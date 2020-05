OPINION: Que se cumpla la ley que permite voto dominicanos del exterior

El autor es presidente de Bodegueros Unidos de América. Reside en Nueva York.

Por RADHAMES RODRIGUEZ

Inspirado por la formación que me dio mi madre, y que ha sido una filosofía de vida para mis hermanos y toda mi

familia de valorar el trabajo, actuar con integridad y promover la justicia, hoy me uno a la gran cantidad de voces

que claman para que se cumpla la ley que permite el voto de los dominicanos del exterior en el certamen del

próximo 5 de julio.

Desde que emigré a Estados Unidos buscando oportunidades, como lo ha hecho la mayoría de los que se han

sacrificado para poder trabajar en tierras lejanas, he sido testigo de primera mano de la entrega de los

dominicanos hacia su país de siempre, la República Dominicana. Ese amor se expresa y es evidente cada día, no

solo a través de las remesas, que ya superan los 6 mil millones de dólares al año, sino además con el

involucramiento en todo lo que promueva el bienestar de su país. Recuerdo la gran lucha de la comunidad

dominicana por adquirir el derecho al voto. Ahora que el voto es un mandato de nuestra Constitución, sería una

gran injusticia que no se les permita votar.

No hay dudas de que las elecciones son la forma más democrática de los pueblos para decidir sobre su destino. Mi

experiencia como inmigrante me demuestra que el pueblo dominicano no está demarcado por las fronteras que

dividen la isla, sino que existe en cada dominicano del mundo.

Los dominicanos registrados para votar en el exterior somos cerca de 600 mil, es decir, aproximadamente el 7 por

ciento del total de los votantes registrados. ¿Cómo se puede justificar realizar unas elecciones que dejen fuera a

una cantidad tan significativa de sus potenciales participantes?

Como representante de Bodegueros Unidos de América, una organización no partidaria que representa a miles de

hombres y mujeres que están en la primera línea de contacto con nuestra comunidad, he visto el disgusto que la

vacilación de la Junta Central Electoral Dominicana -JCE- sobre el voto en el exterior ha creado en la gente. No se

trata de tal o cual partido, sino de que se respete el derecho adquirido de los dominicanos del exterior a escoger a

sus autoridades.

Se sabe que se ha querido utilizar al COVID-19 como un obstáculo, pero ya en la misma República Dominicana se

celebraran elecciones el 5 de julio. Tampoco existe ninguna confusión en cuanto a las autoridades

norteamericanas de los respectivos estados donde hay dominicanos inscritos para votar. Incluso, Estados como

Nueva York, donde reside el mayor número de dominicanos registrados en el exterior, tiene elecciones primarias el

próximo 23 de junio. Nueva Jersey tiene elecciones el 7 de Julio.

En ambos casos, se realizarán respetando las normas recomendadas por las autoridades sanitarias, exactamente lo

mismo que ha dicho la JCE sobre las elecciones que se harán en la isla. Entonces, ¿cuál es la excusa?

Hay que entender que la misión principal de una Junta Central Electoral es facilitar las elecciones, y enfrentar

cualquier obstáculo para que los votantes tengan acceso a las urnas, no poner excusas.

La junta debe rectificar su vacilación en cuanto a este tema y hacer todas las diligencias de lugar para que los

dominicanos del exterior puedan participar en la escogencia de sus autoridades. No creo que este sea el caso, pero

los dominicanos estamos dispuestos a votar en las bodegas si es necesario. Los dominicanos del exterior trabajan

mucho, adoran a su país, y merecen votar por sus autoridades.