OPINION: Entérate NY

►Elecciones pacíficas en NY: Las elecciones dominicanas en NY transcurrieron de forma pacífica, excepto los reclamos y condenas por parte de delegados, dirigentes de los partidos políticos y ciudadanos comunes por la tardanza en que fueron distribuidas las valijas con sus boletas. En vista de que la JCE incumplió el acuerdo de instalar los escáneres en los lugares acordados, se celebró una reunión la tarde de este domingo en el centro de conteo, entre el director del Voto del Dominicano en el Exterior, Gilberto Cruz Herasme, y los delegados de los diferentes partidos, acordando solo scanear los votos de Yonkers y Albany y el resto ser contado en el lugar. Hubo mucho dislocamiento y algunos recintos no abrieron, informaron delegados de los partidos de la oposición. La asistencia fue menor que en elecciones anteriores, aún haberse registrado 197,588 dominicanos en todo NY. Se instalaron 69 recintos con 356 colegios electorales. Al cierre de esta columna se habían contabilizado aproximadamente 56 colegios electorales. Se espera que el conteo finalise en horas de la madrugada de este lunes, se informó.

►Candidatos: Los candidatos a la presidencia fueron Gonzalo Castillo por el PLD y apoyado por Moda, PCR, UDC, PPC, PAL, PRD y PQD. Luis Abinader por el PRM y apoyado por PHD, DxC, PQDC, APD y PP. Leonel Fernández por el PRSC, FP, BIS, PUN, PQDC y FNP. Guillermo Moreno por Alianza País. Ismael Reyes por el PDI y Juan Cohen por PNVC. Además del presidente y vicepresidente se escogieron 190 diputados y 32 senadores. También los 20 diputados al Parlacen. Mientras que 13 partidos políticos (PLD, PRM, PRSC, FP, AlPaís, BIS, DxC, Frente Amplio, PDI, PHD, PNVC, PP y UDC) presentaron 79 candidatos a diputados en las 3 circunscripciones del exterior para elegir solo a 7 de ellos. Al cierre de esta columna, la noche de este domingo, no se tenían los nombres de los elegidos.

►Camán ahí: Los gringos han estado muy pendiente del proceso electoral de la RD, antes y después de celebrarse. Por eso el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU, Michael Kozak, tiene unos binoculares desde el pasado sábado observando todo en el país caribeño, porque si algunos de los partidos trata de hacer “capú no de abajes”, entonces él apuntará y dirá “camán ahí”, que en el argot infantil del pasado reciente quería decir “preso, no te muevas”, diiicen los opinólogos criollos en El Bronx. En diferentes ocasiones, funcionarios estadounidenses se han referido a la necesidad de que haya elecciones libres y se respete la democracia en el país. ¡Ay! ¡ay! ¡ay!

►Como las bases de béisbol: Los analistas y sabiólogos criollos en el Alto Manhattan, con master callejero en ciencias políticas, concluyeron uno de sus debates el pasado sábado: Los dominicanos en ultramar son como las bases de los partidos de béisbol, pisarlas y seguir corriendo, como hacen los partidos políticos de la RD, que no han dejado de ser ABM = Allante, Bulto y Movimiento. Promesas y más promesas sin soluciones. Arriba y en la oposición = Igualitos. Veamos: Los criollos en el exterior desde el 2010 al 2018 enviaron en remesas 43 mil 228.3 millones de dólares al país. Ver: https://www.eldinero.com.do/76430/las-remesas-hacia-republica-dominicana-aumentan-un-77-en-nueve-anos/ En el 2019 fueron US$7,087.0 millones y en los primeros 5 meses del presente año US$2,371 millones. ¡Uff! Las remesas representan un factor de reducción significativo de la pobreza en RD, diiicen. Sin embargo, les cobran 10 dólares a cada quisqueyano cuando visita el país, igual que a un turista, US$30 por la primera maleta, los excluyen de la estrategia nacional de desarrollo de RD 2010-2030, muchas restricciones en aduanas para llevar un vehículo o mudanza, entre otras tantas cosas para subyugarlos. Los criollos en el exterior no deben seguir siendo maltratados, diiicen.

►NY es NY: Dentro de sus enjundiosos análisis, los opinólogos y sabichochos dominicanos, con ínfulas de expertos en política nacional e internacional ¡Uff! concluyeron el pasado fin de semana en el Alto Manhattan que “los dominicanos en la Gran Manzana, más de 850 mil, con 197,588 empadronados en la JCE, superaron en votación más de 24 provincias de la RD, de manera individual, y por eso NY es NY. Los gobiernos no pueden seguir dándole la espalda, diiicen los todólogos. Ver: https://elnuevodiario.com.do/ny-supera-en-votos-24-provincias-rd-de-manera-individual/

►Prestar atención a los quisqueyanos ultramar: El nuevo presidente de la RD debe darle apoyo a los dominicanos del exterior, eliminando un sin número de trabas que los gobiernos les imponen. Hay 595 mil empadronados en la JCE (7.92%) del total general de los votantes (7,529,932). Son más votantes que 29 provincias dominicanas, de manera individual. San Cristóbal (411,544), La Vega (305,857), Puerto Plata (246,477), Duarte (228,829), San Pedro de Macorís (216,098), Espaillat con185,538 votantes, San Juan (183,459), La Romana (177,823), La Altagracia (168,754), Azua (163,307), Monseñor Nouel (138,328), Peravia (134,839), Monte Plata (133,909), Barahona (129,291), Sánchez Ramírez (120,919), Valverde (114,055), María Trinidad Sánchez (107,985), Hermanas Mirabal (83,262), Monte Cristi (80,597), Samaná (76,742), Bahoruco (72,238), Hato Mayor (69,999), El Seibo (60,310) y Dajabón (50,699), San José de Ocoa (50,231), Santiago Rodríguez (48,561), Elías Piña (43,655), Independencia (37,034), Pedernales (18,501). Solo el Distrito Nacional (772,359), las provincias de Santo Domingo (1,546,349) y Santiago (756,504), tienen más sufragantes. Las provincias cuentan con senadores, diputados, síndicos, regidores, gobernadores y la ejecución de obras por parte de los gobiernos de turnos. ¿Y los criollos en el exterior?, como decía Lajara Burgos ¡macana! ¡macana! y ¡macana!, situación que obliga al nuevo presidente a prestar atención a la diáspora.

►La pusieron en China: Un nutrido grupo de dominicanos, encabezado por la que fuera candidata a diputado del partido “País Posible” y el movimiento “Triunfo 2020-Luis Abinader presidente”, en la circunscripción 1-EE.UU, Elida Almonte, manifestaron preocupación por el elevado presupuesto aprobado por la JCE para las elecciones que se celebraron este domingo en NY. Video: https://www.youtube.com/watch?v=VevvfbwOrUY&feature=emb_title Entre otras cosas precisó que para el envío de cartas a electores hay una asignación de US$201 mil dólares; viáticos y pagos personales 96 mil; parqueo y combustible 202 mil; para gastos alimenticios 178 mil dólares; comunicación en redes 31 mil y para seguridad y vigilancia 421 mil dólares. Solicitan una auditoría. Ver: https://www.elcaribe.com.do/2020/07/03/expresan-inquietud-por-elevada-cifra-presupuesto-jce-elecciones-ny-piden-auditoria/

►Un ejemplo a seguir: Muchos políticos dominicanos (dirigentes, militantes y simpatizantes) deberían tomar como ejemplo el encuentro fortuito entre luchadores oponentes en esta contienda electoral, ocurrido en “Lino Press” el pasado sábado en el Alto Manhattan. Germán de León, director operativo del PLD; Gregorio Morrobel, coordinador de campaña de la FP y Luis Padilla, presidente del PLD en Manhattan. Todos recogiendo miles de afiches para promocionar sus candidatos. Fueron atendidos por Franklin Núñez, presidente de la impresora. El autor de esta columna estaba en el lugar imprimiendo el pase oficial que la JCE de RD nos enviara. Decidí tomar la foto. Ese ejemplo dista mucho de muchos dirigentes que por ser de otro partido no le hablan a su contrario, todo se lo encuentran mal, no quieren que se mantenga el diálogo con personas que no son de sus simpatías. ¡Ja, ja, ja!

►Historia política RD: Por considerarlo de interés para la clase política dominicana, reproducimos algunos segmentos del escritor de la columna “Enciclodatos”, doctor Carlos Lantigua, médico gastroenterólogo, que escribe exclusivamente para el periodico “El Jaya”, San Fco. de Macorís, del cual el autor de esta columna es reportero en NY. Es una verdadera enciclopedia en el mundo políticos criollos. Veamos: Fue en 1942 cuando en nuestro país se aprobó la ley para que la mujer pudiera ejercer su derecho a votar. Al momento de celebrarse en nuestro país las primeras elecciones generales, en 1848, había una población de 900,000 habitantes. En las de 1966 éramos 3.5 millones y en las de 2020 más de 10.5 millones. Ver: https://eljaya.com/102437/enciclodatos-datos-de-algunos-procesos-electorales-dominicanos/

►Un valor dominicano: La periodista Jenny Gómez López es miembro del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), productora del programa TV de panel “Somos de Quisqueya” y fundadora de la “Asociación Socio-Cultural de Dominicanos”, donde quiera que dice presente es poniendo en alto la bandera de la República Dominicana. Si usted la ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Jenny, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Entre los lugares turísticos más visitados en la RD: Ciudad Colonial en el D.N., Dunas de Baní: Punta Cana, Bayahibe: Los 27 Charcos de Damajagua, Bahía de las Águilas, Isla Saona y Lago Enriquillo, entre otros.

►Servicio comunitario: Clases de inglés para inmigrantes este verano 2020 en los 5 condados. Para inscribirse visitar la página web del departamento de inmigración de la ciudad de NY. Ver: https://wespeaknyc.cityofnewyork.us/ Para obtener materiales de aprendizaje y cuándo asistir. Ver: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo4QflTNCJaXXrOjHIXeu6go1ybttyg_lENhiRyMNFi4R32g/viewform Horario de clases. Ver: https://wespeaknyc.cityofnewyork.us/wsnyc-online-classes/

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 57.49 y venta 58.45 ►Compra euro 63.50 y venta 67.32 ►Galón de Gasolina Premium 204.30 y Regular 193.50 ►Gasoil Premium 157.70 y Regular 146.90 ►Kerosene 133.70 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 103.00 ►Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Subyugar = Someter o dominar completamente a una persona o colectividad utilizando la persuasión.

►Cita histórica: “Amenaza la familia de un hombre, y descubrirás de qué está hecho”. Pablo Escobar estaba hecho de rabia, venganza y terror.” (Boud Holbrook, actor y modeo estadounidense)

►Truco: Para agrandar un poco los zapatos que le quedan justos, humedecer con alcohol el interior, usar medias gruesas y caminar un poco. El alcohol ayudará a expandirlos.

Curiosidad: La serpientes Taipan del interior, originaria de Australia, tiene suficiente veneno para matar a 100 hombres al mismo tiempo. Su veneno es 500 veces más tóxico que el de una cobra. El número de muertes que causa por año está en el rango de 200 mil. Investigadores dicen que su veneno tiene mucho potencial para tratar enfermedades cardíacas e incluso cáncer.

