OPINION: Sobre el Pacto Internacional de Migración

1-Interrumpo la serie de artículos “USA, es tiempo de rectificar”, para fijar mi posición respecto al Pacto Internacional de Migración”, una iniciativa supuestamente de la ONU, que é a la Republica Dominicana para que firme un tratado internacional de migración que considero lesivo a la soberanía de nuestra patria, pero la próxima semana – Si Dios lo permite – continuaremos con la susodicha serie hasta concluir.

2-Ya sabemos que en política hay cosas que a simple vista no se ven, siendo éstas en la mayoría de los casos las más importantes, por lo que debemos de profundizar en el análisis de cualquier situación política para descubrir los asuntos encubiertos tras cualquier propuesta política.

3-Desde hace muchos siglos se dice, que la política es muy “sucia”, aunque en sí, no es la política la “sucia”, sino, quienes la ejercen, pues seguimos pensando como Duarte respecto a la misma cuando plantea: “La política no es una especulación: es la ciencia más pura y la más digna, después de la filosofía, de ocupar las inteligencias nobles¨.

4-Para comprender la realidad con que se estrella este aforismo duartiano, solo tenemos que pensar en lo innoble – para desgracia de los pueblos – que desde siempre han sido y siguen siendo la mayoría de los que se han dado dedicado al quehacer político y mas cuando se trata de imperialistas, sean éstos de derecha o de izquierda.

5-Pues bien…, me parece que detrás del pacto que nos ocupa – usando el viejo truco de tirar la piedra y esconder las manos – están las élites dominantes de Estados Unidos, puesto que, con el mismo y su negativa a firmarlo, ellos son los más beneficiados. Por tal razón, al inicio de esta entrega hablo de un pacto supuestamente por iniciativa de la ONU, lo expreso así, porque intuyo, sospecho, que los poderes fácticos de los Estados Unidos son quienes verdaderamente está detrás de su implementación, en razón de que su país no se ve afectado por este pacto, primero, porque no lo firmará, y segundo, porque la migración de latinoamericanos tiene la forma de detenerlos en su frontera con México, y porque los migrantes africanos, principalmente los de Argelia, Egipto, Libia y Marruecos, y de otras nacionalidades como Irak, Yemen, Afganistán, Siria, etc., están muy distantes de la frontera de Estados Unidos, no así de Europa, que no tiene la forma de detenerlos en su frontera, que son los tienen encima el grueso del problema migratorio que se está dando después de la destrucción de Siria y Libia, por acciones de guerra y terrorismo, llevados a cabo por la coalición, Estados Unidos, Israel y El Reino Unido.

6-En cuanto a la emigración de latinoamericanos, principalmente de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños ya hemos establecido que las mismas se deben a la miseria, a la violencia, al constante asesinato selectivo de periodistas y activistas sociales, a la delincuencia y corrupción generalizada, al hambre, a la falta de oportunidades, a una situación que en suma ha hecho de la vida un verdadero infierno en esos países producto de la política exterior imperialista que propician los lideres norteamericanos, que saquean y programan mantener en el atraso a esas naciones, la cual ha sido ejecutada por gorilas instalados como presidentes mediante cruentos golpes de Estado, los cuales, previamente, habían sido adoctrinados y entrenados en la Escuela de la América, para matar, torturar y convertirse en tiranos contra sus pueblos y títeres del imperio y sus transnacionales.

7-Muchos me preguntaran ¿qué te lleva a elaborar semejante tesis pues si la administración Trump rechaza ese pacto, como tú vienes a decir que son ellos quienes lo han propuesto? – y yo contesto – ahí es donde radica el truco del que estoy hablando. El imperio que dirige Trump y el establishment, tiene el poder y los medios para llevar a cabo cualquier plan secreto que los beneficien “jodiendo a los demás” usando de terceras personas que se prestan para eso, en lo que obran de tal modo, que aparentan que el imperio no tiene nada que ver con los hechos, ni con los que estos desatan. La historia nos brinda muchos casos de esta vieja práctica, por ejemplo, llevar a cabo actos terroristas, que luego se lo achacan al enemigo real o inventado, para después tener motivos para combatirlo con saña y maña.

8-El pacto que nos ocupa será firmado entre el 10 y 11 de diciembre en Marruecos y no será refrendado por los Estados Unidos, ni por otros 20 Estados. Este pacto aboga por una migración segura, ordenada y regular; por la prevención de la trata de personas a causa de la migración; por la gestión de fronteras más seguras; por la eliminación de la discriminación y la promoción de las transferencias de remesas más rápidas, seguras y baratas; por la mejora de la protección consular y por salvaguardar vidas y establecer esfuerzos internacionales coordinados sobre migrantes desaparecidos; prevenir la violencia sexual, y responder ante ella; condenar enérgicamente la xenofobia contra los refugiados y los migrantes, y respaldar una campaña mundial para combatirla. Hasta aquí todo bien, puesto que con la aplicación de estas cláusulas, se conjuraría el lucrativo comercio de haitianos que para conseguir mano de obra casi esclava tienen los empresarios del azúcar, otros empresarios agrícolas y los contratistas de la construcción. No obstante, veamos las siguientes propuestas para ver que se traen.

9-Empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social (que los migrantes sean incluidos como parte de la sociedad). Sólo utilizar la detención migratoria como medida de último recurso; que los migrantes tengan una identidad legal y documentación adecuada; dar a conocer informaciones oportunas en todas las etapas de la migración; que los inmigrantes tengan un trabajo decente y brindarles accesos a servicios básicos; cooperar para facilitar su retorno y la readmisión segura y digna; asegurar que todos los niños refugiados y migrantes estén estudiando en un plazo de unos meses después de su llegada; aplicar una respuesta integral para los refugiados, sobre la base de un nuevo marco que establezca la responsabilidad de los Estados Miembros, los asociados de la sociedad civil y el sistema de las Naciones Unidas, cuando se produzca un gran desplazamiento de refugiados o exista una situación prolongada de refugiados; encontrar nuevas viviendas para todos los refugiados que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados haya considerado que necesitan reasentamiento; ampliar las oportunidades de los refugiados para reasentarse en otros países mediante fortalecer la gobernanza mundial de la migración incorporando a la Organización Internacional para las Migraciones en el sistema de las Naciones Unidas.

10-Si se estudia bien el contenido de este último párrafo, veremos que su aplicación estimula en grande la emigración – y de darse así – devendría en sacrificar a los nacionales del país receptor, para darle de golpe y porrazo a los inmigrantes, una vida regalada, que en el caso de la Republica Dominicana, no puede ofrecerle a sus nacionales. Para nuestra Republica Dominicana ese pacto conllevaría legalizar el millón o más de haitianos en situación irregular que nos han invadido pacíficamente; también sugiere que asumamos una política de fronteras abiertas, lo que estimularía y permitiría a que entren en forma irregular por lo menos cinco o seis millones más de haitianos – lo cual, repito – es inaceptable. En vista de ese “maco”, la República Dominicana sólo podría firmar ese pacto, si se eliminan los párrafos aludidos, que lesionan el interés nacional.

Mi contrapropuesta a la ONU

11-Vistas las causas que dan origen a las migraciones masivas que están siendo objeto de la atención de la ONU, yo le propongo a esta importantísima organización mundial, que, en vez de estimular la emigración, tal como lo haría con su pacto, que mejor las naciones se empleen en eliminar las causas que producen esa emigración, claro, sin dejar de aplicar algunos puntos que benefician a todos los emigrantes que hoy están dispersos por todo el planeta a causa de las guerras, catástrofes naturales y por la acciones de gobiernos corruptos.

12-En consecuencia, se debe exigir a las naciones imperialistas, que abandonen sus prácticas gansteriles, es decir, que dejen de saquear a las naciones del Tercer Mundo; que desistan de los golpes de Estado, ya sean los cruentos tradicionales, o los modernos congresuales, jurídicos, suaves, psicológicos etc. Por igual no más establecimiento de tiranos ni derrocamiento de gobiernos democráticos; no más Plan Condor, ni Plan Fénix, ni el Nuevo Orden Mundial de Kissinger. Que la imposición del neoliberalismo sea abandonada totalmente, que el mismo sea sustituido globalmente, por un sistema donde lo primero sea la gente, no el mercado para que no se disparen las desigualdades sociales al nivel en que están hoy, donde el 1% concentra el más del 60% de las riquezas de la humanidad. Que nos aboquemos a construir la sociedad planteada por Jacobo Rousseau: “Que ningún ciudadano sea tan rico como para poder comprar a otro, ni ninguno sea tan pobre como para ser obligado a venderse”.

13- Para estas metas, no más “Escuela de la Américas para formar asesinos con miras a que sean futuros tiranos y títeres corruptos; sino, que los esfuerzos estén dirigidos a crear escuelas para formar estadistas humanistas que sean verdaderos demócratas, hombres de bien, capacitados académicamente para gobernar a un país con integridad, como debe ser. En fin, pido a la ONU exigir a las naciones construir un “Nuevo Orden Mundial”, sin imperialismos, sin guerras, sin saqueos, sin los exageradamente ricos, ni los extremadamente pobres, para que tengamos un mundo de paz, ecológico, de progreso, de solidaridad, en que la vida, valga la pena vivirla.

Donal Trump presidente

14-Donald Trump, antes y después de su toma de posesión como presidente de los Estados Unidos planteó, que combatiría la corrupción imperante en los países latinoamericanos para evitar que sus habitantes emigraran; justamente lo dijo con estas palabras: “La gente emigra ilegalmente a los Estados Unidos, porque sus países son un asco y es culpa de los corruptos que se roban el dinero. Si se manejaran bien, la gente se quedaría en su país”.

15-Paradójicamente, o sabichosamente, Trump omitió la culpabilidad de la claque de su país y Europa en esa situación y hasta la clase gobernante de Israel, Canadá, y Australia, están vinculados a la misma, pues son ellos, quienes de mutuo acuerdo han venido aplicando las políticas imperialistas que han fomentado la corrupción y la pobreza que han llevado a esos países al asco que Trump refiere. Pero también, consideramos, que mientras Trump denuncia el origen de esa corrupción, a la misma vez la fomenta. Siguiendo el libreto del Pentágono y del Departamento de Estado, se emplea a fondo en derrocar a los gobiernos que se niegan a ser subordinados, para en su lugar poner a títeres corruptos. Por ese motivo se quiere derrocar a Nicolas Maduro, Evo Morales, Daniel Ortega y a Miguel Diaz Canet, y le cerraron el paso a Lula Da Silva, para allanarle el camino a una fascista como Jair Bolsonaro. En cambio, para Honduras apoyan a un corrupto Juan Orlando Hernández producto de un gran fraude colosal. En esta tónica, también para Argentina propiciaron el establecimiento del también fascistas Mauricio Macri, y así para cada país. En este contexto es bien sabido, que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no gusta al imperio, y que harán mil diabluras para derrocarlo, o para que fracase en su gestión de gobierno socialista.

16-Esta es una verdad incómoda, pues un país tiende a ocultar o a no aceptar un pasado que implique manchar su historia, en interés de un sano orgullo nacional; pero ante la existencia de las redes de la internet, nada se puede ocultar hoy, entonces, en este tiempo la única salida honrosa y ética es aceptar la verdad, con su correspondiente lamento y disculpa, tal como lo plantea el académico cubano, Luis A. Montero Cabrera.

17-En consecuencia, el presidente Trump y los clanes codiciosos que dirigen los imperialismos europeos, y los poderosos de Canadá, Israel y Australia, en nombre de sus respectivos ciudadanos, deberían pedirle perdón a esos países latinoamericanos y a los demás que hoy son un asco, por haber sido precisamente todos ellos, los artífices de ese asco y corrupción, por lo cual, los habitantes de todos esos terruños asqueados y destruidos, como son los casos de Irak, Siria y Libia y de los Estados centroamericanos, hoy se ven obligados a emigrar por miles y millones para poder sobrevivir, aunque sea a nivel de semi-esclavitud en tierras extrañas y lejanas, tal como está aconteciendo con los latinos que trabajan en las plantaciones hortícolas de los calurosos campos de California.

Conclusión

Él mundo no puede seguir bajo constantes guerras para dominio y saqueo, ni seguir agrediendo el Medio Ambiente, ni cosificando a los seres humanos, puesto que esos son los motivos de las migraciones que nos ocupan. Entonces, para conjurar los males que hemos reseñado, se hace preciso una rectificación que rompa la visión imperialista de la actual gobernanza mundial, para en cambio establecer otra en la que primero sea la gente, no los mercados y los pocos individuos dueños de esos mercados. Pero, esos logros no serán posibles, mientras haya imperialismos y que el mundo esté gobernado por mentes primitivas y despóticas como la de Donald Trump, John Mattis y Mike Pompeo; tampoco con congresistas trogloditas como Ileana Ross Lehtinen, Marco A Rubio y otros con semejante perfil político y psíquico. Tampoco este logro será posible, con pueblos indiferentes y analfabetos, y con gobernantes títeres e intelectuales vendidos al mejor postor.

¡USA…, Europa, Canadá Australia¡, no se debe, ni se puede seguir tirando piedras y escondiendo las manos; ni seguir con la moral de doble rasero; ni seguir rogando a Dios y con el mazo dando, ni pretender seguir engañando a todo el mundo todo el tiempo, vendiendo como panacea su neoliberalismo imperialista. Si queremos evitar que el mundo esté abocado a sufrir el profetizado apocalíptico Armagedón, tenemos que conjurar la pobreza de las naciones, terminar con las guerras y revertir el cambio climático, que son lacras, que además están originando las migraciones catastróficas, que hoy azotan a la humanidad.

A mis lectores les dejo la palabra

Posdata

En esta ocasión felicito a los “nacionalistas” por la excelente contribución que han hecho presionando por las redes para que el des-gobierno de Danilo se haya visto obligado a no firmar el pacto migratorio en cuestión. Sin embargo, yo observo que ese patriotismo es flojo frente a las potencias que a las claras atentan contra nuestra soberanía. En consecuencia, solicito a ese “colectivo patriótico”, que ahora se emplee a fondo en combatir el contrato infame de 97 para 3 concedido a la Barrick Gold, y a montar guardia para que ésta y otras transnacionales, no arrasen con Loma Miranda y las lomas de San Juan de la Maguana y otras que pretenden explotar para sacar oro y otros minerales a expensas de dañar severamente nuestro Medio Ambiente. También invito a ese colectivo, llevar a cabo acciones para que se elimine el decreto No. 21-98 del 15 de enero de 1998 emitido por Leonel Fernández, que permite a extranjeros comprar tierras en nuestro país sin límite de área, para evitar que con el tiempo la mayor parte de nuestro territorio pase a manos extranjeras. ¿Estamos?