OPINION: Mientras llega el pacto fiscal

Estimar los ingresos probables, los gastos propuestos y el financiamiento requerido para el 2022, en un marco de sostenibilidad fiscal, asegurando que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del Estado, es un reto.

Creo que el plan fiscal 2022 es trazar medidas de política fiscal que operen de forma articulada, en materia de gasto, austeridad y eficiencia del Estado, luchando al mismo tiempo contra la evasión, ingreso subvaluados, todo orientado a dar continuidad y fortalecer el gasto social, así como a contribuir a la reactivación económica, a la generación de empleo y a la estabilidad fiscal del país, con el propósito de proteger a la población más vulnerable contra el aumento de la pobreza, preservar el tejido empresarial y afianzar la credibilidad de las finanzas públicas.

El Presupuesto deficitario del 2022 tiene retos insalvables con poca recaudación y todos pidiendo ayudas. Desde empresarios a MiPymes piden que no le suban impuestos y eso está difícil.

Muchos se acogieron a la gracia impositiva dada por el DGII (Impuestos Internos) pagando un 2% para regularizar activos omitidos y pasivos inexistentes con leyes 07-21 y ley 46-20 sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial a la cual se acogieron pocos contribuyentes, porque todos dicen que no mienten, ni ocultan nada al DGII.

Entonces, cómo es así, todo el que se verifique en 2022 que omitió, oculto o subvalúo, deberá pagar un impuesto complementario.

Especialmente las compañías offshore manejadas bajo un fideicomiso familiar domiciliados, por ejemplo. en Panamá, que únicamente realice negocios fuera de Panamá, no deberán tributar doblemente en ambos países por sus rentas. No se embarga allá, ni paga impuestos sucesorales a Panamá, no reportan movimientos por estar fuera, siendo esos activos creados y amasados desde R.D.

Creo ellas deben informar sus dividendos a ambos países, pagando un impuesto complementario, que aún no es ley. Dudo eso se haga, pero necesitamos recaudar.

Modelo de ley corta para nuestros legisladores, la tengo completa, solo daré parte. Mire.

El impuesto complementario de normalización tributaria nuevo se causará por la posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes al 1° de enero del año 2022. Activos omitidos serán aquellos que no fueron incluidos en las declaraciones de impuestos nacionales existiendo la obligación legal de hacerlo.

Quien tiene la obligación legal de incluir activos omitidos en sus declaraciones de impuestos nacionales es aquel que tiene el aprovechamiento económico, potencial o real, de dichos activos. Se presume que quien aparezca como propietario o usufructuario de un bien lo aprovecha económicamente en su propio beneficio.

Quien no aparezca como propietario o usufructuario de un bien, tiene la obligación de incluir el mismo en sus declaraciones de impuestos nacionales cuando lo aproveche económicamente de cualquier manera, con independencia de los vehículos y/o negocios que se utilicen para poseerlo.

Se entiende por pasivos inexistentes, aquellos reportados en las declaraciones de impuestos nacionales sin que exista un soporte válido de realidad o validez, con el único fin de aminorar o disminuir la carga tributaria a cargo del contribuyente.

Caso inversiones offshore de ricos:

Para efectos del nuevo impuesto de normalización tributaria, las fundaciones de interés privado del exterior, fideicomisos, trust del exterior, seguros con componente de ahorro material, fondo de inversión o cualquier otro negocio fiduciario del exterior, se asimilan a derechos fiduciarios poseídos en R.D. y se encontrarán sujetas a la baja tarifa del impuesto de normalización tributaria.

Cuando los contribuyentes tomen como base gravable el valor de mercado de los activos omitidos del exterior y, antes del 31 de diciembre de 2022, y repatrien efectivamente los recursos omitidos del exterior a R.D y los inviertan con vocación de permanencia en el país, la base gravable del impuesto complementario de normalización tributaria corresponderá al 50% de dichos recursos omitidos.

Se entiende que hay vocación de permanencia cuando los recursos omitidos del exterior repatriados e invertidos en R.D., permanecen efectivamente en el país por un periodo no inferior a dos (2) años, contados a partir del vencimiento del plazo de que trata el inciso anterior.

ARTÍCULO 2: Los activos del contribuyente que sean objeto del impuesto complementario de normalización tributaria deberán incluirse para efectos patrimoniales en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o de regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta, según corresponda, y en la declaración anual de activos en el exterior del año gravable 2022 y de los años siguientes cuando haya lugar a ello y dejarán de considerarse activos omitidos.

El incremento patrimonial que pueda generarse por concepto de lo dispuesto en esta norma no dará lugar a la determinación de renta gravable por el sistema de comparación patrimonial, ni generará renta líquida gravable por activos omitidos en el año en que se declaren ni en los años anteriores respecto de las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios. No generará acción penal la omisión de activos omitidos o pasivos inexistentes, que hayan quedado sujetos al nuevo impuesto complementario de normalización tributaria.

Nota. La normalización tributaria de los activos a la que se refiere la presente ley no implica la legalización de los activos cuyo origen fuere ilícito o estuvieren relacionados, directa o indirectamente, con el lavado de activos o la financiación del terrorismo.

En resumen: Espere cambios al presupuesto y nuevas leyes; viene un aumento de APROPIACIONES para el año 2022