Orioles de Baltimore anuncia la presentación de prospectos en RD

SANTO DOMINGO.- Los Orioles de Baltimore extendieron una invitación a los medios de prensa para asistir a la presentación este lunes 15 a la gran celebración de la firma de prospectos, acto que tendrá lugar en el JW Hotel, de la avenida Winston Churchill, a partir de las 3:30 de la tarde.

En la actividad estarán presentes el Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de los Orioles, Mike Elías, así como el Vicepresidente de Exploración y Operaciones Internacionales Koby Pérez.

Los Orioles han surgido en el mercado internacional desde que Elías asumió el mando en noviembre de 2018. A partir de entonces, Baltimore firmó dos de las clases de fichajes más grandes en la historia del club en 2019-20 y 2022-23, logrando los primeros fichajes de siete cifras del equipo en Samuel Basallo y Maikol Hernández en 2020-21.

Establecieron el récord de la franquicia por un bono otorgado a un jugador internacional en Braylin Tavera en 2021-22, y rompieron ese récord con el fichaje de Luis Almeyda el año pasado.

Seis de los 30 mejores prospectos actuales de los Orioles según MLB Pipeline son jugadores internacionales firmados por la organización, incluyendo a Basallo (MLB No. 46, O’s No. 5), Tavera (O’s No. 16), Almeyda (O’s No. 25), Leandro Arias (O’s No. 18), Frederick Bencosme (O’s No. 23) y Luis de León (O’s No. 26).

Apertura nuevas instalaciones

Para este martes 16 se está organizando una ceremonia de inauguración de su nueva academia de entrenamiento en Guerra, República Dominicana, a partir de las 10:00 de la mañana y hasta las 12:00 del mediodía. Está previsto que varios dignatarios asistirán el evento, incluyendo el Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, el Viceministro de Deportes de la República Dominicana, Elvis Duarte, y el Comisionado de Béisbol de la República Dominicana, Junior Noboa, junto con los ejecutivos de la organización anteriormente señalados.

Detalles del complejo

El complejo de 22,5 acres alberga las instalaciones regionales de los Orioles para operaciones de desarrollo de jugadores en el Caribe, Centro y Sudamérica, e incluye tres terrenos, un campo deportivo de agilidad, túneles de bateo y lanzamiento, edificios administrativos, dormitorios e instalaciones educativas. El complejo albergará a más de 100 jugadores, entrenadores y personal, brindará habitaciones estilo dormitorio y espacios de entretenimiento e incluye tres aulas y un laboratorio de computación, que brindará aprendizaje en el lugar y un plan educativo para cada jugador, así como un comedor que ofrecerá comidas nutritivas diarias.

El proyecto fue liderado por el propietario y desarrollador Brian Mejía, de Brison SRL. Los Orioles estuvieron representados por el renombrado arquitecto de academias dominicanas José Mella, quien es considerado uno de los arquitectos de instalaciones de capacitación más destacados de la República Dominicana, habiendo diseñado alrededor de la mitad de las academias actuales en el país.

Además de los varios dignatarios programados para asistir, Félix Bautista, Mariano Rivera, Relevista del Año 2023 de la Liga Americana, Jorge Mateo, el miembro del Salón de la Fama Vladimir Guerrero Sr., Hanser Alberto, Daniel Cabrera, Nelson Cruz, Radhamés Liz, Melvin Mora, y Miguel Tejada, así también como jugadores de ligas menores de Baltimore, muchos de los cuales comenzaron sus carreras jugando en campos y academias similares en el área, estarán asistiendo la ceremonia.

of-am