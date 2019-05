OPINION: Mi respuesta al fabulador  Euclides Gutiérrez

El pasado día 9 de mayo del año en curso, el Dr. Euclides Gutiérrez Félix, abogado, periodista, escritor, catedrático y alto dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), escribió un artículo en este prestigioso medio digital titulado: “!Venezuela siempre!”, que más bien fue una apología a una dictadura sin escrúpulos algunos y cuyo mandatario ha sido el hazmerreír por sus expresiones y actuaciones cantinflescas, aunque ha sido un martirio para el pueblo venezolano al cual no le ha provocado nada de risas, sino muerte, dolor y llanto.

Algo que destacar en ese trabajo de opinión tratando de defender lo indefendible, el Dr. Euclides Gutiérrez Félix, como buen abogado y fabulador al servicio del socialismo, trata de darle un aire de justificación a sus errados criterios sobre la crisis venezolana, al hacer referencia a una expresión del Prof. Juan Antonio Bosch Gaviño, (que por ser de él no deja de estar errado en una parte), cuando éste dijo que: “América sólo había conocido tres genios políticos en su historia: Toussaint Louverture, Simón Bolívar y Fidel Castro”, identificando a éste último como “heredero político de José Martí y Máximo Gómez”.

En efecto, podemos admitir como cierto que, tanto Simón Bolívar y Toussaint Louverture, fueron dos paradigmas en sus propias circunstancias históricas. Simón Bolívar, considerado como “El Libertador”, fue la espada revolucionaria y patriótica que liberó a varias naciones del yugo del colonialismo europeo de la época, como fue el caso de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, además de ser el Padre de la Patria venezolana. Su heroísmo y su tenaz lucha por la libertad de los pueblos en América, lo hacen merecedor de toda distinción y honor.

En el caso de Francois Dominique Toussaint Louverture, un esclavo nacido en Cap-Francais, Haití, fue la figura cumbre para que en su nación germinara a través de él, la semilla de la liberación de todos los esclavos en su país, una acción política que no sólo se circunscribió a su patria natal, sino que se extrapoló por todo el mundo, influyendo en otros líderes y de ahí su importancia en la historia de América y, como muy bien lo destaca el Prof. Juan Bosch.

Ahora bien, en donde falla notablemente la apreciación errada del fundador del PLD y se convierte en un criterio político e ideológico personal y no en una verdad absoluta sino relativa, es la de mencionar junto a los dos prohombres anteriores: Bolívar y Toussaint a un criminal, dictador, mentiroso y oportunista como lo fue siempre en su vida Fidel Alejandro Castro Ruz. Es más, lo considero un infamia y un desatino total proveniente de una mente lúcida como la del Prof. Juan Bosch, aunque comprensible con el autor de la insensata “Dictadura con respaldo popular”.

No sé si lo de “heredero” de José Martí y Máximo Gómez” (refiriéndose a Fidel Castro) lo dijo Juan Bosch o fue una opinión de Euclides Gutiérrez. Sea cual fuere, eso luce una canallada, un absurdo, una ofensa magistral en contra de las figuras de dos ejemplos de patriotismo, honestidad y de dos colosos de las libertades. Ni José Martí ni Máximo Gómez de seguro no se sentirían satisfecho que un “herdero” de ellos, haya sido un sátrapa, un ególatra, un resentido social, un hombre que quiso esparcir por América el levantamiento armado, que fusiló en su proceso revolucionario en Cuba a más de 10 mil cubanos, encarceló y torturó otros miles por el simple hecho de disentir de su gobierno. Que provocó el éxodo de 3 millones de cubanos. Que les suprimió las libertades civiles a todo un pueblo, que los engañó y que convirtió la isla en una prisión inmensa y que mató siendo un joven universitario a dos compañeros, por éstos haberlos superado en unas elecciones universitarias.

No puede ser “heredero” del legado de Martí y Máximo Gómez, un hombre como Fidel Castro Ruz, que se coludió con el Cártel de Medellín de Pablo Emilio Escobar y Gaviria, cuando aceptó que la isla fuera recipiente en el trasiego de drogas del referido Cártel acia La Florida, Estados Unidos, como lo confesó el lugarteniente de Pablo Escobar, Jhon Jairo Veláquez (a) Popeye: (Ver y escuchar las declaraciones): https://www.youtube.com/watch?v=QNqFz8u1FrQ

Si Fidel Castro fuera “heredero” políticos de Simón Bolívar, su obstinación de retener el poder que demostró al implantar una dictadura de seis décadas, hubiera sido incompatible con el pensamiento que nos legara “El LIbertador” cuando dijo: “Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecer y él a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía . Si a esto le añadimos que el mandato de los Castro jamás fue fruto de un consenso del voto popular, más incompatible resulta con el pensamiento y las ideas de Bolívar, Martí y Máximo Gómez. !Jamás podrá ser un heredero!

Los desafueros verbales de Euclides

Como es costumbre en la metodología izquierdista, a la hora de atacar a sus opositores, utilizan una verborrea para desmoralizar y estigmatizar a los demás, obviamente, creyéndose ellos seres impolutos, nobles y sin colas que pisar. Es pura estrategia, más no es la verdad lo que dicen en la mayoría de los casos. Euclides llama “nauseabunda” a la Organización de los Estados Americanos (OEA), y nos preguntamos, cómo debería llamarse a la casi difunta “UNASUR” (Unión de Naciones Suramericanas) creada por Hugo Chávez en el 2008? Lo mínimo que podemos decir, es que los presidentes “socialistas” de esas naciones que la integraban, todos fueron unos y son unos corruptos y unos guardan prisión y otros en espera de juicios. Basta recordar a Lula, Correa, Daniel Ortega, los Kirchner y la familia Chávez, que de unos pueblerinos de Barinas, hoy son una de la familia más rica sin haber heredado o trabajado para hacer semejante fortuna.

Me es difícil entender que, una persona tan ilustrada como el Dr. Gutiérrez Félix, ignore que el carnaval del chantaje petrolero del chavismo ya caducó. Y peor aún, que diga que Venezuela es “dueña en el orden estratégico de petróleo y minerales necesarios para el mantenimiento del poder internacional de los Estados Unidos”. Falso, la Unión Americana desde el año 2018 pasó a ser el mayor productor de gas y petróleo en el mundo, muy por encima de Rusia. Quienes sí están (no desde ahora) interesados en las riquezas venezolanas, es la dictadura castrista de Cuba porque políticamente ha demostrado ser una garrapata como lo fue con la extinta URSS y ahora Venezuela.

La dictadura cubana sabe que el petróleo venezolano es vital para su paupérrimo sostenimiento y de igual manera Rusia, cuya inversión en petróleo, ventas de armas y préstamos a la mafia chavista, superan los US$26 mil millones de dólares, los cuales no quiere perder. No es asunto de “solidaridad política” la de Putin, sino asunto de recuperación de capital ante el temor de un advenimiento de un nuevo régimen que desconozca esos convenios y operaciones sin el aval de la genuina Asamblea Nacional.

De nada vale que un país esté asentado en una inmensa riqueza natural, si la misma no se explota y se comercializa correctamente como sucede en la fallida Venezuela chavista, no sólo porque se lo han robado todo, sino porque el aparato productivo de la Nación fue expropiado y destruido por la peste chavista y ya el mismo (PDVSA) no sirve ni siquiera para generar la única riqueza natural que les queda: el petróleo, porque su produción ha ido menguando con los meses.

Decir que el gobierno chavista es legítimo, es pecar de ingenuo y al Dr. Gutiérrez no le luce por sus larga data en el quehacer político y, por igual, es creer muy estúpidos a los lectores, a sabiendas de que esas “elecciones” presidenciales fueron de todo, menos pulcras, honestas, libres, diáfanas y, peor aún: sin la participación de las principales fuerzas políticas de la Nación. Algo parecido a las celebradas en la República Dominicana entre El Dr. Joaquín Antonio Balaguer Ricardo y Luis Homero Lajaras Burgos en el 1974. Estoy muy seguro que, en esa ocasión el PLD y el Dr. Euclides Gutiérrez tuvieron la misma opinión de nosotros con respecto a las de Venezuela. Pero, como dice el dicho: “Culpa de los tiempos es y no de España”.

Considero inadmisible y hasta inhumano, sobre todo, de personas con una mentalidad académica y de alta data política, no compadecerse ante la grave crisis social, política, económica y humanitaria que adolece hoy el pueblo venezolano. Es querer taparse los ojos y anteponer sus fanatismo ideológico ante una realidad lacerante que ya no se puede ocultar y que, para disimular su responsabilidad, se la achacan a otros, como si el mundo que observa fuera ignorante.

Cómo se puede ignorar la muerte violenta en 20 años del chavismo de más de 330 mil personas, convirtiendo a Venezuela en la nación más insegura y peligrosa del mundo? Culpa del imperio?

Cómo se entiende y quién nos explica, que Venezuela desde el 1999 (Hugo Chávez) hasta el 2014 (El Autobusero) haya generado por las ventas de petróleo a los Estados Unidos la friolera de US$960.589 millones, a un promedio de US$56.500 millones anuales, para que hayamos podido ver por TV. a venezolanos buscando comida en los zafacones? También es culpa del imperio?

Quién nos explica, que una nación asentada en riquezas naturales, en 20 años de poder absoluto, cientos de niños fallecen por faltas de medicinas, miles de médicos hayan desertado hacia el extranjero, haya escasez de antibióticos, sueros, camas, soluciones intravenosa, alimentos. No haya suministro de electricidad confiable, ni hayan materiales para imprimir Rayos X? Se puede concebir, que el Hospital de la Universidad de los Andes, Mérida, no haya agua para lavar la sangre de las mesas de operaciones y los médicos se lavan las manos para cirugías con botellas de agua mineral? Será también culpa de los yankees?

Concluyo, que para defender a una cofradía de bandidos, criminales, corruptos, ladrones del erario y un gobierno coludido con la mafia del narcotráfico internacional, como lo es la dictadura chavista, hay que ser un indolente, una persona cruel, carente de sentimientos y falta de escrúpulos. Usted Dr. Euclides Gutiérrez Félix, me parece que su artículo encarna todas esas carencias impropias de un ser humano y, sobre todo, de un político carente de ética y decoro.

Es dable señalar que el Dr. Euclides Gutiérrez Félix, ha sido siempre un político moralmente cuestionable y de una conducta notablemente paradójica en el discurrir de su existencia: fue un anti-trujillista, siendo un Senador de Trujillo y en cierta forma, emparentado con la familia de “El Jefe”, siendo su padre fue un militar que le sirvió por muchos años al régimen. De igual manera, aunque hoy en un fidelista de corazón, asumió la jefatura de Redacción de Radio Caribe, la cual se destacó por atacar la revolución de Fidel Castro y su régimen.

A diferencia de su maestro el Prof. Juan Bosch, litigó con cierto descaro y desfachatez con la empresa EDESUR por negarse a pagar una deuda millonaria de consumo en su hogar de RS$3.6 millones de pesos, alegando que no le daban el servicio por el cual pagaba y recibía corte de luz, algo que todo los dominicanos sufren y pagan. Sin embargo, Euclides Gutiérrez no pagaba y percibía el servicio y eso en política se le conoce como tráfico de influencia. No es por capricho que, a éste “socialista” a distancia y que ha disfrutado de las mieles del poder y llevado una vida rodeado del lujo y el confort, se le apoda “El Sangrú” y quizás, sea la razón por la cual le es difícil entender la miserable vida que lleva el pueblo venezolano por la tiranía que tanto él defiende, porque nunca la vivido en carne propia.

En el epílogo de esta modesta opinión, concluyo expresando la manera en que vislumbro como ciudadano, la conducta política y pública del Dr. Euclides Emilio Gutiérrez Félix:

“Hay personas que son como las monedas…y no por valiosas sino por su doble cara”