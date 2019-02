OPINION: ¡Qué se escuche este clarmor! ¡Guayabal! ¿Un desarrollo tardío?

POR ALCIBIADES VICENTE GARCIA

Guayabal, Azua de Compostela.- Hace mucho que vengo observando a través de las redes sociales el debate sobre el supuesto abandono de nuestro Municipio por la falta de servicios básicos y de obras que son vitales para el desarrollo de nuestro pueblo. Sin ánimo de entrar en contradicción con nadie, quiero expresar lo que a mí juicio han sido las causas fundamentales para lo que yo llamo, Guayabal un desarrollo tardío.

Hasta los gobiernos de 1966 a 1996 (Gobierno de PRSC y gobierno del PRD) Guayabal no tenía representante en ellos, que pudieran gestionar la solución de sus problemas, pues sólo podían llegar a tocar las puertas hasta Padre Las Casas con el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) o el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Su condición primero de Sesión hasta el año 1975 y luego de Distrito Municipal hasta el 2004 nos hacía dependiente del Municipio de Padre Las Casas, en tal sentido teníamos que conformarnos con las migajas que Padre Las Casas nos daba, incluso las autoridades del municipio no eran electas sino puestas por el dedo, amén de qué Padre Las Casas tenía obligaciones con otras secciones y parajes del municipio.

Hasta 1996 en nuestro Municipio no se había desarrollado un liderazgo político capaz de traspasar la barrera qué significaba Padre Las Casas y Azua.

Entre los años 1966-1996 el nivel de educación superior en nuestro Municipio Guayabal era limitado y apenas tenía algunos profesionales y el nivel superior que se cursaba era el bachillerato.

Hay que recordar que fue el 11 de septiembre de 1998 cuando por primera vez tuvimos energía eléctrica un servicio tan vital para el desarrollo de los pueblos pues sin energía eléctrica no podíamos tener acceso a cosas tan importantes como la televisión, la telefónica e internet servicios estos que son vitales hoy día para el desarrollo de los pueblos. Aparte de que vivíamos a oscura no podíamos beneficiarnos de los privilegios que ya otro pueblo mucho antes que nosotros gozaban de ellos. Por ejemplo, no podíamos ver televisión muchos de nuestros seres queridos murieron sin saber qué era eso. No podíamos tomar agua fría, planchar nuestra ropa, etc.

Dependíamos tanto de Padre Las Casas que hasta para una simple llamada de teléfono había que pagar un pasaje para ir a hacerla a Padre Las Casas, en eso perdíamos un día. Al depender de Padre Las Casas en Guayabal no había empleo, pues las autoridades de Padre Las Casas tenían que buscar empleo para todo el municipio. De manera que se fueron acumulando muchas necesidades vitales para el desarrollo de nuestro pueblo y que muy poco a poco hemos ido superando pero que son herencia del subdesarrollo y de la pobreza del país.

Los pueblos que no logran desarrollar el capital social están llamado a vivir en el atraso y en el abandono. Con el ascenso en el año 1996 del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al poder, nació una luz que pudo pasar la frontera de Padre Las Casas y Azua y con ello logramos que nuestro municipio no solo llegará hasta la puerta de Jesús Paniagua, Wenceslao, Ramón Santana en Padre La Casas, o lo más lejos hasta la puerta del senador César Díaz Filpo en Azua.

Entonces llegamos directamente hasta el Palacio Nacional y 2 años más tarde en 1998 hasta el Congreso Nacional donde se hacen las leyes.

A partir de ese momento se inicia el desarrollo de Guayabal porque un hijo de Guayabal nacido en la Joya junto a un grupo de compañeros del Partido Liberación Dominicana (PLD) y un grupo de Guayabalenses ausentes iniciamos una lucha para obtener lo que era la principal prioridad del momento la “Luz de Guayabal” no fueron una, ni fueron dos las visitas que hubo que hacer al palacio para lograr que hoy Guayabal tenga luz eléctrica. Fue necesario esperar dos años luego del ascenso de Leonel Fernández al poder, pero en el año 1998 un 11 de septiembre por fin vimos la luz y tuvimos la oportunidad de el día de la inauguración llevar al gobierno con su gabinete completo a dormir en Guayabal. A partir de ese momento dimos a conocer al mundo que en República Dominicana existía un lugar llamado Guayabal, ese día todos los medios de comunicación reseñaron en Primera Plana “Presidente Leonel Fernández Duerme en Guayabal” una comunidad apartada y olvidada en la Cordillera Central. En esa visita se sembró la semilla para obtener el asfalto de las calles de Guayabal pues el presidente Leonel Fernández ofreció asfaltarlas, y aunque no se logró en su gobierno todos los estudios quedaron hecho y luego el presidente Hipólito Mejía la construyó.

Con mi ascenso al Congreso Nacional como primer y único diputado hasta la fecha nacido en Guayabal, conseguimos la obra más importante para nuestro querido pueblo que fue la elevación de Distrito a Municipio. Entonces por primera vez somos libre e iniciamos una nueva historia en el devenir histórico de Guayabal, comenzar a volar con alas propias, rascando con nuestras propias uñas.

A partir de julio del año 2004 con la elevación a la categoría de Municipio, Guayabal comienza una nueva historia por primera vez nuestro pueblo le asiste el derecho de elegir sus autoridades municipales llámese Síndico y Regidores.

De nuevo la historia se repite, soy electo por el pueblo como el primer síndico del municipio, a partir de ese momento juré trabajar incansablemente para que nuestro recién creado municipio continúe el sendero del desarrollo que tanto necesitamos.

A mi llegada lo primero que hicimos fue devolver la confianza a la institución, esa institución nadie creía en ella, se daban cheques sin fondos, nadie le acreditaba, todo era un desorden y a pesar de que recibían prácticamente los mismos recursos que hoy recibo comparado con el valor del peso y el dólar, se limitaban solo a pagar nómina y las obras municipales brillaban por su ausencia. Así se fue creando mucho hacinamiento Teníamos dos Guayabal en el mismo Guayabal, es decir, los barrios de Chinguela, la Joyita, los Rincones daban pena y vergüenza verlos.

Los callejones de Lala, callejones de Meregilda, callejones de Ana María, callejón de Merced Alcántara daban pena y miedo transitarlos.

Nuestras secciones y parajes de Arroyo Corozo, Las Guamas, El Recodo y Los Tainos estaban abandonadas en ellas no se había hecho nada.

No teníamos ni siquiera un vertedero dónde botar la basura la tiraban a la orilla del pueblo o en el arroyo.

No teníamos más terrenos donde construir un Parque que era una obra municipal demanda al ayuntamiento.

No teníamos terreno para construir el palacio municipal.

No teníamos terreno para ampliar el cementerio que casi se agota.

No teníamos terreno para construir un Play.

No teníamos terreno para construir una cancha.

No tenemos terrenos para construir otras obras que aunque no es responsabilidad del ayuntamiento, son necesaria como el cuartel de la policía y otras.

En lo referente a los caminos de acceso a la agricultura, a pesar de que somos un pueblo donde la principal fuente de la economía es la agricultura nunca se hizo un metro de camino para sacar la cosecha de nuestros agricultores.

Como principal arquitecto del desarrollo de Guayabal hoy no me siento conforme con lo que hemos logrado, nos merecemos más y estoy de acuerdo con todas las voces que piden que el actual gobierno nos construya la carretera, nos la hemos ganado en el terreno político, la merecemos no podemos seguir viviendo esta situación somos un municipio productivo con agricultores mártires que producimos a la buena de Dios pero con la condiciones de clima que tenemos podemos producir parte de la habichuela y guandul que consume el país, pues después de San Juan de la Maguana nosotros somos los mayores productores, pero además producimos auyama, Café, hortaliza, papa, tomate, y repollo.

Tenemos una ganadería importante y actualmente tenemos más de 400 productores de aguacate que debe ser el principal cultivo de la zona, Pero además ya tenemos alrededor de 40,000 metro cuadrado de invernadero y estamos produciendo ajíes y tomate al más alto nivel del país comparado incluso con rancho Arriba en Ocoa.

Somos un municipio productor de agua un líquido vital para el desarrollo de los pueblos. Nuestros ríos y arroyos son afluentes importantes del Yaque del Sur, con sus aguas la presa de sabana yegua produce energía eléctrica para el país, la agricultura bajo riego de la provincia de Azua, Barahona y todos los pueblos del sur es posible gracias a esto. Más de 500,000 personas aguas abajo de la presa de sabana yegua se nutren de nuestras aguas.

Por tal razón nos merecemos nuestra carretera, nos merecemos más apoyo del gobierno, nos merecemos más.

Pero lo mejor que tenemos en Guayaba es su gente, un pueblo apartado con identidad propia, solidario, humano donde el calor de nuestra gente se siente.

Tenemos también un capital humano dentro de Guayabal y fuera de Guayabal que le preocupa nuestro municipio con profesionales al más alto nivel en diferentes áreas del saber y otro como oficio que se han destacado en Santo Domingo y el exterior como son el sector de los peluqueros de Guayabal.

Me tomo la confianza de mencionar el nombre de profesionales de Guayabal que han puesto el nombre de nuestro pueblo al más alto nivel fuera de Guayabal es el caso de la Arq. Esther Morillo, Abg. Y politólogo Belarmino Ramírez Morillo, Dr. Ramón Familia, Dr. Giovanni Corcino Cabral, Dr. Johnny Cabral, Ing. Rosa Nidia Vicente, pero en el área del derecho tenemos la prominente Abg. Zaida Victoriana Carrasco Custodio, Abg. Frank Belitre, Abg. Cordero Fernando, Lic. Manuel Cabral, Yuderkis Cabral Corcino, Lic. Carolina Soto, Albert Familia, en el área del arte tenemos a Franklin Boss, Charlie Valens, Diomelo Martínez, Victor Rivera, los jóvenes prominentes Yoel Andrison Martínez, Rafael Demotinis Heraux Morillo, y todos los Guayabalenses ausentes que sienten en verdad por nuestro pueblo. Pido excusas si omití algunos nombres porque sé que a los Guayabalenses ausentes a todos les preocupa la suerte de guayabal.

No se puede tapar el sol con un dedo el Guayabal de ahora es diferente al Guayabal de 20 años atrás y detrás de eso mucha gente hemos dedicado parte de nuestra vida para lograrlo, quien suscribe no ha sido indiferente ante los males que aún hay en nuestro pueblo al contrario me he pasado como el que más he sufrido humillaciones, decepciones, impotencia he tocado puerta al mayor nivel y me ha tocado tener que vivir en Guayabal y sufrir todas las necesidades de nuestro pueblo contrario a otros que salieron de allá y que sólo critican y hacen daño a la imagen de nuestro pueblo pero en el municipio de Guayabal los que nos quedamos a vivir aquí hay personas valiosísima dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), su presidente Ernesto Taveras y la dirigencia del partido del PLD como también los partidos de oposición que hemos luchado en todo momento a beneficio del desarrollo de nuestro pueblo. El ejercicio de la política en este país es una cosa difícil muchas veces dedica tiempo a resolver problema pero no encuentras quien te abra la puerta, otras veces es imposible conseguir lo que tú buscas, pero no hemos dejado de trabajar por nuestro pueblo siempre lo hemos hecho de manera desinteresada porque nos duele nuestro pueblo y porque tenemos la vocación de servicio. Más que político me considero un trabajador social, una persona que he dedicado más de 35 años de mi vida dando los mejores esfuerzos de mí para que tengamos un mejor país y para que tengamos un mejor Guayabal.

Durante mucho tiempo algunas personas han tratado de dañar mi imagen difamándome desinformando en las redes y he hecho caso omiso porque el que nada debe nada teme y como no es verdad no me afecta. Como conocedor de la política en República Dominicana pues desde el año 1980 me he dedicado a ella, sé que desde que inicia la campaña algunos detractores de siempre inventan cosas contra mí pero nunca les he puesto caso, les pido esta vez que luchemos Juntos, por un objetivo común, hagamos una campaña positiva en las redes en beneficio de nuestro municipio.

Quiero expresar mis felicitaciones a un grupo de jóvenes valiosos que hoy se preocupan por la suerte de Guayabal.

Es hora de que nos empoderemos todos para que juntos tengamos un mejor Guayabal. No a los detractores de nuestro municipio, Guayabal merece más y lo lograremos, los hechos valen más que las palabras.

