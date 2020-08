OPINION: Entérate NY

El autor es periodista. Reside en Nueva York.

►Nuevo cónsul RD en NY toma posesión: Eligio Jáquez, quien sustituye como cónsul en NY a Carlos Castillo, tomó posesión este sábado en un salón del Consulado abarrotado de dominicanos. A muchos no se le invitó oficialmente y desobedecieron una lista que elaboraron de manera conjunta las autoridades del PRM y del Consulado para tratar de limitar la asistencia y de respetar el distanciamiento social por el COVID-19. El cónsul saliente manifestó durante la ceremonia: “Me siento muy agradecido por el apoyo recibido y desde el 2016 tuve el privilegio de servir a la comunidad dominicana de casi 1.2 millones de quisqueyanos. Trabajamos para representar la RD y velar por los mejores intereses. Eligio tiene una comunidad de hombres y mujeres laboriosos que le van a apoyar cada día, porque se esmeran de poner en alto el nombre de la RD. Hoy no digo un adiós, sino un hasta luego. Por su parte, Jáquez expresó: “los dominicanos del exterior coinciden en que el Estado dominicano los tome en cuenta, porque han servido desde aquí no solamente con el aporte de las remesas, también por no estar en RD reclamando atenciones de servicios (transporte, educación y empleos, entre otras cosas) y al vivir en un país del primer mundo, como USA, van asimilando una cultura del primer mundo. Después que se pasa a ser un ciudadano del primer mundo como que no se entiende que no ser tomado en cuenta, de una vez, para muchas cosas como estas, por ejemplo cónsul en NY, y es verdad que los americanos tienen algunos requisitos con el tema de la residencia o ciudadanía, pero se pudiera buscar algunas vueltas de que la gente que hace el trabajo como lo hacemos allá en dominicana, que cuando lo hace en una provincia, siempre espera que lo tomen en cuenta con un nombramiento como gobernador o en la especialidad que posea. Hay la necesidad de ampliar las exportaciones a un mercado tan importante como el de NY, una razón para venir e impulsar lo que Carlos había iniciado, la ampliación de las exportaciones al mercado americano, precisó Eligio. Dijo creer que con 5 vicecónsules es suficiente en NY. Ver discursos: https://www.youtube.com/watch? v=3gkUbApnKwk&feature=youtu.be

►Eligio reconoce y valora gestión de Castillo: El nuevo cónsul en NY, Eligio Jáquez, ha reconocido y valorado la gestión de su antecesor Carlos Castillo. Durante su discurso, ante más de un centenar de dominicanos, políticos, empresarios y comunitarios, que asistieron a su toma de posesión, proclamó: “Vamos a vender todos los servicios que hay en el consulado a los dominicanos. Felicito a mi amigo Carlos Castillo, hijo de un general que era amigo mío, Carlos Castillo Pimentel, con quien compartí tiempo de trabajo y yo sé que de tal palo tal astilla, entonces, estas son las reglas de la democracia. Me hubiese gustado venir a darle apoyo a Carlos aquí y ahora me topo que tengo que venir a sustituirlo. Ahora él va a hacer muchas cosas que dejó de hacer para venir a servirle a la RD desde el consulado. Por su parte, Castillo manifestó: “le deseó de todo corazón muchos éxitos, porque vas a representar la comunidad dominicana más grande en el exterior. Muchas personas te conocen, saben del talaje y calibre de dirigente político y ser humano que eres, como ha enaltecido las funciones que has dirigido en la RD, que Dios te ilumine a ti y los tuyos. No importa donde yo esté, se sabe de tu amistad con mi familia, que viene de décadas y sabes que como miembro de la familia Castillo estoy disponible para ayudarte y aconsejarte humildemente en lo que considere de lugar, si fuese necesario. Ver: https://www.youtube.com/watch? v=OTa30oQi010&feature=youtu.be

►No presionar al nuevo Cónsul: Una fuente interna del PRM-NY sostiene que un sector en RD quería torpedear a Eligio Jáquez por revancha, al publicar recientemente que una fuerte oleada de rechazos había surgido entre perremeístas de NY por su nombramiento como cónsul. No hubo una sola, odo lo contrario, se juramentó este sábado con el apoyo total del partido, dijo la fuente. El PRM establecerá una línea directa con Jáquez para canalizar las inquietudes de la dirigencia y militancia, para evitar la aglomeración de “compañeritos” en la sede, porque tendrá una situación un poco difícil. 1) El canciller dijo de que limpiará la nómina de ese ministerio. Ver: https://www. diariolibre.com/actualidad/ roberto-alvarez-limpiara- nomina-de-la-cancilleria- IA20130383 2) José Ignacio Paliza dice que hay 47 vicecónsules en NY. Ver: https://listindiario. com/la-republica/2020/08/20/ 631638/paliza-dice-que-hay-47- viceconsules-dominicanos-en- nueva-york 3) El Presidente Abinader afirmó: El servicio exterior no será “botín político”. Ver: https://eldia. com.do/el-servicio-exterior- no-sera-botin-politico/ 4) El Covid-19 está afectando su desenvolvimiento, no es lo mismo que ante$. Comunicadores y otros sectores en la urbe consideran que Erasmo Chalas, periodista de vieja data, abogado, secretario general de la filial del Colegio de Periodistas (CDP-NY) y que mantiene una excelente relación de trabajo con los periodistas en la urbe, debería ser el director de prensa del consulado, comunicaron a “Entérate NY”.

►Fueron sin ser invitados: A la toma de posesión de Eligio Jáquez asistieron perremeístas y de partidos aliados en masa, a la mayoría no se le invitó oficialmente para tratar de limitar la asistencia y cumplir con el distanciamiento social por el COVID-19. Los compañeros querían que se aplicara lo de Ramón Alburquerque: “Entre to´ coño”. Hubo protesta para penetrar al edificio, vociferando, entre otras cosas, “yo soy dirigente del PRM”. La policía tuvo que intervenir para organizar la entrada y se mantuviera el orden, como puede observarse en el video. Un militante del PRM, no identificado, expresó “esto es un caos, la dirigencia del PLD ha dado orden para no dejar entrar los perremeistas, llamaron la policía para que nadie pueda entrar al edificio, esto es un caos, señores, reiteraba el denunciante, con una mascarilla con el escudo nacional”. Otro perremeísta, que tampoco se identificó, le llamó la atención diciéndole “compañero eso no es así como usted está diciendo, hay que decir la verdad, existe una lista aprobada por el partido y las autoridades del consulado, para controlar y limitar la asistencia al salón por el COVID-19, pero no estamos respetando el protocolo sanitario y es por el bien de nosotros”. El personal del edificio llamó la uniformada, investigó “Entérate NY”. A Eligio que se prepare porque diariamente tendrá decenas de “compañeritos” en la sede, queriendo nombramientos, vociferó y cantó un chusco en el Alto Manhattan. https://www.youtube.com/watch? v=pw7qYt8Vkbs

►¿Tambores de guerra en NY?: Todavía no se han nombrado perremeístas que se fajaron en NY. Personas que “guayamos la yuca” en el PRM comenzamos a poner “bembitas” y a preparar los tambores de guerra, afirmó un alto dirigente del partido, pidiendo total reserva de su identidad. En NY se están preguntando “pa’ cuándo los nombramientos”, a la vez que cuestionan el de Carlos de la Mota, como viceministro para las Comunicaciones Dominicanas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y fungirá como director general del Instituto de Dominicanos en el Exterior (INDEX), un actor de novelas que reside en México por más de 20 años. A su madre, Luisa Jiménez Cabreja, el mandatario la designó como gobernadora de La Vega. En la nómina de marzo de 2017 del Ayuntamiento de La Vega era la encargada de Registro y Conservaduría de Hipotecas. Muchos criollos en la urbe dicen que el nepotismo arropa el gobierno.

►Margarito de León de NY en el DNI: Margarito de León, hombre de extrema confianza del presidente Luis Abinader, porque trabajó con su papá y lo vio crecer desde niño, fue designado, mediante decreto 356-20 subdirector del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), convirtiéndose en el jefe de la seguridad civil del mandatario. Su papel será el mismo de Víctor Crispín con Leonel; de Miguel Mercedes y Robert de la Cruz con Danilo. Políticamente se desempeñó como secretario general del Comité Internacional del PRM y coordinador de la candidatura presidencial de Abinader, teniendo que viajar con frecuencia a varios países en esos menesteres. Muchos “compañeros” en NY, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania y Boston, entre otros lugares, ahora están planificando “engancharse” al DNI para comenzar a informarles sobre lo que se dice y planifica contra el gobierno en esos y otros lugares, nos dijo uno de los interesados en engancharse. ¡Wepa!

►Cancelaciones: Todavía se sigue hablando en NY de las cancelaciones, entre ellas la de Maibé Sánchez, madre del ex procurador Jean Alain, como embajadora en Alemania con 7,965 dólares mensuales, viviendo en RD. Los embajadores ante la ONU, Frank Cortorreal, Marcos Montilla, cuñado de Danilo Medina, Emiliano Pérez, William David Estévez, Elio Pacifico, Guillermo de León y Luis Lithgow, este último valorado en la base de su partido y la comunidad, diiicen. Las cancelaciones en el Consulado de NY se esperan a partir de esta semana. Hay malestar entre políticos criollos en la urbe, según expresaran a “Entérate NY”, porque el sustituto de Cortorreal como jefe de la misión en la ONU será José Alfonso Blanco Conde, vendrá de RD, en vez de poner a Manny Feliz, un ex embajador con vasta experiencia, catedrático universitario en NY y cuadro No.1 del perremeísmo. ¡Uff!

►Lamentable fallecimiento: El reciente fallecimiento del colega, amigo, hermano y buen ciudadano “ Chino» Estrella es lamentado entre sectores de la comunidad dominicana en NY, donde residió por décadas. El pasado viernes, amigos, instituciones y personalidades del arte y cultura dominicana efectuaron una vigilia en la plaza de Broadway con la calle 175, al lado del teatro United Palace, en el Alto Manhattan, rindiéndole homenaje póstumo, a quien en vida fuera presidente de los “Premios Estrella”, que el autor de “Enterate NY” se honra en haberlo recibido de sus propias manos. También en su natal RD se lamenta su partida. ¡Paz a su alma!

¿La FP le tumba el pulso al PLD?: Analistas criollos en el Alto Manhattan consideran que ante la debacle con la salida de legisladores y personalidades del PLD hacia la FP está claro que “El León” le ha tumbado el pulso a los “peledeces”. Se fueron 5 diputados (Tobías Crespo, Carlos García, Aquilino Serrata, Dulce Rojas y Charleen Canaán) y dos senadores (Dionis Sánchez y Félix Bautista), además de que se espera la salida de otros diputados y posiblemente otro senador. También se fue el influyente ex senador del PLD por La Romana, Laureano Guerrero. Lo grande del caso es que ahora a la FP le corresponde el representante al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el órgano constitucional encargado de designar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral. Ahora el PLD solo tiene 4: Franklin Peña (San Pedro de Macorís); Yván Lorenzo (Elías Piña); Valentín Medrano (Independencia), y José del Castillo Saviñón (Barahona). La FP tiene a Sánchez, Bautista, Franklin Rodríguez, David Sosa, Bautista Rojas Gómez, Virgilio Cedano, José Antonio Castillo y Antonio Marte, convirtiéndose en la segunda fuerza política en el Senado. El PRSC tiene a Ramón Rogelio Genao. ¡Ay!

►Picadillos: Se comenta dentro de la comunidad dominicana en la Gran Manzana: * MOPC y OISOE pagaron 21,500 millones en la transición sin estar presupuestados ni tener soportes de Contraloría y Tesorería. Ver: https:// listindiario.com/la-republica/ 2020/08/21/631841/mopc-y- oisoe-pagaron-21500-millones- en-la-transicion-sin-estar- presupuestados-ni-tener- soportes-de-contraloria-y- tesoreria

* Demandan por 50 millones de peso al exdirector de OISOE Francisco Pagán. Ver: https://www. sincortapisa.com/demandan-por- 50-millones-de-peso-al- exdirector-de-oisoe-francisco- pagan/

* US$5,000 millones por año tendrá que pagar RD por deuda externa. Ver: https://acento. com.do/actualidad/us5000- millones-por-ano-tedra-que- pagar-gobierno-por-deuda- externa-8850918.html

* Conozca a las gobernadoras provinciales juramentadas por Abinader. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/conozca- a-las-gobernadoras- provinciales-juramentadas-por- abinader/

►Un valor dominicano en NY: Nadil López, un dominicano oriundo del Cibao (Villa Riva-S.F.M-) con décadas en NY, siempre se caracterizó y distinguió en RD por hacer aportaciones significativas en los aspectos sociales, comunitarios y culturales, incluyendo en su era estudiantil en la UASD. En la Gran Manzana es miembro de la entidad “Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis)» y en el pasado reciente, a través de la Asociación de Villarivenses Ausentes, desarrolló servicios a favor no solo de sus connacionales, también a favor de otras etnias. Asimismo ha sido un gestor en el desarrollo de la industria del taxi en NY, contribuyendo a que decenas de miles de taxistas movilicen diariamente a más de 250 mil personas, entre profesionales, trabajadores, estudiantes y ciudadanos comunes. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Nadil, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Existen 5 océanos. 3 de gran tamaño que son Atlántico, Índico y Pacífico; y dos menores que son Ártico y Antártico. El Pacífico es el más grande, con más de 15 mil kilómetros y una profundidad de 11 km. y 34 metros en La Fosa de las Marianas.

►Servicio comunitario: Ante la próxima ola de desalojo contra inquilinos de sus apartamentos en NYC, estos deben conocer recursos a su favor. Ver: https://www.bronxworks. org/eviction-prevention

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 23: Compra del dólar 57.73 y venta 58.51 Compra euro 67.19 y venta 70.64

►Gasolina Premium 206.60 y Regular 196.30…Gasoil Premium 163.30 y Regular 150.70…Kerosene 141.50…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 111.80…. Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Fulero(a) = Se refiere a la persona que es embustera, falsa o hace trampas.

►Cita histórica: “Hay que educar al hombre para que respeta las leyes. Sin leyes no hay sociedad humana, y las leyes sólo tienen valor si cada persona las acepta, respeta y las hace respetar” (Juan Bosch, fundador del PLD y ex presidente de la RD).

►Truco: Los guineos muy maduro se vuelven marrones. Ponerlo en una fundita plástica con arroz y cerrarla durante una hora, luego con un secador de pelo soplarlo por doquier y se vuelve amarillo otra vez. Ver: https://www.youtube.com/ watch?v=ttjhOZjL59w&feature= emb_title

►Curiosidad: El jengibre tiene un efecto antiinflamatorio. La mujer debe beber el té si tienes calambres durante la menstruación y aliviará el dolor. El jengibre ayuda a vaciar el estómago, haciendo que la comida fluya a los intestinos más rápido. Esto alivia las náuseas. El jengibre en combinación con algunos medicamentos puede causar efectos secundarios.

