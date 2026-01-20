OPINION: Trump asiste a Davos acompañado de éxitos

EL AUTOR es periodista, Reside en Juan Dolio, San Pedro de Macorís.

Por PEDRO CABA

Cuando Donald Trump participe este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, lo hará acompañado de indiscutibles éxitos en su política exterior aunque esté por verse los resultados de su política interior destinada reactivar la economía, reducir déficit fiscal y limitar la migración hacia su territorio.

El organizador del evento, Borge Brende, ha proclamado que el diálogo es una necesidad urgente en un mundo marcado por una “profunda transformación geoeconómica y tecnológica”, que la ha provocado el propio Trump en tan sólo un año de gestión. Se trata de un foro que reúne no sólo a los principales jefes de Estado del mundo sino también a la elite empresarial y tecnológica.

Trump ha roto hasta ahora con la liberalización del comercio mundial con su política arancelaria, procurando regresar a su país capitales, gerentes y tecnologías compartidas con otras regiones del mundo, entre las que destaca el sudeste asiático y Europa.

Las estrategias de USA que promulgo e hizo públicas, que engloban líneas de trabajo en lo político, económico, científico-técnico y de seguridad hacia todos los países del mundo y, en especial hacia Latinoamérica que considera su zona de influencia natural, no dejan dudas de los objetivos que se procuran. Representan también la visión del sector del establecimiento de poder que lo apoya.

Los avances de la nueva política puestas en práctica por Trump son notables y, hasta ahora exitosas, aunque sean torpedeadas por grandes cadenas informativas escritas y electrónicas que hicieron causa común y evolucionaron al influjo de la desregulación del mercado a nivel global promovidas por Ronald Reagan y Margaret Thatcher.

Dijo que su política exterior estaba marcada por la paz y por la negativa de crear nuevos escenarios de guerra, y lo ha logrado poniendo fin con su intermediación personal a conflictos en varios países de Africa y del Sudeste Asiático, en especial en Medio Oriente con el alto al fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Allí comienzan a cumplirse las etapas del desarme de Hamás y la reconstrucción de la devastada zona que culminará con el retiro total de las tropas israelíes.

No se puede negar impuso su agenda de 28 puntos para encontrar una solución diplomática y convivencia pacífica entre Ukrania y la Federación Rusa. Eso está a punto de cierre a la espera de garantías de seguridad y protección reclama Ukrania, una vez Gran Bretaña y Francia, los grandes incitadores a la guerra para mantener activas sus industrias armamentistas, sean doblegados por la ofensiva trumpista.

La influencia de Trump llega tan lejos que sempiternos enemigos como los persas y los israelíes pactan acuerdo de colaboración como también lo han hecho los judíos con muchos de los países árabes.

La extracción de Nicolás Maduro en Venezuela, quizá la operación militar a gran escala menos costosa en vida y armamentos de la historia, mostró el poderío que aún hoy queda en USA.

Trump fue el factor X en los resultados electorales recientes de Argentina, Chile, Bolivia y Honduras y las perspectivas son lo siga siendo en el resto de América Latina, considerada su patio trasero.

La UE, Israel y Korea del Sur Están en la Onda y Sigue Taiwán

Los Estados Unidos ha acumulado por décadas el mayor déficit fiscal de economía alguna, sin recursos a la vista para solventarlo, que no fuera la casi ilimitada libertad de imprimir su divisa favorecido por enormes depósitos en dólares representados en bonos del Tesoro de fuentes tan controvertidas como China y otras economías del exterior que comenzaron a retirarse ante los retrocesos del dólar en varios campos del comercio.

La economía de “libre mercado” practicada por USA desde los tiempos de Reagan y tan reivindicada aún hoy por las administraciones demócratas achicó tanto el aporte arancelario al fisco que profundizó aún más el hoyo fiscal.

Se impone recortar los gastos.

La OTAN fue sustentada con armas, municiones y otros gastos relacionados con la seguridad a costa del presupuesto norteamericano, mientras los países de la Unión Europea establecían en todos sus territorios el “estado de bienestar”, despreocupados de los gastos de seguridad y defensa. Hoy el órgano de defensa y ataque que es la OTAN obliga a sus miembros disponer de un 5% del PIB para esos fines, y el bienestar se reduce en la misma proporción.

Netanyahu dijo recientemente a su Parlamento que para el 2030 Israel tendrá que valerse por sí misma y que lo puede hacer sin necesidad de la ayuda en metálico y de armamentos y municiones de Estados Unidos. Korea del Sur se adelantó a Israel y siguiendo los pasos de Japón basada en su fuerte economía ya no depende del “situado” de USA. Sólo falta Taiwán la que sin el amparo monetario y armamentístico norteamericano queda postrada ante China. En este caso la geopolítica es decisoria por sobre la economía.

Groenlandia Responde Pacto Territorial de Rusia-USA

En Davos Trump será increpado por jefes de Estado y otros influyentes por su determinada intención de anexarse Groenlandia.

No hay que ser muy sagaz ni un lince en el análisis para llegar a la conclusión que cuando Trump citó a Putin para negociar en la helada Alaska, le adelantó al eslavo: así como procuras reincorporar territorios y poblaciones rusas enclavadas en Ucrania para proteger tu frontera, nosotros necesitamos lo mismo con Groenlandia para proteger la nuestra.

Sobraba cualquier otro argumento. Todo estaba sobreentendido. Lo que sigue ahora es guardar las apariencias como lo hace Putin.

La tarea que resta a Trump en su propio territorio es reactivar la economía y contener la inflación, pues su política arancelaria para el resto del mundo comienza a engrosar enormes cantidades de recursos al fisco. Y llegó para quedarse, así que no podemos ilusionarnos con la vuelta a la situación anterior, aunque todavía puede aligerarse.

El regreso de capitales, empresas, gerentes y tecnologías de origen norteamericano que buscaron fortuna en el exterior comienza paulatinamente a regresar. Tomará tiempo pero es inexorable.

Se dice que la política migratoria abre una profunda herida para el resto del mundo que se ha quedado atrás en el desarrollo, en especial para la América Latina. Nadie, sin embargo, le puede negar razones.

En lo que respecta a la República Dominicana, el presidente Abinader advirtió a tiempo lo que venía y se alineó convenientemente. Los que no lo hagan, afrontarán las consecuencias. Fin..