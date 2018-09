OPINION: Primarias del Partido Demócrata en NY

Aunque, tradicionalmente, la gran mayoría de los dominicanos que residimos en los Estados Unidos nos hemos identificado como simpatizantes del Partido Demócrata, por la aún incidente acción clientelista que durante el gobierno de John F. Kennedy, conocida como “Alianza para el Progreso”, se practicó en la gran mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo nuestro país, a principios de la década de los 60’s, con el único propósito de contrarrestar la simpatía hacia el triunfo de Fidel Castro y la Revolución Cubana el 1ro. de enero de 1959; no es menos cierto que, aunque en los últimos años muchos dominicanos se han identificado como simpatizantes del Partido Republicano, y que en las pasadas elecciones primarias demócratas la gran mayoría de nuestros conciudadanos no salieron a votar por los aspirantes de origen dominicano, hay que hacer un análisis acerca de ¿Qué está pasando con la fuerza electoral dominicana en la ciudad de Nueva York?

Cuando la gran mayoría de los dominicanos que se hacen ciudadanos de los Estados Unidos se registran para votar, al contestar la pregunta sobre el partido por el que simpatizan, para ser registrados como afiliados al mismo, y puedan participar en sus primarias, más del 90% contesta a favor del Partido Demócrata. Pero, ¿hacen nuestros políticos demócratas de origen dominicano, o la misma dirección política de este partido, un estudio sobre la disposición de estos dominicanos a sentirse motivados para salir a votar, tanto en las primarias como en las elecciones generales?

En nuestra casi cuatro décadas de residencia en este país, hemos sido testigos de la antipatía y poca disposición de los oficiales electos de origen dominicano para auxiliar y orientar a nuestros compatriotas sobre las ventajas de adquirir la ciudadania y la poca motivación que ellos ejercen sobre esta ventaja a sus doblemente conciudadanos. Es un absurdo que hayan tantos dominicanos residentes en los Estados Unidos que aún no reciban la orientación sobre cómo hacer la ciudadania después de cinco años de residencia legal. Nosotros mismos somos un ejemplo viviente, pués nos decidimos a hacernos ciudadanos de los Estados Unidos después de residir legalmente aquí por 19 años, con 15 años de derecho legal para adquirir la misma. Nadie me motivó a hacerlo previamente.

Además, seria bueno conocer si los políticos dominicanos que compiten localmente tienen conocimientos de el número de dominicanos que residen en el distrito electoral en el que compiten, cuántos de ellos son ciudadanos, cuántos de ellos son profesionales, y cuántos de ellos necesitan orientación para poder aprender inglés y ejercer su profesión en este mercado. Si quieren motivarlos a que salgan a votar, tanto en las primarias de Septiembre, como en las generales de Noviembre, hay que motivarlos prestándoles asistencia.

Tenemos residiendo en los Estados Unidos más de cien mil dominicanos que se han graduado de diferentes profesiones en nuestro país. Es responsabilidad, tanto de nuestros oficiales electos en la política local: concejales, asambleístas, senadores estatales y representantes federales, como de nuestros políticos en representación del Estado Dominicano: diplomáticos, auxiliar a su comunidad.

En más de tres ocasiones hemos depositado en nuestro consulado de la ciudad de Nueva York, una lista de las páginas Web de todas las agencias federales, estatales y municipales de los Estados Unidos para la aplicación de empleo, y todavía no hemos escuchado la primera persona que haya dicho que allí lo hayan ayudado a conseguir un empleo.

La participación en la política no es un privilegio, es un sacrificio al que hay que estar dispuesto, para el bienestar de su comunidad, no para su beneficio individual. Si no está dispuesto a sacrificarse, dedíquese a otro oficio.