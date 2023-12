Origen de la palabra “gracias”

Habitualmente, cuando alguien realiza un gesto amable o acción cortés que de algún modo nos beneficia, respondemos con un: “gracias”, para expresar nuestro agradecimiento. Esta forma de responder se aprende desde la primera infancia en la casa y posteriormente se refuerza en la escuela con las clases de moral y cívica. No responder de ese modo es tomado como una descortesía, engreimiento o incultura.

De acuerdo al Diccionario Etimológico de Chile, la palabra gracias proviene del latín gratia, la cual deriva de gratus (agradable, agradecido); y gratia, en latín. significa la honra o alabanza que sin más se tributa a otro, para luego significar el favor y reconocimiento de un favor.

Las palabras gratus y gratia, a su vez, provienen del griego karitas, que significa “alabar en voz alta”. Derivados de gracia son: gratitud, agradecimiento, agradable, agraciado y congraciarse.

De acuerdo al origen etimológico de la palabra, al decir “gracias” aceptamos que no tenemos derecho a lo recibido, sino que se trata de algo que nos fue dado por mera generosidad o cortesía, es decir, reconocemos que se trata de algo que nos fue obsequiado, que no podíamos reclamar como derecho propio.

Es interesante señalar que el científico japonés Masaru Emotu demostró el poderosísimo efecto de la palabra “gracias” en la estructura molecular del agua, efecto que por alguna razón varía según el idioma en que se pronuncie.

Aquí presentamos las fotografías (tal como se ven en el microscopio) de los cristales formados por agua que ha sido expuesta a la pronunciación de la palabra “gracias” en español y en francés. También podemos ver la estructura caótica que se forma en agua expuesta a música de metal pesado.

Otra cosa importante a señalar es que al no usar la palabra gracias cuando se debe usar nos privarnos de la oportunidad de engrandecer el corazón al pronunciarla y, también, de llenarnos de gozo interior al recibirla como respuesta a una acción nuestra.

La pregunta obligada, ahora, es cuál es la mejor respuesta a dar a la persona que nos dice “gracias”. En ese sentido, considero que la respuesta depende de si la persona dice la palabra exteriorizando un sentimiento sincero y no lo hace en forma sarcástica, queriendo dar a entender todo lo contrario, esto es, que lo que más bien quiere expresar es un desagrado, una queja o un reproche.

Lo acostumbrado en nuestro medio es responder “con gusto”, “de nada”, “fue un placer “, “gracias a ti” (cuando la persona que te agradece te ayudó antes), “no hay de qué“, “no hay porqué darlas”, “lo hice de corazón”, etc. Y esta respuesta debe darse siempre siendo sincero y con naturalidad y calma, pues si se hace de manera muy efusiva, puede dar la impresión de que se trata de algo falso o muy artificial.

Algunos, sin embargo, no recomiendan responder “de nada” o “por nada”. Aunque estas respuestas son una tradición cultural muy común en países hispanos, sin que se pueda excluir de ellos el nuestro, se entiende que decir “de nada” o “por nada” minimiza innecesariamente tu aporte o tu acción, o sea, que puede dar a entender que se rechaza la palabra “gracias” o se le juzga innecesaria..

Existe otra corriente que entiende que cuando se recibe una gentileza y se agradece diciendo “gracias” y el agradecido devuelve la gentileza diciendo “de nada” o “por nada”, lo que quiere señalar es que no hizo nada para merecer el agradecimiento, es decir que su acción fue buena, pero no para tanto.

Es un acto de modestia: no me agradezcas, no fue para tanto, aunque sea para mucho. Es como que le digan “gracias” a alguien, y conteste “no es para tanto lo que hice”. En pocas palabras, esta respuesta denota gentileza, amabilidad y caballerosidad.

Para otros la palabra “gracias” es una palabra poderosa, con mucha energía positiva, y al responder “de nada” o por “nada” es como si se cerrara la puerta de entrada a esa energía positiva que envuelve la palabra “gracias”. Sea o no cierto esto último, mi recomendación es que cuando alguien nos diga “gracias”, como respuesta a una acción nuestra, le respondamos: “con gusto” o “lo hice de corazón”, que son palabras elegantes, afables y positivas.

Y en cuanto a la expresión “muchas gracias”, esta se utiliza para expresar un agradecimiento grande, es decir, para expresar en gran manera la gratitud. Lo mismo sucede con la expresión “muchísimas gracias”. En consecuencia, en esos casos se aplica responder de igual manera “con gusto” o “lo hice de corazón”.

