OPINION: Esperanzas en tiempos de Covid-19

La autora reside en Nueva York

POR YADIRA RIVAS

Recibir una vacuna Covid-19 puede ayudar a protegerte al crear una respuesta de anticuerpos sin que tengas que enfermar con el virus. Si, es posible contagiarte de este después de ser vacunado, pero los síntomas serán leves y evitas que desarrolles complicaciones graves.

Es importante que sigas usando mascarillas hasta que la gran mayoría se vacune, ya que aún vacunado, si adquieres el virus de Covid-19, puedes contagiar a otros.

Donde me vacuné estaban ofreciendo:

Vacuna Pfizer y vacuna Moderna

La FDA en los Estados Unidos ha autorizado el uso de emergencia de las vacunas:

Moderna Covid-19. Datos han demostrado que tiene una tasa de eficacia del 94,1 %.

Para personas mayores de 18 años y requiere dos inyecciones administradas con 28 días de diferencia.

Pfizer Covid-19 tiene un 95 % de eficacia, requiere dos inyecciones o dosis que debe ser administradas en 21 días de diferencia comenzando tu inmunidad 7 días después de la segunda dosis. (ésta fue la que me administraron).

Tanto las vacunas Pfizer / como Moderna Covid-19 utilizan ARN mensajero* (ARNm).

Coronavirus tienen una estructura en forma de espiga en su superficie llamada proteína S.

Las vacunas de ARNm de Covid-19 brindan a las células instrucciones sobre cómo producir una parte inofensiva de esta proteína S.

Después de la vacunación, las células comienzan a fabricar trozos de proteína y a exhibirlos en la superficie celular. El sistema inmunológico reconocerá que la proteína no pertenece allí y comenzará a desarrollar una respuesta inmunológica y a producir anticuerpos.

Factores fiables del proceso de vacunación

-Tu cuerpo tardará de 5 a 7 días en desarrollar inmunidad después de recibir la segunda dosis de la vacuna.

-Puede causar efectos secundarios leves después de la primera y la segunda dosis,

como dolor, enrojecimiento o hinchazón donde se aplicó la inyección, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y resfriado (no sentí ninguno).

-Al recibir la primera dosis, según mi experiencia y lo que explican los médicos, Te observan por 15 minutos en caso de efectos secundarios. (no sentí ninguno)

-Algunas personas pueden sentir síntomas en los primeros tres días después de vacunarse. Pienso que esto es mínimo comparado con los riesgos que tomas a infectarte o infectar a alguien en tu familia.

Recuerdas, siempre consultar a un médico si tienes antecedentes de reacciones alérgicas graves.

La vacuna para Covid-19 no se recomienda para personas con complicaciones graves de salud.

Siempre, siempre, siempre consulta con un médico.

Cuando recibí la primera dosis, tenía resfriado, estaba y estoy congestionada aún. Me encontraba nerviosa por todas las cosas que he leído en las redes.

Hoy, en mi tercer día, no he tenido ningún tipo de reacción a la vacuna y espero con entusiasmo y esperanza mi segunda dosis el día 11 de febrero. Al igual ruego, que los suplidores de vacunas puedan ofrecerlas en mayores cantidades y todos se vacunen con confianza, para que, en un futuro cercano, no tener la preocupación de contagiar o contagiarnos por un necesitado abrazo.

¡¡En la primera oportunidad que tengas, vacúnate!!

JPM