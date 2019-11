OPINION: Ha partido un poeta esencial, Alexis Gómez Rosa

El festín (S) obras completas” (1967-2011)

Poeta, gestor literario y educador, se había graduado de Licenciatura en Letras por la State University of New York y tenía maestría en Literatura Hispanoamericana de New York University. Fue docente de Lengua Española en el sistema de educación pública de New York, y enseñó Cultura Dominicana en The City University of New York.

Esta tarde, el Ministerio de Cultura y el Comisionado de Cultura en Estados Unidos, emitieron sendos comunicados lamentando el fallecimiento, mientras que, en las redes sociales, muchos de sus colegas escritores, han publicado notas luctuosas, expresando su tristeza por la dolorosa novedad

Gómez Rosa era asesor del ministro de Cultura. Había trabajado para el Consejo Presidencial de Cultura y ll ocupó la Dirección General del Libro y la Lectura, Proyectos Especiales y la Editora Nacional.

Había nacido en Santo Domingo el 2 de septiembre de 1950 y había sido miembro de la llamada Generación de Post Guerra, habiendo fundado, junto a Mateo Morrison y Enrique Eusebio, el Grupo Literario La Antorcha, que seria uno de los factores de mayor peso en el panorama cultural de los años 70,s y 80,s. En 1981, fundó la colección de poesía Luna Cabeza Caliente.

