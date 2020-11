OPINION: Pensando a largo plazo post pandemia

EL AUTOR es contador público autorizado. Reside en Miami.

Enfrentar lo que nos espera, el cambio cultural para deshabituarnos a los subsidios que no son malos, ni a las gratuidades, que se les piden a los líderes en Republica Dominicana es necesario. Creo no deben ser permanentes, ya que el problema de habituarse es que cuando tienen un carácter masivo que no estimula la productividad del trabajo, nadie doblará el lomo.

Le tocará al Pte. Abinader crear ese nuevo “ordenamiento” lo que implica reformas en los “subsidios excesivos”, los salarios de lujo, cofrecitos y las “gratuidades indebidas” ¿Cómo lo lograrás Luis? No es fácil.

Eso le restará popularidad, nos habituamos desde Trujillo a que nos den, regalen y resuelvan. Volver a ser nación trabajadora, competitiva en mundo globalizado, es un reto.

Creo, el verdadero desafío consiste en diseñar un programa económico a prueba de opinadores dominicanos. Lo cual implica que nos queden las dificultades propias del coronavirus, sumadas a las que teníamos antes, pero a las cuales no se les sumen protestas, huelgas, complicaciones administrativas, amenazas, etc.

Ya tenemos suficientes problemas con los que existen para que el accionar de intereses de grupos tenga que crear más dificultades.

Te pregunto ¿Bajar impuestos garantiza más empleos e inversiones?

Si su tasa de impuestos se redujera mañana, ¿cómo afectaría sus finanzas y hábitos de trabajo?

Tal vez trabajes más duro. Dediques más horas, emprendes proyectos especiales. Después de todo, impuestos más bajos significarían que usted puede quedarse con más de cada peso o dólar que gana.

O tal vez deberías trabajar menos. Después de todo, si está satisfecho con su nivel de vida actual, los impuestos más bajos significarían que podría costear sus gastos fijos, mientras realiza menos horas en la oficina.

Ese pequeño ejercicio mental explica por qué los planes de la administración de inducir un crecimiento económico más sólido reduciendo los impuestos no necesariamente funcionarán.

El plan, suena bonito, es recortar impuestos y eso desatará inversiones y generará mayores ingresos, más empleos y un crecimiento más rápido.

Y hay episodios históricos que parecen apoyar esa idea, sobre todo cuando Ronald Reagan recortó los impuestos a principios de la década de 1980

Pero hay mucha menos evidencia de que esta causa y efecto se aplique en todo momento y en todo lugar. Los recortes fiscales de George W. Bush en 2001 y 2003 fueron seguidos por años de crecimiento decepcionante y los aumentos de impuestos de Bill Clinton en 1993 fueron seguidos por un boom que superó la expansión de la era Reagan.

¿Qué hará Luís Abinader?

JPM