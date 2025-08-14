(OPINION) Trump y Putin en Alaska: ¿diplomacia o rendición?
Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska. El encuentro, anunciado con pompa en Truth Social, se presenta como un intento de alto nivel para poner fin a la guerra en Ucrania. Pero si algo nos ha enseñado la historia reciente, es que cuando Trump se sienta frente a Putin, la balanza tiende a inclinarse hacia Moscú.
Desde su primer mandato, Trump ha cultivado una relación ambigua con el líder ruso. En Helsinki, en 2018, evitó confrontarlo por la interferencia electoral. En múltiples ocasiones, lo ha descrito como “un tipo duro” y ha minimizado las agresiones rusas en Europa del Este. Ahora, como presidente reelecto desde enero de 2025, Trump vuelve a apostar por una diplomacia personalista, con una propuesta que ya ha encendido alarmas: un “intercambio de territorios” entre Rusia y Ucrania.
La idea, según Trump, “beneficiaría a ambos”. Pero ¿quién define ese beneficio? Moscú exige que Kiev ceda regiones ocupadas como Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crimea. Zelenski, excluido de la reunión, ha sido claro: “No pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz”.
Simbolismo
La elección de Alaska como sede no es casual. Más allá de su cercanía geográfica con Rusia, el simbolismo es potente: un territorio que fue ruso hasta 1867, ahora convertido en escenario de una negociación que podría legitimar la ocupación de tierras ucranianas. ¿Es esta una cumbre de paz o una escenificación de poder?.
Trump ha impuesto aranceles a países que compran petróleo ruso y ha amenazado con sanciones si no hay avances. Pero su tono hacia Putin sigue siendo indulgente. “No quiero decir que sea un asesino, pero es un tipo duro”, dijo esta semana. ¿Es esa la voz de un mediador imparcial?.
La guerra en Ucrania ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados. Las tropas ucranianas, agotadas y mal equipadas, siguen resistiendo en el frente. En Pokrovsk, un comandante lo resumió así: “Es imposible negociar con ellos. La única opción es derrotarlos”.
Rendición disfrazada
La reunión de Alaska podría marcar un punto de inflexión. Pero si se concreta un acuerdo sin la participación de Ucrania, basado en concesiones territoriales, no será una victoria diplomática. Será una rendición disfrazada. Y Trump, con su historial de complacencia, corre el riesgo de legitimar una invasión que el mundo ha condenado durante más de tres años.
En mi opinión, la paz no se construye ignorando a las víctimas. Y si esta cumbre excluye a quienes han pagado el precio más alto, será recordada no como el fin de una guerra, sino como el comienzo de una nueva era de impunidad.
jpm-am
Solo en la RD y solo los políticos dominicanos van a cumbres a reunirse con posiciones inflexibles y posiciones inmovibled.
Sería un error que Trump llamar a Putin asesino antes de reunirse con el. Ese sería el fin de la reunión desde antes de comenzar.
Esa exposición suya deja mucho que desear y desdice de su inteligencia.
Este tipo siempre destila odios en vano empeño.Trump y Putin estan evitando una confrontacion nuclear y eso es aplaudible. Si Trump llamara asesino a Putin entonce como llamaria Trump a Netanyaju el dios asesino de niños?
Cuantos miles de muertos hay en Gaza y cuantos desplazados? esos no cuentan porque son victimas del odio del periodista?
No hay ejercito en Europa y en el mundo que haya recibido mas apoyo en armamentos, dinero, espias, mercenarios, instructores, terroristas que el de Ucrania, segun cifras solo Estados Unidos dispuso de mas de 200 mil millones de dolares usando a Ucrania y Zeleneski como testaferros, titeres contra la guerra no declarac contra Rusia junto9 a la Union Europa que ha destinado cercado de 300 mil millones para financiar la mism
todo con el objetivo de darle a Rusia una derrota estrategica como dicen ellos los nazi fascistas de nuevos cuños. Ucrania ha recibido tanques Abran de Estados Unidos, Leopardo de Gran Bretaña, tanques de Italias, Francia,España, Holanda, Checa, asi como lanzadoras de misiles Himar, misiles patriots, entre otros, carros de asaltos, municiones uranio empobrecidos, minas anti personales y mas armamentos de Estados Unidos y los 31 paises restantes de la OTAN
Ucrania-Zelenski aun reciben armamentos y millones de dolares y euros de Estados Unidos, la Union Europea y 18paises mas, ningun pais ha recibido un apoyo tan millonario en dolares y euros, asi como armamenmtos como Ucrania, son los 32 paises de la OTAN, 18 vasallos mas contra Rusia
El kit del asunto no son los territorios, pues los objetivos entre uno y otros son distintos, se ha querido confundir diciendo que a Rusia lo que le interesa son territorios de Ucrania, los territorios aqui son secundarios. La verdad es, que mientras Estados Unidos y el resto de la OTAN y la Union Europa se han propuesto dar a Rusia una derrota estrategica, Rusia tiene como proposito derrotar del nazi fascismo financiado en Ucrania por Estados Unidos-OTAN y la Union Europea
Según tú Rusia es el país más temible del mundo. Y no han podido ganar.
Necesitan esa ayuda urgentemente para defenderse de la criminal agresión de parte del enano asesino en serie, el degenerado Vladimir Putin.
Y dónde está ese dinero? Pq no tienen fuerza aérea. Solo drones. Dónde están los vio es ucranianos?
Solo en tu mente de fantasías y de ideas sin fundamento real.
Amigo mío, han perdido la guerra y quien pierde, no solo cede, sino que también paga las consecuencias. Rusia se metió en un bosillo a toda la OTAN, además de una decenas de países que prestaron ayuda armamentística a Ucrania en una guerra que pudo haber desencadenado una confrontación mundial. Pretendieron derrotar militarmente a Rusia usando a Ucrania como títere con el propósito de balcanizarla, pero el jueguito no salió como pensaron.
Ya cualquiera derrota a Rusia.
Ese encuentro es puro show mediatico ya que putin tiene cojio al rey del odio por las bolitas, que puede salir de ahi si no se cuenta con el apoyo de los ucranianos
El Rey de las Bolas es David Collado y no se diga más.