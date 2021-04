OPINION: La dieta cetogénica: ¿Es realmente peligrosa?

POR DANIELA LORA y KAROLIN ESCOLÁSTICO

Es más que evidente que la obesidad es una problemática a nivel mundial, siendo uno de los trastornos más frecuentes en el occidente, por lo que se ha vuelto una moda utilizar dietas para bajar de peso. Una de las más conocidas actualmente es la dieta cetogénica, o también conocida como dieta Keto.

La dieta keto o cetogénica es aquella cuyo objetivo es generar una situación de cetosis similar a la del ayuno. Tal situación se logra por un aporte insuficiente de alimentos o por una restricción de alimentos ricos en glúcidos.

A la dietista Sarah Hamdan le preocupan las consecuencias a largo plazo de la dieta cetogénica, como “un aumento del riesgo de enfermedades del hígado, del riñón, y el riesgo de osteoporosis y gota”.

¿Cómo funciona?

Cada macromolécula es metabolizada por nuestro cuerpo gracias a “Rutas metabólicas” distintas, ya sea para obtener o acumular energía.

Cuando comemos, lo primero que el cuerpo metaboliza son los carbohidratos, luego los lípidos y por último las proteínas. Cada uno aporta una cierta cantidad de calorías.

Cuando ingerimos más calorías de las que utilizamos, nuestro cuerpo reserva la energía obtenida gracias a dichas calorías, convirtiéndolo en tejido adiposo (grasa corporal). Aquí le explicamos como sucede las rutas catabólicas para la degradación de alimentos y la producción de energía bioquímica.

Se digieren los alimentos en el estómago y en intestino delgado, para producir moléculas más pequeñas. Gracias a la digestión las proteínas pasan a ser aminoácidos; las grasas a ácidos grasos y glicerol; y los carbohidratos la glucosa, fructosa y otros monosacáridos.

Luego de obtener los ácidos grasos, los monosacáridos y aminoácidos, estos se degradan en las células para producir Acetil CoA. La acetil CoA se oxida en el ciclo de ácido cítrico para dar CO2.

La energía liberada en dicho ciclo es utilizada por la cadena de transporte de electrones para la fosforilación oxidativa del ADP y producir ATP. Los productos finales del catabolismo de los alimentos son Co2 y H2O, la energía liberada en el ciclo del ácido cítrico es utilizada para llevar a cabo la síntesis endergónica del ATP a partir del ADP más ion fosfato, HOPO3-2 ( McMurry, 2012 )

La glucosa es la principal fuente de energía que el cuerpo puede obtener a corto plazo. La base de la dieta cetogénica es disminuir o eliminar el consumo de carbohidratos, para obligar a que nuestro organismo use los lípidos como fuente de energía, lo cual disminuye el índice de grasa corporal.

Si se limita el consumo de glucosa de manera extrema, el organismo es forzado a utilizar todo el glucógeno (Estadio de la glucosa) que está almacenado en el hígado. y cuando se termina la glucosa, el cuerpo comienza a usar las grasas como combustible luego de un cierto periodo de tiempo (2 a 4 días), entrando en un estado de cetosis.

¿Cuáles son los beneficios y riesgos?

Al controlar el nivel de azúcar en sangre del paciente, la dieta cetogénica ha demostrado una pérdida de peso eficaz y puede reducir la presión arterial y los triglicéridos (un cierto tipo de grasa). Sin embargo, no está claro si la pérdida de peso es directamente atribuible a la cetosis o el resultado de una ingesta reducida de azúcar y calorías. O la dieta cetogénica estándar es rica en proteínas, lo que nos satisface.

Cuando el cuerpo humano entra en un estado de cetosis, que extrae energía de la grasa en lugar de la glucosa, provoca síntomas similares a los de la gripe, la llamada «gripe cetogénica», como dolor de cabeza, náuseas y fatiga.

La «gripe cetogénica» es inofensiva para la mayoría de las personas y los síntomas suelen desaparecer en dos semanas.

El estreñimiento es un efecto secundario porque es una dieta baja en fibra contenida en granos, frutas y verduras.

El riesgo de enfermedad Cardiovascular no es preciso, pero sí posible.

La nutrista de Nueva York Sarah Hamdan para la revista alemana DW, dijo: la relación entre comer grasas con alto contenido de grasas saturadas y el riesgo de enfermedad cardíaca es innegable.

Enfatizó: «A largo plazo, la combinación de alimentos ricos en grasas y alimentos de bajo consumo que contienen muchos nutrientes (como verduras y frutas) puede conducir al riesgo de enfermedades circulatorias y enfermedad de las arterias coronarias». Sin embargo, Roman Müller, profesor de Nefrología en la Universidad de Colonia, Alemania dijo que no hay datos confiables sobre los posibles riesgos cardiovasculares.

Conclusión

La dieta keto o cetogénica puede tener efectos psicológicos contraproducentes porque fomenta una forma de comer desequilibrada en la que se ve el hidrato como el culpable del aumento de peso. Por eso, en trastornos de la conducta alimentaria, en los que no hay una relación saludable con la comida, se está viendo una tendencia a recurrir tanto a la dieta cetogénica como al ayuno intermitente.

Podemos ver que las dietas cetogénicas tienen más desventajas que ventajas y no ofrecen una pérdida de peso significativamente mayor que las dietas convencionales, por lo que su uso no sería tan recomendable y no ofrecería beneficios valiosos en comparación con la dieta tradicional.

