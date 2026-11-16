Este escrito surge como consecuencia y testimonio de una oportunidad que vale oro. Surge a modo de crónica de un encuentro con una persona muy querida, con quien habitualmente interactúo por medios digitales.

Como la inmensa mayoría de la humanidad, sobre todo después de la pandemia, nuestra comunicación estaba ocurriendo a través de pantallas. Un mensaje por aquí, un saludo por allá, interacciones por WhatsApp, uno que otro emoji y comentarios en redes dominaban el abanico de medios para nuestras interacciones. Así, lo que asumíamos como relación cercana, realmente padecía la distancia que imponen los dispositivos modernos.

Nos creíamos cerca porque nos escribíamos, compartíamos opiniones y cada mensaje recibía respuesta, pero había algo clave que brillaba por su ausencia. No incluíamos oportunidad para sentarnos frente a frente, mirarnos a los ojos y conversar sin depender de conexión a internet.

Por fortuna, pactamos un encuentro. No hubo nada extraordinario en el lugar ni hizo falta preparar un gran acontecimiento. Lo verdaderamente importante fue encontrarnos, saludarnos y compartir un tiempo que terminó siendo mucho más valioso de lo esperado.

La experiencia

Desde los primeros minutos comprendimos que algo cambia cuando tenemos a la otra persona delante y nos olvidamos de los teléfonos. Como era de esperarse, las palabras parecían adquirir otro sentido. Y claro está, cuando eso ocurre, una simple sonrisa dice muchísimo y una mirada es capaz de compartir un mundo completo.

La conversación comenzó de manera natural. Hablamos de distintos temas, recordamos momentos, compartimos experiencias y hasta encontramos motivos para reírnos. No había que esperar que aparecieran las dos rayitas azules de WhatsApp ni preguntarnos si el otro había entendido correctamente lo que queríamos decir. Allí estaban las respuestas, al instante, acompañadas de gestos, movimientos de las manos y expresiones del rostro.

Pero si importante fue lo que hablamos, mucho más importante resultó lo que sentimos. Mientras transcurría el encuentro, tuve la impresión de estar recuperando algo que, sin haberme dado cuenta, había ido dejando atrás en medio de tantas ocupaciones y tanta tecnología: el placer de dedicarle tiempo verdadero a otra persona. Porque una cosa es estar conectados y otra muy distinta es sentirnos acompañados.

Las redes sociales nos permiten saber qué hacen nuestros amigos, enviar saludos y mantener relaciones con personas que viven lejos. Pero, aunque eso es maravilloso, también pueden hacernos creer que basta con intercambiar mensajes para aprovechar toda la riqueza de una relación.

Oportunidad con ganancia incluida

Al escuchar sus palabras, observar sus gestos y compartir nuestras ideas, pude reconocer mejor a la persona que estaba frente a mí. Ya no era solamente uno de mis contactos telefónicos; compartía con un ser humano con historias, sentimientos, preocupaciones, sueños y una manera particular de mirar la vida.

Recordé entonces una idea sencilla que han explicado estudiosos de la comunicación, como Janet Bavelas: cuando dos personas conversan frente a frente, no se limitan a intercambiar palabras, sino que construyen juntas lo que quieren decir y entender. Cada mirada, cada gesto y cada respuesta ayuda a que la conversación sea más humana y más constructiva.

Y no es obligatorio que estemos de acuerdo en todo. Tampoco hay que llenar cada segundo con palabras porque hasta los silencios tienen valor cuando quienes conversan están realmente presentes.

Al despedirnos, me quedó una satisfacción de esas que no hacen ruido, pero permanecen durante mucho tiempo. Sentí que aquel encuentro había servido para fortalecer una relación y, sobre todo, para recordarme la importancia de cultivar nuestra condición humana.

Quedé pensando en cuántas personas importantes hemos reducido a una fotografía de perfil, a un mensaje ocasional o a una felicitación de cumpleaños. Decidí buscar más oportunidades para encontrar a otras personas, conversar sin prisa, escuchar con atención y compartir sonrisas.

Ese encuentro me dejó una enseñanza que deseo conservar: podemos pasar años conectados digitalmente y, sin embargo, descubrir en unos minutos (ojalá que horas) de conversación presencial una cercanía que ninguna pantalla consigue ofrecer.

Porque hay mensajes que alegran el día, pero hay encuentros que nos devuelven el sentido de ser humanos. Encuentros de ese tipo nos recuerdan que, por más conectados que estemos, nada sustituye la oportunidad y el valor de conversar frente a frente.

info@nestorestevez.com

jpm-am