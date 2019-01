OPINION: Sobre pregunta de ciudadanía en el Censo 2020

El censo decenal por mandato constitucional es una de las responsabilidades más importantes de nuestro Gobierno federal, y elogio al juez federal Jesse Furman por su decisión de hoy para bloquear la perjudicial pregunta sobre ciudadanía del Censo 2020 propuesta por la Administración Trump.

La decisión de hoy es un paso en la dirección correcta para que el Censo siga siendo la columna vertebral de un gobierno justo y plenamente representativo al garantizar que nuestras voces, todas las voces sean contadas, y continúe ayudando a determinar cómo se asignan los fondos y los recursos en los distritos congresuales de toda la nación.

En su decisión, el juez Furman destaca lo que nosotros en el Congreso hemos sabido sobre la pregunta sobre la ciudadanía desde el principio:

La evidencia muestra que el Secretario Ross había decidido agregar la pregunta por razones que no tenían nada que ver con el cumplimiento de VRA [Ley de Derechos de Votación] mucho antes de persuadir al DOJ [Departamento de Justicia] para que realizara su solicitud. Y ciertamente muestra que no estaba dispuesto o no podía considerar racionalmente los argumentos en contra de la pregunta […] cuando supuestamente estaba involucrado en la “revisión exhaustiva” que llevó a su decisión final.

Yo, junto con muchos de mis colegas en el Congreso, envié cartas de comentarios públicos al Departamento de Comercio, explicando nuestras muchas preocupaciones con respecto a la justificación y el efecto perjudicial de la pregunta sobre la ciudadanía propuesta en el Censo de 2020, incluida la disminución en la precisión y en la cantidad de respuestas que afectaría la representación y la distribución de fondos de Nueva York y todo el país.

Está claro que el secretario Ross nunca tuvo la intención de prestar atención a la recomendación del Congreso o del pueblo estadounidense, y mucho menos a su propio personal de la Oficina del Censo que lo asesoró en contra de la pregunta. La decisión de hoy es un hito importante en nuestros esfuerzos colectivos para garantizar igualdad, inclusión y oportunidad para todos.