OPINION: ¿hasta cuándo se acatará cuarentena en estado de Nueva York?

Estados Unidos se convirtió en el nuevo epicentro mundial del coronavirus. Nueva York es el estado más afectado al registrarse 210,000 casos de infectados y más de 16 mil fallecidos.

Ni las proyecciones de la propia Casa Blanca son alentadoras: han previsto que las muertes de estadounidenses podrían llegar a más de dos millones. Esto está relacionada a la tardía reacción de Donald Trump y distintos gobernadores de Estados Unidos que se opusieron a acciones como el toque de queda o cuarentena para frenar la expansión de la epidemia.

Hospitales al límite

Los ciudadanos de la Gran Manzana viven sus horas más inciertas, ya que este virus ha puesto a prueba el sistema sanitario de este popular destino. Según reportes, los hospitales cada vez se están quedando con menos equipos de protección y ventiladores para los pacientes.

En declaraciones a la prensa, el gobernador Andrew Cuomo, detalló que se necesitarían más de 110 mil camas para afrontar este momento y así lograr que todas las personas hospitalizadas por la pandemia puedan ser atendidas.

Se han instalado hospitales de campaña en puntos como el Central Park, el Centro Nacional de Tennis Billie Jean y en la terminal de ferries de Brooklyn. La finalidad es una: llegar a atender a todos los contagiados por el coronavirus en Nueva York, y ayudar a los centros de salud saturados.

Estados en confinamiento

De los 50 estados que conforman Estados Unidos, 36 ya han acatado órdenes de confinamiento en casa. Es decir, cuarentena total: solo tienen permitido salir para conseguir alimentos o medicinas.

“El impacto económico va a ser catastrófico. Después del 11S, partes del bajo Manhattan fueron cerradas durante meses, pero eso fue solo una pequeña porción de la ciudad. El resto de la urbe continuó funcionando, a pesar de que, evidentemente, la gente estaba muy triste por los ataques”, comentó la economista Nicole Gelinas, del centro Manhattan Institute.

Medidas en Nueva York

Desde el domingo 22 de marzo, el gobernador Andrew Cuomo dispuso el cierre de todos los negocios no esenciales, así como la prohibición de que las personas se congreguen en grupos. La multa por no acatar el aislamiento social va desde los 250 hasta 500 dólares. La medida irá hasta el 15 de mayo, pero aún no se confirmado si se incrementarán los días. Las autoridades buscan que los habitantes entiendan que al permanecer en sus casas se podrá contrarrestar la pandemia.

“No quiero multar a la gente cuando hay tantos que está pasando por problemas económicos, pero si no han recibido el mensaje por ahora, y no lo captan cuando un oficial de cumplimiento los está mirando a la cara, esa persona -entonces- merece la multa, así que vamos a proceder con eso”, explicó Cuomo en conferencia de prensa.

Fuente: EL COMERCIO