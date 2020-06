OPINION: Entérate NY

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York.

►Reciclaje en juramentación: Una fuente política en el Alto Manhattan informó a esta columna que la juramentación virtual que preparó la dirección de la FP el pasado fin de semana en el restaurant 809 con el ex presidente Leonel Fernández, ya habían sido juramentados a principios del pasado mes de febrero por Domingo Jiménez, coordinador de la comisión con el exterior y miembro de la Dirección Central (DC), durante un acto realizado en la escuela Inwood Early College, situada en el 650 de la calle Academy esquina Broadway, en el sector de Inwood. ¿Reciclaje? Ver: https://elnuevodiario.com.do/leonel-dice-al-juramentar-en-ny-fp-no-solo-es-para-proximas-elecciones-tambien-venideras-generaciones/. Diiicen que dicta mucho de la realidad la informacion: “PLD se queda sin estructura en New York; Leonel juramenta a dirigentes en la Fuerza del Pueblo”. Ver: https://www.diariodominicano.com/politica/2020/06/27/310762/pld-se-queda-sin-estructura-en-new-york-leonel-juramenta-a-dirigentes-en-la-fuerza-del-pueblo. Con esto irrespetan y se irrespetan. ¿Sin estructura el PLD-NY? Ni ellos mismo se lo creen, dijo un chusco en el Alto Manhattan. Lo que hizo ese partido este fin de semana en NYC = https://elnuevodiario.com.do/peledeistas-en-ny-realizan-caravana-para-cierre-de-campana/ indica todo lo contrario, señalan opinólogos. ¡Ay! ¡ay! ¡ay!

►Un político perdedor, perdedor. Los opinólogos del Alto Manhattan coinciden, dentro de sus análisis, que el concejal dominicano por el Alto Manhattan, Ydanis Rodríguez, es un político perdedor, perdedor. Aspiró a ser Comisionado de la Comisión de Taxi & Limosina (TLC) y perdió de Aloysee Heredia Jarmoszuk. Aspiró a Defensor del Pueblo y perdió de Jumaane Williams. Aspiró a la presidencia del Concejo Municipal de NYC y perdió de Corey Johnson. Aspiró al Congreso EE.UU por el distrito 15 y perdió de Ritchie Torres. Todo eso en menos de dos años. Un chusco vociferó en la calle Dyckman “el que quiera perder una mano de domino que tenga a Ydanis de frente”. Es posible que aspire a la vice presidencia de EE.UU ya que el seguro candidato presidencial del Partido Demócrata, Joe Biden, no ha escogido a su compañero. El concejal expresó en la RD que el autor de esta columna estaba informado sobre una encuesta manipulada y que él era el ganador en el distrito 15. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=3K8pqdQVS_c Su popularidad y liderazgo está por el suelo desde hace tiempo. Veamos: El distrito (10) que representa en el Alto Manhattan es uno de los lugares de rezonificación en la ciudad. El plan contempla sacar miles de hispanos, principalmente dominicanos, del área para cedérsela a los blancos. Ver: https://www.elcaribe.com.do/2018/08/03/piquetean-oficina-concejal-ydanis-rodriguez-en-alto-manhattan/. La imposición de Ydanis en instalar cientos de bicicletas en el Alto Manhattan, siempre ha tenido el rechazo de la comunidad también (comerciantes, funcionarios electos, empresarios, taxistas, entidades comunitarias y ciudadanos comunes). Ver: https://elnacional.com.do/crece-rechazo-a-propuesta-concejal-instalar-bicicletas-alto-manhattan/. Cómo presidente del Comité de Transporte de NYC, Ydanis ha permitido abusos garrafales contra los taxistas, que son más de 175 mil, el 50% de ellos son dominicanos, al proponer multas de hasta 10 mil dólares. Ver: https://primermomento.com/?p=298690.

►Quejas y lamentos en PRM-NY: Dirigentes, militantes y simpatizantes del PRM en NYC, rehusando identificarse para evitarle inconvenientes a su propia organización, se están quejando porque el candidato a primer diputado por la circunscripción 1 en EE.UU, empresario Norberto Rodríguez, de Nueva Jersey, no se ve, no se siente y muy escasamente habla del partido y su programa legislativo. Asimismo, ciudadanos comunes en el Alto Manhattan, El Bronx, Queens y Brooklyn se lamentan que haya sido elegido-señalado para la posición. Su ausencia se debe quizás por no estar familiarizados con los perremeistas, al tener poco tiempo en la organización, expresan muchos. Diiicen que cada vez que visita Santo Domingo lo hace bien vestido y con un “MALETIN Samsonite de leather marrón”. ¡Ah! lo vieron en la caravana del PRM en NY, este fin de semana, medio agachado. Otros afirman que será una copia 100×100 de lo que ha sido el también diputado perremeista en dicha circunscripción, Cuqui Morel, que no se ha dejado ver durante sus dos periodos. Las dos mujeres candidatas, Servia Iris Familia y Kenia Bidó, están cumpliendo con lo prometido de trabajar a brazos partidos, vociferó un chusco en la calle Dyckman. ¡Ay!

►Nuestros lectores en el exterior: Hemos recibido mensajes por whatsapp, mensajería, correo electrónico, etc. etc. de lectores nuestros que residen en países tan lejanos como España, Francia, Alemania, Italia, Brasil, Chile, Argentina, Portugal, Canadá y Puerto Rico, entre otros, dando las gracias por esta columna reaparecer. También nos escriben desde RD. Aquí en la ciudad de NY a diario me hablan de “Entérate NY”, con informaciones que no son divulgadas en otros medios. ¡Ah! Mucho mayor es la gratitud por los múltiples enfoques sobre las orientaciones comunitarias, muchos de ellos confesándome que han resueltos situaciones al enterarse por aquí. A nosotros nos corresponde concluir diciendo gracias, gracias, gracias, y un colega periodista nos recordó la cita en Don Quijote: “Señor, los perros están ladrando”. “Tranquilo Sancho, es señal de que estamos cabalgando”. ¡Válgame Dios!

►La JCE-NY y partidos trabajando arduamente: Al decir de delegados de partidos políticos dominicanos en NYC, junto a la JCE, están desarrollando un trabajo fenomenal para el proceso electoral de este 5 de julio. Este lunes finalizan los talleres de capacitación dirigidos a los aspirantes a funcionarios de colegios electorales. El pasado sábado ya escogieron los presidentes, este domingo los secretarios y este lunes los suplentes y otros trabajadores. En NY hay 356 colegios electorales, se necesitan unos 1,780 funcionarios y la “Junta” pretendía capacitar 3,000 personas. ¿Cumplió su meta? Nos informaron que las valijas con las boletas llegan este lunes y serán depositadas en “U-Haul Moving & Storage of Riverdale”, ubicado en el 230 W de la calle 230, en El Bronx, entre las avenidas Broadway y Riverdale. ¿Seguridad? ¡Huumm! En el exterior hay 595,879 votantes registrados y la JCE confeccionó 659,846 boletas. La circunscripción 1-EE.UU tiene 366,408 votantes y se imprimieron 397,725 boletas. Ver: https://listindiario.com/la-republica/2020/06/14/621807/jce-con-rd-1500-millones-y-partidos-con-rd-1000-millones-en-presupuesto-extra-en-ultimo-tramo-electoral Informamos que las boletas en el exterior quedan en poder de la Oclee, la cual las mantiene en los locales destinados para su almacenamiento, hasta la entrega en los recintos electorales. Las valijas y materiales electorales serán retirados del lugar de almacenamiento el día de las elecciones con el tiempo necesario para garantizar su entrega oportuna en los recintos, por los facilitadores previamente asignados por cada Oclee, quienes harán la entrega formal en manos de los miembros de los Colegios Electorales que correspondan. La Oclee tiene funciones similares a las atribuidas a las juntas electorales en RD, con la prerrogativa de juzgar las situaciones que se presenten a propósito de las objeciones efectuadas en los colegios electorales en el exterior, especialmente sobre votos objetados y votos anulables. Ver: https://listindiario.com/la-republica/2020/05/29/619685/jce-dicta-horario-y-logistica-de-elecciones-en-el-exterior

►Lo quitaron como delegado ante la JCE-NY: Una fuente de irrefutable crédito nos informó que Radhames García, uno o el más litigante y ducho delegado ante la JCE, el PRSC lo quitó sin darle explicaciones y públicamente mucho menos. El asistió, como de costumbre, a la reunión con la “Junta”. ¡Vaya sorpresa! cuando mencionaron a Roberto Ramírez su sustituto y al doctor Aguasvivas como suplente. Eso trajo un “berenjenal” que hubo que ponerlo otra vez. Hay muchos “agua fiesta” al lado de candidatos que lo que saben es… Ojalá que no se repita la misma historia, vociferó un chusco en la avenida Dyckman.

►Dinero y dinero: La JCE entregará mil millones de pesos a los partidos en RD. El 80% para los que sacaron más de un 5% de la totalidad de los votos válidos en las elecciones de 2016 (PRSC, PRD, PLD y PRM). Es decir son 800 millones para ellos a razón de 200 millones cada uno. Ver: https://listindiario.com/la-republica/2020/06/26/623646/estado-le-dara-800-millones-al-pld-prm-prd-y-prsc-por-elecciones En el país hay 35 organizaciones políticas reconocidas por la “Junta” ¡Uff! Un amigo de esta columna, residente en un país lejano de EE.UU, me afirmó que durante un diálogo, hace un mes, con compatriotas de varios países, via Zoom, el presidente del partido, Quique Antún, le dijo “busquen delegados voluntarios que no hay un chele”. ¡Uff” Algunos en NY recordaron cuando dijo en el 2016 “no quiero candidato a diputado sin dinero”. Y es que el dinero no alcanza en el reformismo. ¡Wepa!

►Cerraron campañas en NY: Los partidos políticos en la Gran Manzana cerraron sus campañas este fin de semana. El PRM y el PLD fueron los únicos que hicieron demostración de fuerza, con caravanas los días sábado y domingo en el Alto Manhattan y El Bronx. Hubo muchos vehículos, pero, diiicen los opinólogos, el partido de gobierno superó al PRM con creces. ¿Será verdad? La verdad se sabrá el próximo domingo. ¡Huumm!

►Un valor dominicano en NY: José García, un criollo oriundo de Samaná, volviéndose capitaleño por los varios años que residió allí, tiene varias décadas viviendo en la Gran Manzana. Es un dominicano de pura sepas, identificándose donde quiera que está con la bachata y el merengue. “Como mi país no hay otro en el mundo”, suele decirles a personas de otras etnias, cuando comparte momentos de labores o sociales. Es miembro del “Club de Leones”, desarrollando actividades pro activa y de desarrollo comunitario. Por seriedad, responsabilidad y siempre dispuesto a servir, sin importar razas, es “Super” de varios edificios en El Bronx. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “José, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Los dominicanos aptos para votar el proximo 5 de julio en la circunscripción 1 en EE.UU (366,408) son mayor cantidad a los habitantes que tienen las provincias de la RD, de manera individual. Ver: https://dominicana.gob.do/index.php/e-municipios/e-localidades/2014-12-16-20-41-38. Azua (256,981), Bahoruco (118,987), Barahona (226,898), Dajabón (67,887), Elías Piña (70,589), El Seibo (115,889), Hato Mayor (89,578), Hermanas Mirabal (103,974), Independencia (54,785), La Altagracia (335,677), La Romana (330,587), María Trinidad Sánchez (140,784), Monseñor Nouel (201,474), Monte Cristi (135,710), Monte Plata (200,454), Pedernales (38,941), Peravia (298,747), Samaná 168,265), Sánchez Ramírez (157,457), San José de Ocoa (82,458), San Juan (300,476), Santiago Rodríguez (164,941) y Valverde (207,447). 23 provinicas de las 32 demarcaciones existentes en RD.

►Servicio comunitario: La fiscal general del estado de NY, Letitia James, informó que su oficina ha recibido quejas acerca de estafadores que han obtenido acceso a bases de datos con información de identificación personal. Los criminales utilizan esa información para solicitar el seguro de desempleo y otros beneficios públicos en esta época del Covid-19. Los afectados pueden llamar al 1-800-771-7755 o visitar nuestra página: https://ag.ny.gov/ Cómo protegerse del robo de identidad y qué hacer si le sucede. Ver: https://www.usa.gov/espanol/robo-identidad

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 58.00 y venta 59.00 ►Compra euro 64.00 y venta 69.00 ►Galón de Gasolina Premium 204.10 y Regular 192.20 ►Gasoil Premium 156.50 y Regular 145.00 ►Kerosene 137.40 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 106.30 ►Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Atípica = Que se aparta de los tipos conocidos por sus características peculiares.

►Cita histórica: “Solo aquellos que se atreven a fracasar en gran medida pueden lograr mucho”. (Robert F. Kennedy, ex fiscal general y senador de EE.UU)

►Truco: En día de calor, si no tiene aire acondicionado, para refrescar la habitación necesita un ventilador y botellas grandes de agua helada. Luego se ponen en una mesa sobre una toalla de manos doblada. Ubica el ventilador detrás de las botellas y soplará aire fresco, generado por el hielo en las botellas. Esto permitirá que la temperatura baje significativamente..

Curiosidad: Es la décima isla más poblada del mundo. Las playas de Punta Cana en RD se consideran entre las mejores del mundo recibiendo millones de turistas cada año.

