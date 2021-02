OPINION: Políticas presidenciales

EL AUTOR es periodista. Reside en Santiago.

En los últimos 12 años, el mundo sigue observando un deterioro en los liderazgos presidenciales nacionales e internacionales, incluyendo a Estados Unidos.

En la República Dominicana, uno de los principales líderes políticos de América Latina, el hoy ex Presidente Leonel Fernández, fruto de su errada política, pasó del primer lugar al frente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a la tercera posición como guía de la nueva Fuerza del Pueblo (FP).

Leonel renunció del PLD para formar su propia organización política. En las elecciones pasadas, apoyó al hoy Presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sólo para cumplir con su palabra de sacar del poder a los peledeístas que por 12 años lo llevaron a la Presidencia de la nación.

Hoy, cada vez que el gobierno que apoyó Leonel Fernández cancela a un peledeísta, éste culpa al ex Presidente de su desgracia. ¡Así no se suma!

El Presidente Abinader, actuando como un “maestro”, apoyó a Leonel para que se fuera del PLD, le hizo creer que la FP sería la segunda entidad mayoritaria, consiguió el respaldo de éste para la formación del Consejo Nacional de la Magistratura, para la designación de los cuatro jueces faltantes del Tribunal Constitucional y ahora el gobernante apoyó discretamente a la Junta Central Electoral (JCE), para que declarara la nueva institución política como la tercera del país.

Y lo peor es que la declaración de la JCE es correcta, porque lo que se cuenta son los votos emitidos por los electores, no los que hábilmente los interesados puedan conseguir comprados o por simpatía. Como lo decidieron los votantes en las elecciones pasadas, el PRM y el PLD son las dos principales organizaciones políticas del país. ¡La Presidencia de la República se le aleja cada vez a Leonel!

Y Danilo Medina, que duró ocho años en el poder, salió con un fuerte liderazgo político. Leonel no lo apoyó para su rehabilitación política, con el derecho constitucional que tenía, porque el hoy ex gobernante sólo duró cuatro de los ocho años consecutivos que dice la Carta Magna, aunque obstaculizado por otro impedimento. Si lo hubiese apoyado, hoy el Presidente de la República hubiese sido Leonel. Éste tampoco apoyó que su esposa Margarita fuese la candidata presidencial de la unidad.

Ahora el PLD se está limpiando con la renuncia de muchos de los que ayudaron a su derrota en las elecciones pasadas, porque se endiosaron en sus posiciones en los gobiernos peledeístas y no trabajaron por la victoria del candidato presidencial, Gonzalo Castillo. La mayoría de los que están renunciando debieron haberlo hecho antes de los comicios. Cuando se acabe de limpiar, el PLD resurgirá con más fuerza, con nuevas figuras de las diferentes edades.

En el caso de Estados Unidos, los demócratas, que hoy están en el poder, deben estarse tranquilos tratando de salir bien de la crisis de la pandemia y dejarse de estar promoviendo un juicio político contra el ex Presidente Donald Trump, porque sus partidarios siguen creyendo que perdieron con fraude. Con la nación más poderosa de la tierra dividida en dos bandos políticos, los gobernantes no deben estar incitando a la violencia. ¡Que las elecciones venideras estadounidenses decidan el futuro de Trump!

El Presidente Joe Biden debe luchar por la unidad de todos los norteamericanos, para poder gobernar con tranquilidad, no con luchas políticas callejeras, otra posible ocupación del Capitolio u otros lugares de gran relevancia política para ese país. El ex Presidente Trump es uno de los pocos gobernantes de Estados Unidos, que no inició ningún conflicto bélico con otra nación y le retiró los fondos del Estado a las instituciones que promueven el aborto en ese país, lo que cuenta con el apoyo casi mundial. ¡Son cosas que los demócratas no deben perder de vista!

Es cierto que el Presidente Trump cometió algunos errores políticos gravísimos, como fue su intervención para sacar al PLD del gobierno, para apoyar al PRM, sólo porque el hoy gobernante norteamericano recibió el respaldo cuando era candidato, del entonces jefe de Estado de la República Dominicana, Danilo Medina.

Y es verdad que Medina colaboró con los promotores de la candidatura presidencial de Joe Biden, entre ellos, el congresista Adriano Espaillat, el ex embajador Wally Brewster y otros. Entre Joe Biden, que vino dos veces al país, y Danilo Medina, se creó una gran amistad.

Trump envió a República Dominicana al poderoso secretario de Estado, Mike Pompeo, para advertir al Presidente Medina que el gobierno norteamericano estaba en contra de una posible reelección presidencial suya. También se habló del apoyo que le dio la Embajada de Estados Unidos en el país, a la cancelación de las elecciones nacionales que ese día ganaba el PLD y su posposición para otra fecha, las cuales luego perdió. ¡Gran error del Presidente Trump!, porque eso no lo ayudó a sumar votos para su aspiración a la reelección, que perdió.

