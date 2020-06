OPINION: Haciendo camino

Samelys López

Samelys López, jóven dominicana residente en el condado del Bronx, aún no la conosco personalmente, solo tengo referencia de ella, sin embargo, he tenido la oportunidad de leer su plataforma política como aspirante a un puesto en el distrito #15 de esa región en las primarias demócrata del 23 de junio.

Sus propuestas son interesantes. nacida en Puerto Rico y criada en la zona sur de dicho condado de Nueva York, su madre una dominicana que vivió en el sistema de refugios familiares en esta ciudad, estuvo que enfrentarse a muchos desafios como la escazez de vivienda, inseguridad para la alimentación y hasta la ansiedad económica de los bajos salarios.

La joven del Partido Demócrata es una organizadora comunitaria, trabajando con grupo para convertir en una fuerza y poder electoral como lo fue las luchas personales de su familia con el sistema de refugios, dedicando su vida profesional al campo de la vivienda asequible para los desamparados que es obligación del estado.

Ella pudo lograr una educación superior pese a que asistió a escuela de barrio, es co-fundadora de la local Democrats of Nueva York que apoya a los candidatos de base para el comité del condado y otros cargos electivos.

López, es miembro activa de Bronx Progresivess que es un capítulo de NYPAN y Our Revolution. Fue nombrada como The Hispanic Coalition of New Yorks Rising 40 Under 40 Latino Stars en el 2016 y reconocida en el Bronx Power 100 de City & State en el 2019.

De salir triunfadora en los comicios del 23 de Junio, ella tiene muchas propuestas que fue lo que me llamó su atención para ser implementada en su condado del Bronx, como son; atención médica universal para todos de Bernie Sanders, en la forma actual de Medicare, Medicaid, imponer límite a los productos farmaceúticos para poner a las personas por encima de las ganancias, abordar las disparidades raciales en el sistema de salud.

También pretende combatir el gasto militar excesivo y redistribuir los ahorros a los programas sociales que contribuyan a las causas de la pobreza; desinvertir en el complejo industrial militar/carcelario.

Abogará firmemente por un nuevo acuerdo verde siguiendo el liderazgo de primera línea en el movimiento de justicia ambiental del Bronx, para lograr la descarbonizacieon de NYCH, el acceso a la costa del río Harlem y una vía verde continua a lo largo del Parque Estatal Roberto Clemente.

En su programa está la eliminación de la enmienda Hyde para permitir a las mujeres que reciben Medicaid que tengan el derecho a elegir sus decisiones reproductivas, incluir cuidado infantil universal y licencia familiar remunerada, entre otras muchas propuestas.

Como dice Samelys, “ Nuestras comunidades enfrentan amenazas inmediatas de muchos frentes. Lucharé por una garantía de viviendas, presionaré por la aprobación del nuevo acuerdo verde, con empleos diseñado para sanar el medio ambiente para todos, lucharé para que nadie se quede sin refugio y un sistema de medicare para todos que garantiza que nadie morirá por falta de dinero para atención médica”.

Aunque no soy dado a escribir para reconocer a alguien en un mundo lleno de hipocrecía y politiquería y en este entorno hay que cuidarse de asumir ciertas posiciones para uno optar respaldar a un personaje , o alguien que posiblemente se lo meresca porque en cualquier momento lo hacen quedar mal.

Esta jóven política tiene toda una agenda de realizaciones a desarrollar de salir victoriosa en las elecciones del Martes 23 de Junio en el Distrito #15 del Bronx, que ha sido la motivación para este escrito sin tener, repito, que conocerla físicamente.

freddy.galarza@yahoo.com