojas de Boston, equipo con el que fue clave en tres títulos.

«Con mucho entusiasmo recibimos a David Ortiz @davidortiz en la #EmbajadaUSAenRD, ícono de la pelota y el béisbol de grandes ligas, exaltado al Salón de la Fama por su impecable trayectoria», dijo la embajada Campos sobre la visita del expelotero.

SIGNIFICADO DE LA LIBERTAD

En el video, en el que se ve a Ortiz saludando al personal de la embajada, posando para fotografías y firmando pelotas, Campos también le pregunta sobre su noción de la libertad, con motivo de que este año Estados Unidos celebra 250 años de la independencia de las 13 colonias.

Ortiz definió la libertad como la posibilidad de expresarse y de actuar sin restricciones, un valor que, a su juicio, ha sido posible gracias a las luchas del pasado en Estados Unidos.

«Para mí, la libertad significa poder expresarte, poder hacer lo que hacemos. Hace 250 años, Estados Unidos luchó por ella y eso es lo que disfrutamos hoy en día. La libertad no tiene precio, es invaluable», expresó.

an/am