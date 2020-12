OPINION: Lucha por la recuperación económica

EL AUTOR es administrador financiero y profesor universitario. Reside en Santo Domingo.

A pesar de la caída de la actividad económica en un -4.3% durante el mes de octubre del presente año, respecto a igual mes de 2019, el país se caracteriza por su gran capacidad de resiliencia o recuperación ante los embates que ha tenido que enfrentar durante toda su existencia.

Se espera que la tendencia hacia la recuperación continúe acentuándose en el pasado mes de noviembre y el presente mes de diciembre 2020 con tasas más negativas.

Lo anterior permitiría proyectar conforme el Banco Central de la República Dominicana que la economía estaría cerrando el 2020 con una variación del PIB real entre -6.7% y -6.8%.

Conforme la entidad emisora todas las condiciones están dadas para que el proceso de reactivación de la economía continúe intensificando aún más el próximo año alcanzando un crecimiento que podría superar el 5%.

Acciones tomadas por las nuevas autoridades que administran el Estado dominicano a partir del 16 de agosto del presente año así lo garantizan, ejemplo de ello, es la decidida decisión del presidente del país en coadyuvar de forma responsable la reactivación de los sectores: turístico y construcción que mancomunadamente con el sector privado deja ya sentir sus efectos positivos.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sostiene que la República Dominicana tiene una gran oportunidad de atraer inversiones extranjeras directas en 2021.

En esa línea de pensamiento dicho Organismo Económico asegura que la República Dominicana atraerá más empresas extranjeras hacia los sectores: turismo, minero e industria de la salud y para que se logre con mayor facilidad sugiere que se mejore la macroeconomía, la estabilidad y la certidumbre jurídica, institucionalidad e infraestructura local.

Trabajando en esa dirección el Gobierno mejorará el clima de nuevos negocios no obstante la virulencia de la pandemia o Covid-19 que sin dar tregua sigue afectando la salud de muchos dominicanos pero de forma simultánea las autoridades luchan denodadamente a los fines de que una vez la población pueda vacunarse y haya una mejoría significativa encuentre la economía en plena reactivación.

Muestra de ello también es el hecho de que las empresas de zonas francas han reintegrado a más de 163,000 empleados que se encontraban confinados o paralizados.

Aunque si bien es cierto que las actuales autoridades no deseaban seguir la senda de las pasadas autoridades de continuar endeudando el país no menos cierto es que las condiciones son otras ya que la pandemia ha mermado en sus actividades a los distintos sectores económicos viéndose el país en la imperiosa necesidad de tomar dinero prestado debido a la caída de las recaudaciones, experiencia que no es exclusiva del país ya que todo el mundo es afectado por la crisis sanitaria Covid-19.

Ante esa situación, el ministro de Hacienda, señor Jochi Vicente, anunció recientemente que el país logró mantener la calificación de riesgo en BB-/B nivel pre pandemia tal como lo afirmaron: Moody ‘s, Fitch Ratings by Standard and Poor Global.

Ante dicho anuncio la República Dominicana entra al selecto grupo de países a nivel mundial que ha logrado mantener con éxito su calificación crediticia en las mediciones realizadas por las tres principales agencias calificadoras de riesgo anteriormente señaladas.

El señor Jochi Vicente, agregó que con dicha ratificación la nación dominicana se coloca en el segundo país de la región que, a pesar de habérsele asignado una perspectiva negativa a raíz de la pandemia, éste logró mantener su calificación.

Por otro lado, el señor Vicente informó que la República Dominicana alcanzó reducir el pago por servicio de la deuda (interés y capital) en US$1,232 millones en el período 2021-2025 evitando que el país realice pagos por US$427 millones para el año próximo.

La indicada transacción fortalece la posición del país en los mercados financieros globales al evidenciar una gestión proactiva en el manejo de los vencimientos, perfil y sostenibilidad de la deuda pública del país, expresó el ministro de Hacienda.

En lo que se mitigan los efectos de la pandemia la expresidente de la Reserva Federal y próxima Secretaria del Tesoro de los EE.UU. recomienda que se deben mantener los estímulos a los negocios, los trabajadores y los hogares, tanto en su país como en el resto de las economías mermadas por la pandemia, a los fines de que la actividad económica no sufra efectos peores de los que se experimentaron durante la gran recesión de 2008.

En ese marco hoy se hace más necesario que haya armonía entre las políticas: monetaria y tributaria del gobierno con el propósito de garantizar la pronta recuperación de los distintos sectores económicos que conforman el Producto Interno Bruto (PIB) del país.

felix.felixsantana. santanagarc@gmail.com

