OPINION: Lapsus de Danilo sobre su “primer picazo” para Punta Catalina

EL AUTOR es ingeniero industrial y consultor empresarial. Reside en Santo Domingo.

En su “discurso sorpresa” del gasoducto Danilo divulgó la ficción de que no hubo nueva generación entre 1999 y 2012 y también hizo otro relato novelesco: “Yo recuerdo, cuando di el primer “picazo” para la construcción de la planta Punta Catalina yo dije en ese momento que el estado estaba en la obligación de entrar al negocio de la energía eléctrica para regular el sector y que una vez entrara y lo regulara entonces debía salir”.

El Presidente Medina, con evidentes lapsus mentales no pronunció en ese “picazo” ninguna de las palabras que él citó en el gasoducto. La web de la Presidencia reseña que lo que sí dijo en ese “picazo” hace 6 años en Diciembre 15, 2013 fue lo siguiente: “proclamó que la Rep. Dominicana no puede darse el lujo de continuar subsidiando la energía eléctrica”. “El gobernante manifestó que es imposible seguir invirtiendo anualmente más de 1,400 millones de dólares para el subsidio de ese servicio”. “Observó que el nivel de endeudamiento del país es bastante alto, por lo que no vale la pena seguir gastando recursos para ese servicio de electricidad que calificó de malo, precario y deficiente”. También “refirió que más del 60% del endeudamiento del país de los últimos años fue dirigido para pagar el subsidio a la energía…” y… “sostuvo que la Central Termoeléctrica Punta Catalina es un proyecto que va por el camino correcto, ya que abarataría los precios del kilovatio-hora”. Prosiguió: “Particularmente yo estoy convencido de que la inversión que se va a hacer, por parte del Estado dominicano para construir esas dos plantas de 769 megavatios, va en camino de solucionar definitivamente el problema eléctrico en el país”. … “con el abaratamiento de la producción energética… el Gobierno también logrará reducir hasta un 50 por ciento el actual subsidio”. “Yo creo que con todas esas inversiones la Rep. Dominicana tendrá en los próximos tres o cuatro años la energía suficiente para que aquí nunca más se hable de apagones”. Danilo eternizó los apagones aunque ha dilapidado unos 3,000 millones en Punta Catalina

¿Estaba Danilo confundido involuntariamente o quiso confundir a sabiendas, ocultando en el gasoducto el verdadero contenido del discurso que él realmente pronunció en ese “Primer Picazo”?

El Presidente trastocó tiempo y espacio pues la primera vez que en verdad habló de participación privada en Punta Catalina no fue en el “Primer Picazo” en Diciembre 2013 cuando él todavía estaba triunfalista, sino 2 años después, ya percatado del fracaso de su proyecto. Así, el 15 de Diciembre del 2015 ante la Cámara Americana de Comercio dijo lo siguiente: “Soy consciente de que una buena parte de los aquí presentes reaccionaron sorprendidos y preocupados cuando desde el Gobierno tomamos la decisión de construir dos plantas a carbón en Punta Catalina”. “Hoy quiero revelarles el por qué nos vimos precisados a tomar esa decisión”. Había que… “invertir en tecnologías de generación que permitiesen reducir el costo promedio de producir electricidad en el país”. “Todos indicaban que era urgente y necesario modificar la matriz de generación”… “Fue por eso que tomamos la decisión de invertir en las dos plantas de Punta Catalina”. “¿Significa lo anterior que quien les habla favorece que el Estado opere como empresario en la generación de electricidad?” “En lo absoluto”… “Quiero aprovechar la oportunidad que se me ofrece hoy en este escenario para anunciar al país que el Gobierno dominicano desea contar con la participación privada, nacional y extranjera en la empresa de generación de Punta Catalina”. La respuesta de los empresarios presentes fue un expresivo silencio. En Diciembre 2015 ofreció en venta Punta Catalina, admitiendo su fracaso estatal eléctrico, pero su hundimiento catastrófico y definitivo ocurrió un año después, a partir del 21 de Diciembre del 2016, cuando Odebrecht aceptó pagar una astronómica multa a la Justicia Americana declarándose culpable de sobornar innumerables gobiernos en varios continentes, incluyendo los de aquí.

En el gasoducto, en Diciembre 2019, seis años después del “Picazo” Danilo ratificó el reconocimiento de la derrota técnico-económica de su régimen de 8 años diciendo: “La mayoría de los problemas que tenemos en el país vienen del sector eléctrico. Por ejemplo en mi gestión de 7 años creo que he transferido al sector eléctrico cerca de 13,000 millones de dólares, un promedio entre 1,500 millones y 2,000 millones de dólares de entrega al sector eléctrico en subsidios para dar un servicio malo, caro e inestable”. Acorralado, Danilo quiere ocultar su fracaso vendiendo Punta Catalina con premura, sin eliminar los apagones, sin reducir tarifas, ampliando el dispendio del subsidio eléctrico, y planteando un precio de venta claramente subestimado que él pudiera usar como anzuelo para seducir a generadores a quienes antes acusó, continuamente, de solo procurar lucro ilegítimo.