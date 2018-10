OPINION: Mercados urbanos

POR LEIVIN GUERRERO

SAN CRISTOBAL.- Al dia de hoy no había dado mi opinión con respeto al tan debatido tema del traslado de los mercaderes al nuevo mercado.

No lo había hecho porque tengo una opinión personal sobre el tema y como soy un ente político, prefería no opinar para que no se vaya a politizar el asunto, porque no es mi intensión.

Pero quedarme callado era no aportar mi idea de lo que pienso en torno al tema.

Si bien es cierto que ya la expansión del mercado de los muertos como la han popularizado estaba llegando casi al centro de la Constitucion , por el lado de la Palo Hincado, se apreciaba un verdadero caos y abandono.

Creo que ya era un clamor de muchos sectores la situación del mercado.

En mi opinión personal, estoy de acuerdo con el traslado y con el embellecimiento de toda esa área, así como el rescate de los espacios públicos en los alrededores.

Ahora bien, pienso que el ayuntamiento debió hacer un proceso no solo de consulta y reuniones con los mercaderes, como en efecto lo hizo, sino de buscar las soluciones que están dando resultados en los paises europeos y en algunos de america Latina, tal como ha ocurrido en Barcelona y en Brazil con los mercados urbanos.

En ese contexto la teoría de que lo ideal es comprar con el mínimo uso de transporte para llevar tus alimentos a la casa.

Por el tema del encarecimiento.

Si antes una persona se trasladaba de Lavapies o de madre vieja al mercado con 50 pesos, y tenia 200 pesos de presupuesto, eso se ve achicado por el pago desde el mismo lugar hasta Canastica.

Amen de que se hiciera un acuerdo con las rutas para llevar el transporte hasta allá.

Lo que pienso que el ayuntamiento previo a esto debió poner en su agenda y en su presupuesto, dos mercados urbanos de desahogo, que perfectamente pudo ser en Lavapies y Madre vieja, pero pudo hacer un estudio para determinar eso.

Y luego de eso proceder a trasladar hacia esos respectivos mercados a los mercaderes del mercado de los muertos y sus alrededores.

Es ahí donde va el desarrollo urbanístico, en la incorporación de esos mercados urbanos, con la vigilancia del propio ayuntamiento y del ministerio de Salud Publica.

Porque antes, durante y después siempre será una responsabilidad de salud publica vigilar los mercados en esa materia.

Porque igual podría pasar en el futuro si no se le da seguimiento de salud y medio ambiental al nuevo mercado.

Insisto en que era necesario el traslado del mercado y estoy totalmente de acuerdo, pero pienso que debimos combinar las dos cosas para dejar lo mejor satisfecho posible tanto a la población, como a los mercaderes.

En la Union Europea por ejemplo se lleva una constante transformación urbanística con los mercados denominados urbanos o callejeros.

Según un estudio de la UE en 2008, alrededor de un millón de personas trabajan en los mercados callejeros y cubiertos en todos los Estados miembros, con unos 450.000 comerciantes que generan unos ingresos de 40.000 millones de euros al año. Las cinco ciudades socias que participan actualmente en el proyecto de mercados urbanos cuentan con un total de 150 mercados entre todas, dando empleo a cerca de 10.000 minoristas.

Los mercados prósperos proporcionan trabajo y estimulan la iniciativa empresarial entre las miles de PYMEs que operan en ellos, ofreciendo verdaderas oportunidades para la creatividad y la innovación en el comercio local. La ubicación de los mercados es igualmente importante. Pueden regenerarse barrios desfavorecidos no sólo por la actividad económica que traen los mercados, sino también por la mejora que favorecen en infraestructuras como la gestión del tráfico, el aparcamiento y el transporte público. Los mercados también proporcionan una oportunidad para poner edificios históricos locales de nuevo en uso productivo para la comunidad. En pocas palabras, pueden ser una herramienta muy valiosa en la planificación urbana.

Estoy 100% de acuerdo con el traslado, sobre este concepto.

Esta es mi humilde opinión en el tema.

of-am