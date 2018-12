OPINION: Falta el Informe de la visita de Estado a China

Muchas expectativas surgieron en el imaginario popular al formalizarse las relaciones diplomáticas con China. Hace 22 días que el Presidente Medina regresó de su publicitada Visita de Estado, que incluyó contactos directos con el Gobernante Xi Jiping, pero no hay exactitud sobre los resultados del periplo. Se mencionaron, sin detallar, múltiples acuerdos y un enigmático préstamo de 600 Millones de Dólares, aprobado súbitamente, cuyos fines, y hasta su propia disponibilidad, fueron cuestionados. Quedó claro que el Presidente no se atrevió a ofrecer en venta a Punta Catalina, consciente Medina de que los chinos, habiendo participado en esa malograda licitación, saben exactamente cuál es el precio real de una planta de esa capacidad.

Danilo olvida que en la página 435 del Tomo XVIII de las Obras Completas de Bosch, aparece un artículo titulado: “Un Presidente debe saber hablar y saber callar”. Siendo protagonista del irrepetible viaje, el Presidente tiene la obligación de informar a sus gobernados la agenda agotada, los logros concretos obtenidos y los compromisos de Estado contraídos. Silencioso, prohijando conjeturas, Danilo actúa, nuevamente, desechando las enseñanzas de Bosch, quien predicó que “Ningún hombre es superior a su pueblo”.

El momento cumbre de la vida política del Profesor ocurrió en Diciembre 20, 1962 ganando las primeras elecciones libres celebradas después de la dictadura. Sin perder tiempo, tres días después, aun sin haber sido proclamado oficialmente triunfador por la Junta Electoral, Bosch inició una gira de trabajo abarcando New York, Washington y varios países europeos. Desde New York envió una cinta magnetofónica como reporte parcial de su viaje y, al regresar en Febrero, siete semanas después, inmediatamente rindió un extenso y sustancioso informe de su gestión en el exterior, reseñado desde la página 101 hasta la 154 en el Volumen XIX de sus Obras Completas.

Aunque Medina no cumpla con su obligación de contarnos lo que él y su nutrida delegación hicieron por allá , sus gobernados debemos ejercer nuestro derecho, y cumplir nuestra obligación, de seguir divulgando criterios acerca de lo que podríamos desarrollar positiva y conjuntamente con China, para no repetir los desafueros con Brasil y Odebrecht.

Anteriormente hemos planteado que financiamientos con garantía soberana sean dedicados exclusivamente a construcción de presas, cuya propiedad y manejo son monopolios gubernamentales; algunos recursos pudieran dedicarse a líneas de transmisión de alto voltaje, totalmente estatales. Todos los demás renglones, susceptibles de otorgarse en concesión al sector privado o empresas mixtas, deben ejecutarse con capital chino (“equity”) o financiamientos con garantías privadas, sin aumentar la insostenible deuda pública, proveyendo garantías o avales estatales.

Ingenuamente se pensaría que pronto recibiremos, plácidamente, entusiastas legiones de viajeros chinos que únicamente llegarán con una estrategia a largo plazo. No sólo se trata de conectividad. Tratar de captarlos hoy día, sería como intentar capturar un fuego fatuo que mientras más avancemos más se nos alejaría. Mientras tanto, propiciemos la inmediata llegada de profesores de Mandarín, que preparen a nuestros docentes idiomáticos para enseñar esa lengua en todos los niveles educativos.

Los chinos viajan interesándose en la historia y la cultura, pero mayormente son atraídos por las apuestas y por destinos donde puedan adquirir artículos de lujo. En la cultura China se fortalecen vínculos humanos con expresiones de afecto y compartiendo regalos, mientras más costosos, mejor. Compran para regalar. Playas no son la primera prioridad de los chinos. En múltiples destinos asiáticos cercanos tienen acceso a playas atractivas.

No debe ignorarse que Macao, región autónoma especial de China es la capital del juego a nivel mundial con apuestas de 45,000 Millones de Dólares en el año 2013, siete veces por encima de Las Vegas. Los chinos seguirán viajando masivamente para apostar en Macao, no en nuestro país. La duración promedio de la estadía de los viajeros a Macao es menos de 2 días. Por la distancia no representamos una opción para apostadores, ni para compradores de artículos lujosos. Esfuerzos prioritarios podrían concentrarse en lograr que empresarios chinos inviertan capital masivo y transfieran tecnología en manufactura, informática, agroindustria y para desarrollar resorts turísticos de lujo, para acoger viajeros chinos opulentos, sin olvidar que la mayoría de nuestros visitantes proceden de Norteamérica. Validando el teatro del absurdo, esperaremos el informe de Danilo, como si fuera el Godot de Samuel Beckett.