OPINION: Sobre el CNM y la inclusión del Consultor Juridico

Pendiente a la aplicación de las normas que nos ayuden en la conformación de un mejor Poder Judicial, me causa sorpresa la integración del Consultor Jurídico de la Presidencia de la República en la Comisión que debe presentar el informe final sobre el método de escogencia de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia.

El Dr. Espinal, cuya honestidad no discutimos, no es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, su presencia en el mismo, como fuera la del Dr. César Pina Toribio, es una gentileza de apoyo al Primer Mandatario de la Nación. Recordemos que la Constitución define quien funge de Secretario (a) del CNM.

Pero ante el hecho que la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ha presentado al Consultor Jurídico de la Presidencia como candidato a ejercer la Presidencia de la Suprema Corte de justicia y el Consultor no se ha desligado de esa propuesta, es notoriamente improcedente que el mismo esté integrado como parte de la Comisión que habrá de revisar el procedimiento de elección de los nuevos miembros de la SCJ. Me preocupa que no se haga notorio que estamos ante la presencia de “un juez y parte” lo que no es conveniente para la independencia del Poder Judicial que tanto demanda la sociedad dominicana.

11 de enero. 2019.