Organizaciones empresariales y profesionales destacadas 2022

En República Dominicana existen cientos de organizaciones empresariales y profesionales, la mayoría sin fines de lucro y cuyos objetivos son promover la integración y control de sus miembros; educar, proporcionar oportunidades de desarrollo de sus integrantes y contribuir con el desarrollo sostenible. Dentro de esas organizaciones podemos mencionar las que actúan como gremios o sindicatos y otras que promueven el desarrollo de sus instituciones y socios.

El Consejo Económico y Social (CES), que es un órgano integrado a las Naciones Unidas (ONU), que tiene como objetivo promover la materialización de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, eligió las 15 organizaciones empresariales más importantes y destacadas del país para el año 2022, dentro de las cuales se encuentran: El, aird, Adir, ASONAHORES, Adozonas, Codopyme, Fedecámaras, Aire, JAD, ADOEXPO, entre otras.

Cabe mencionar de nuestra parte que las organizaciones profesionales y empresariales podrían que también podrían ser reconocidas son: el CODIA (colegio de ingenieros, arquitectos, agrimensores y afines), la (AMD),o colegio médico dominicano; (ADP) o Asociación Dominicana de Profesores, el (Anpa) o Asociación de profesionales agrícolas, el (Conep) o consejo nacional de hombres de empresas, la Aíren o asociación de industrias de la región norte, La Fundación SUR futuro, el ICPARD o instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, el IAIRD o instituto de Auditores de la República Dominicana; y las diferentes organizaciones del transporte terrestre urbano e interurbano de la República Dominicana.

¿Qué tan real es, que verdaderamente dediquen los fondos a desarrollar políticas que vayan en beneficios de sus socios o miembros o actividades que realizan? Dice la biblia que: por sus hechos los conoceréis. Y de verdad hay muchas que pueden exhibir esos hechos, porque ellos están presentes a la vista de los ciudadanos.

Si nos abocamos a ver a fondo, el impacto que tienen esas organizaciones en el desarrollo educativo, económico y social de sus socios y miembros observamos que las que han luchado hombro con hombro en el alcance de sus objetivos, haciendo aportes que van en beneficio de todo el pueblo dominicano, podemos encontrar a la AMD, con su lucha por mejores condiciones de vida para los médicos y por un mejor servicio a los ciudadanos de parte de las ARS y las AFP. La AMD es una organización gremial profesional que se ha ganado el primer lugar en el corazón del pueblo. Es una organización de clase mundial.

La Fundación Sur Futuro es una organización sin fines de lucra que se dedica a recaudar fondos para desarrollar programas permanentes que contribuyen al desarrollo sostenible familia-medio ambiente en la región sur y que su principal labor es promover la protección del medio ambiente, desarrollando la siembra de árboles que contribuyen a mantener los ecosistemas e integrar la familia en una actividad sana y que combate el calentamiento global. Esa institución debe ser reconocida por su trabajo y entrega.

Cabe destacar la labor de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que es una organización al servicio de los maestros, defensores de la calidad educativa, promotora de la integración magisterial y con histórica lucha por mejorar las condiciones salariales y de vida de los maestros, ha implantado un modelo de organización, que su lucha va más allá, impactando en todo el sector de los trabajadores y a toda la comunidad nacional.

Se puede hablar también del sector de organizaciones de transportistas que siempre han estado al servicio de sus miembros y sus reclamos, han desbordado las exigencias a nivel nacional para que el pueblo en sentido general pueda disfrutar de mejores condiciones de vida. Sus movilizaciones para que bajen los precios de los combustibles han impactado de manera positiva a los ciudadanos de a pie para que estos paguen pasajes más baratos y asequibles.

Es justo mencionar el papel determinante que ha tenido la Asociación de Industriales de la República Dominicana en la educación continua de sus asociados, la integración empresarial industrial y su gestión en favor del desarrollo económico y social del pueblo dominicano. Sus aportes en la gestión de políticas públicas para mejorar las relaciones empresarios vs gobierno y alcanzar acuerdos que van en beneficio del desarrollo económico y social de la República.

También cabe mencionar la Asociación Nacional de hoteles y restaurantes (ASONAHORES), que ha logrado mantener integrados todos los dueños y socios para que juntos puedan capacitar al personal que ofrece los servicios a los turistas nacionales y extranjeros y mantener una oferta de calidad en estadía (sistema todo incluido) y servicios a la carta de productos de primera calidad, servicios de lujo y en base a satisfacer toda la demanda de la población. Este sector es de vital importancia para la economía y han estado trabajando para mantenerse sobre los parámetros de calidad que demanda el turismo en República Dominicana.

Por último, me gustaría mencionar dos instituciones de mucha importancia en el país por el papel que desempeñan sus miembros en las actividades económicas y sociales. Estas son el Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana (ICPARD), creado mediante ley no. 633 sobre Contadores Públicos Autorizados, del 16 de junio de 1944, (Gaceta Oficial no. 6095) (Modificada por el Art. 3 de la Ley no. 4611, de fecha 27 de diciembre de 1956, Gaceta Oficial no. 8085. Este Instituto que aglutina y regula el ejercicio profesional de los Contadores Públicos Autorizados, por su gran importancia debería hacer más presencia en el quehacer nacional.

Por otro lado, el Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana (IAIRD) es la organización que aglutina y controla el ejercicio profesional de todos los profesionales miembros y que ejercen la profesión de Auditoría Interna. Este tiene una gran responsabilidad en la formación técnica para el desempeño en el control de los recursos y en el cumplimiento del sistema de control interno de las empresas y debe representar una voz más activa, en sus relaciones con los órganos de control y con sus miembros.

De hecho, todas estas organizaciones empresariales y profesionales con su accionar han contribuido al desarrollo y mantenimiento de la democracia en la república dominicana y han servido de inspiración para el surgimiento de instituciones similares a nivel internacional. No obstante, algunas necesitan hacer cambios urgentes para el año 2023.

