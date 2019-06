OPINION: La justicia divina impera sobre cualquier justicia terrenal

POR ANA VENTURA

Dios hizo justicia. Me tardó unos días en escribir mi reacción sobre esta noticia sobre el cierre de Escaño Centro Medico @CMERD, porque volví a sufrir la impotencia y el dolor que sufrimos toda mi familia cuando a mi amado hermano Carlos Villa le arrancaron la vida en este “Centro Medico” dejándonos a todos; esposa, hijos padres y el resto de la familia con un dolor inmenso y una gran tristeza en nuestros corazones.

Mi hermano fue al médico por una gripe y duró tres días en La Alcantara y Gonzalez y de aquí lo refirieron porque se complicó su cuadro médico y el entró consciente y caminando al Centro Medico Escaño y en cuestión de una semana le arrancaron la vida, porque le indujeron en coma, adquirió una bacteria y no le brindado el cuidado ni los medicamentos necesario.

Por desgracia, mi hermano no tenía seguro médico y estas personas nos estaban cobrando más de RD$100,000.00 por día y nos presionaban a diario porque que si no buscábamos esta cantidad, no le iban a suministrar los medicamento ni los procedimientos para mantenerlo vivo. En 8 días la deuda ascendió a más de RD$1,000,000.00. Al fallecer mi hermano no nos querían entregar el cuerpo para así poder brindarle cristiana sepultura, para esto, tuvimos que hasta dejar los papeles de un carro en garantía para que nos lo entregaran. Era tanta la presión, en medio de nuestra dolor y hasta hace menos de un mes nos seguían presionando para que pagásemos el dinero adeudado, que tuvimos que incurrir en varios préstamos para concluir la deuda que incurrimos para nada, porque le arrebataron la vida a un ser talentoso, amoroso, dedicado a su familia y con cualidades extraordinarias y dejaron huérfanos a 3 hijos y a una familia devastada por el dolor.

La Dra. Keyla (encargada de cuidados intensivos) y Doctora Hilda Escaño @DoctoraHildaE (en la parte de administración) son personas inhumanas, viles, sin ética ni profesionalismo, que lo que persiguen es el lucro y echan a un lado la vocación de servicio; ignorando totalmente el juramento que hicieron al graduarse (Juramento Hipocrático) el cual cito una porción….” En cualquier casa donde entre, no llevaré otro objetivo que el bien de los enfermos; me libraré de cometer voluntariamente faltas injuriosas o acciones corruptoras”…. Estas personas me asquean. Puedo evidenciar con conversaciones y textos y testigos de lo que nos sucedió, pero creo que a este punto no vale la pena, porque Dios se encargó de castigarlos. Estas personas me asquean y por personas como estas es que nuestro país está como está.

Sé que como nosotros hay muchas familias afectadas y que han sido víctimas de estos “Profesionales” como se dicen llamar que con malas prácticas médicas y un horrendo servicio han dejado un dolor inmenso en nuestros corazones que no se borra con nada, y el hecho de haber cerrado estos centros no nos devolverán a nuestros seres queridos, pero Dios le ha pasado factura.

Si obras bien en la tierra, alcanzarás la gloria de los contrario Dios te juzgará… #ConDiosnosejuega.

Ana Ventura

Consejera de Admisión

Filadelfia, PA