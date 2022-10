OPINION: Sobre la denuncia de Leonel, de que Abinader le copia

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

1 – El pasado martes 27 del mes en curso, el ex presidente Leonel Fernández en su periplo por New York, New Jersey y Massachusetts, denunció con bombos y platillos, que el presidente Abinader le está copiando literalmente en todo lo que él dice o hace. Al efecto, este leoncillo, ya viejo, con claros signos de entrar en pleno deterioro físico y mental (una vida en el pecado, acarrea destrozos prematuros), citó una serie de casos, en los que, según él, Abinader lo está copiando. Leonel, fanfarrón como siempre, reafirmó sus pronunciamientos con las palabras siguientes: “Las autoridades gubernamentales nos están siguiendo los pasos para poder tomar decisiones”.

2 – Lo curioso del caso es, que esta denuncia de Leonel se ha revertido en su contra, como en una especie de boomerang, o como decimos los dominicanos: “le ha salido el tiro por la culata”. Esta reversión puede verse en los comentarios que de sus alardes hacen los “forista” al pie del artículo que informa de su infeliz declaración. Observe el lector, que estos comentarios no son coplas, sino “diatribas” contra el corrupto y demacrado leoncillo, que con un discurso de falacias, delira con ganar los votos que lo llevarían nuevamente al poder. Veamos pues, esas réplicas. Cito:

Luis Urbáez

3 – Aquí hay 35 comentarios, más el mío, y a decir de sus opiniones, Leonel Fernández debe desaparecer del escenario del dominicano, ya sea envenenándose ó tirándose del puente, asegurando que caiga en lo seco, porque la verdad que es el deseo de la mayoría, que este aterrante perverso desaparezca de este mundo

Dr. Rodríguez

4 – Hermano el que lo copia a usted se asara para toda su vida, usted está catalogado como uno de los ex presidentes más corruptos del mundo y en sus gobiernos, solo el narcotráfico, los funcionarios corruptos y los empresarios ladrones fueron los que más se desarrollaron, tanto así, que todavía en otros países hay narcotraficantes presos. Creo que a usted les llegará la senilidad muy pronto, cuide su mente la está perdiendo

David Castillo

5 – Cómo te puede copiar nadie, si tú no eres presidente y lo único que sabes hacer es CONCEPTUALIZAR VERBORREA VERDE para tratar de mantenerte en los medios comprando bocinas. Aquí nadie en su sana cabeza te lo cree nada, excepto el 97 % Barrick, peaje sombra, parqueos de la UASD, CDE, CORDE, CEA, AEROPUERTOS QUE VENDISTE Y EL DINERO ESTÁ EN TU saco de ali babosa

Josuan Bandebol

6 – Sería la peor desgracia para Luis y para el país copiar al expresidente más corrupto de la historia de la humanidad. Desfalcó su país y le regaló todos los recursos y empresas de su país a la mafia y a la oligarquía. Y destruyó la industria azucarera más poderosa del mundo. Sumergió a los trabajadores en la más horrible miseria de su vida. No soy dominicano, pero tengo muchos amigos en ese gran país. Dios libre a Abinader.

Francis Diaz

7 – Luis no necesita copiar ladrones.

juan Bosch

si te copiara regala la mina de oro de san juan, anormal, sinvergüenza, descarado, se hubiera “robao” en sistema bancario como hiciste con Baninter y sacaste tu medio de estafar, y lavar dinero la fundación global, regalaría todas las frecuencias de radio de rep

Elsa Bolaño del Billar

Solo hay que estar vivo para leer tantas babas

El bombón

8 – Pero este payaso de la política ladrón corrupto si él fue el que colocó los 10 dólares incluidos en los boletos aéreos que es las sandeces que habla recuerda del 97 dólar para la Barrick y 3 dólares para el país y los millones que te dieron a ti para firmar ese contrato.

Luis

Para que Abinader te copie, tiene que comenzar a robar y eso no lo hará Abinader.

Eddy

¿Quién va a copiar a un ambicioso corrupto como Leonel?

Derkis

9 – 12 años en el gobierno, y no te diste cuenta de los problemas del país, en su gobierno se le abrió las puertas a narcotraficantes y llegó las drogas a los barrios de la manera más desesperada. Se convirtió en un medio de vida a costa de la destrucción de la familia y de paso de la sociedad.

Luis Johvanil

¡Que charlatanazo este Ladronel! Ya no tiene discurso, ya la población no escucha sus discursos de encantador de serpientes. Se olvida de la corrupción a tal grado que es un tema que nunca ha tocado, que no existe un mea culpa de su parte. ¡Afuera está y afuera quedará por corrupto!

Descelebrado

12 años de gobierno y NUNCA quitó los $10 dólares

Madaly Mejia

10 – La arrogancia, prepotencia y aires de faraón de este greñú no tiene límites. ¿Que se piensa, que somos idiotas y que esta media isla es una herencia de la cual es propietario? La idea de eliminar ese impuesto era un grito a voces, voces que nunca escuchó y que al parecer se quedaron en su greñúa cabeza

AJC

Ahora se yo que este maldito ladrón patentó lo de los $10.00 que se ha venido hablando desde principios de año. ¿Qué más habrá patentado don ladrón? ¿Que no ha robado un centavo del pueblo? ¿Qué hará lo que nunca se ha hecho? ¿Qué va a eliminar la pobreza? Este descarado debe dejar la política, pero ya.

11 – José Almando

¿Pero y qué hizo Leonel por los dominicanos que vivimos en el exterior en tres períodos de Gobiernos? Ahora va a crear el ministerio del dominicano en el exterior si gana las elecciones, pero que cínico y bandido es este señor.

Randy

Ladronaso, si en RD hubiera justicia no anduviera hablando disparate. Ladronaso

pedro cuello L = ladrón E= estúpido O= orgulloso N=nefasto

E= execrable L= loco

Tulia Arrana lambón de ladrones de PLD falso PHD

12 – Mientras no copie lo ladrón y pájaro y cara dura, sinvergüenza, que copie lo bueno que sea, pero tu Leonel no tienes nada bueno que copiarte más que tu blablablá de corrupto cara dura.

Pildorin

– Oye ahora, ¿y quién va copiar esté ladronaso?

Roberto Ramírez

Ojalá que no lo emite robando porque ahí sí nos jodimos

Josue ortega

Co…pero a la verdad que ese ladrón no encuentra que decir, y cuál es el desespero de este delincuente?

Felix

13 – Pero ¿cómo copiando?, porque este gobierno es muy diferente a esos ladrones que gobernaron 20 años el país. Abinader no roba

Robert

¿Que puede copiar nuestro presidente?, el más honesto que hemos tenido en las historias dominicanas. Leonel Fernández tiene que copiar de Luis Abinader su honestidad que es 100×100. Nosotros conocemos el pasado de Leonel. Robo y corrupción fue su gobierno. No se hagan el pendejo

Luis

Nooooo., ¿Como Luis vas a estar copiando de un ladrón?

Anderson Molina

14 – Ojalà no sea verdad eso que dice Leonel, porque no es buen camino copiar de un Ladrón…

Anthony

Que decarao este ladronaso. ¿Quién va a copiar de un corrupto?

Smarty Bev

No problema Leonel. Después que Luis Abinader no te copie, lo de bandido, ni tampoco lo de pájaro herido, entonces no hay problema Leonel.

Dominicano.

Que cínico este Leonel, te conocemos gatonel.

Gabriel medina

Mientras no te copie lo ladrón que eres, estaremos bien

Miguel Espaillat

15 – Para darle un toque de humor a esta entrega, se me ocurre decir lo siguiente: en el presente, el único referente de integridad, honestidad y moralidad a toda prueba en nuestra América, que se asemeja a este Leonel, es Nayib Bukele y del pasado, Juan Pablo Duarte, Ulises Francisco Espaillat, Américo Lugo, Pedro Francisco Bonó, Juan Bosch, Jorge Martínez Lavandier, Julio Sauri y Barbarín Mojica, entre otros grandes dominicanos que murieron en la miseria después de haber administrado miles de millones de pesos. En este punto estoy seguro, que Félix Bautista, los Vincho y todos los seguidores de Leonel, estarán de acuerdo conmigo con esta analogía.

16 – Cómo estos comentarios se explican por sí solos, entonces, para no llover sobre mojado, dejamos a nuestros lectores sumarse a estas opiniones, asegurándoles que las mismas, serán recibidas con gran interés para fines de evaluación, análisis e ilustración.