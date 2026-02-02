Oposición dividida: posible nueva derrota (OPINION)

El autor es abogado.

Con una Fuerza del Pueblo y un Partido de la Liberación Dominicana incapaces de salir la zona gris que les impide arribar a un necesario entendimiento para poder tratar con reales posibilidades desalojar al Partido Revolucionario del poder en el 2028, ambos proyectos tendrán entonces que apostar a estos cuatro escenarios para ver una posible salida del gobierno del PRM.

1. Que el país entre en una severa crisis económica antes de las elecciones.

2. Que irrumpa una hiperinflación.

3. Que se produzca un colapso en el sistema financiero.

4. O lo que sería aún peor, que el país entre en un escenario de estanflación (Alta inflación, estancamiento del crecimiento económico y elevado desempleo).

En el 2020 la oposición dividida (PLD un 37% y LFP un 9%), sumó un 46% del total de los votos válidos, insuficiente frente al 53% que llevó al PRM al poder. En el 2024 siguió dividida la oposición, y esa suma cayó a un 39% (LFP 29% y el PLD un 10%).

Al parecer los egos en ambos proyectos se volverán a imponer, lo que dificulta una vez más, que las dirigencias de esos dos partidos puedan salir de esa zona gris, y poder llegar a algún tipo de entendimiento (acuerdo).

Ello sólo les deja a la oposición una posibilidad fuera de los cuatro puntos improbables que hemos citados anteriormente: Que la clase media que no suele votar (el 80% del 46% que no votó en el 2024), deje a un lado su desafección y apatía al voto, y vuelva a promover una ola parecida a la que se produjo en el 2020, y que dio al traste con la salida del PLD del gobierno.

Este último escenario estaría movido por el incumplimiento del PRM a su famosa promesa de cambio, con la que prometió, quizás no la erradicación, pero sí una merma significativa de los casos de corrupción, cosa que no ha ocurrido, ya que la percepción de la mayoría es que ésta ha aumentado significativamente.

Sin un entendimiento de la oposición; sin la concreción de al menos uno de esos cuatro puntos; sin una ola que promueva la vuelta de la clase media a los colegios electorales; probablemente no tengan ninguna repercusión electoral tampoco, todos los casos de corrupción que se han producido en éstos casi seis años de gobiernos del PRM, ni todas las entregas voluntarias y extradiciones de algunos militantes de ese partido a las autoridades norteamericanas, por estar vinculados al narcotráfico y al lavado de activos.

jpm-am