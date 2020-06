OPINION: Entérate NY

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York.

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►Nuestro retorno: Justamente el pasado 14 de abril esta columna tomó pausa debido al Covid-19, ya que nuestras fuentes, asesores, ex de inteligencia e informantes acreditados no estaban exentos de ser afectados y hasta morir por el Covid-19, motivo suficiente para no reunirse, asistir a ningún evento y por ende no nos podían nutrir de temas políticos, comunitarios, profesionales y económicos, entre otros tantos. Ya salen, efectúan encuentros a través de Zoom, WhatsApp, Shype y se reúnen en algunas esquinas de la Gran Manzana, principalmente en el Alto Manhattan, para convertirse en analistas, todólogos, sabiólogos y opinológos. ¡Bienvenidos!

►Primeros encuentros: Los llamados analistas criollos ya han efectuado algunos encuentros. El 90 % de sus interacciones descansan sobre la política dominicana. Entre otras cosas han debatido que sospechan que el proceso electoral en el exterior será un “tollo”, por la falta de logística con tiempo suficiente y los efectos del mortal Covid-19. Ver: https://elnuevodiario.com.do/muertos-por-covid-19-ascienden-a-61127-en-cinco-estados-de-ee-uu/#gsc.tab=0 y la JCE lo sabe, diiicen. Por eso, para complacer los reclamos de la comunidad en el exterior, la “Junta” aprobó 41 días antes de las elecciones la celebración de las mismas en las circunscripciones 1, 2 y 3 del exterior. Los opinólogos indicaron que si la logística hubiese estado montada cuando llegó el Covid-19 los resultados y participación del votante fueran muy diferentes a los que se esperan. Los todólogos se preguntaron ¿Por qué la JCE no estableció la logística electoral 6 meses anterior al día de estas elecciones, como lo hizo en el 2004, 2008, 2012 y 2016, y ahora lo está haciendo en solo un mes?; respondiendo uno de los contertulios “porque el 80 % de los 595,879 votantes en el exterior es un voto adverso al PLD” y todo deja indicar que hay una mano diestra detrás del organismo electoral. ¡Uff! La intención de la JCE fue clara de no celebrar elecciones en el exterior, diiicen, y el congresista Adriano Espaillat denunció ese intento en octubre 2019. Ver: https://www.elcaribe.com.do/2019/10/04/congresista-ee-uu-llama-irresponsable-presidente-jce/. Los sabiólogos concluyeron “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones y lleno de flores, es decir que no basta con la intención, sino que esta se debe acompañar de las obras y que no basta con proponerse hacer las cosas. ¡Ay! ¡ay! ¡ay!

►La reunión en NY entre Castaños Guzmán y los partidos: El pasado lunes día 8 hubo una reunión entre delegados de los partidos PRM, PLD, FP, AlPaís, PRSC, BIS, Frente Amplio, PQDC, PDI y PCR y el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán. Antes de iniciar la reunión, ordenó a los periodistas entrar al acto y hacer preguntas, sin haber debatido ni dado a conocer la agenda. ¿Estrategia para evadir? Pareció ser, dijo un delegado participante. ¡Ah! El periodista Levís Germán le preguntó ¿Señor presidente, antes del Covid-19, la JCE no había hecho su trabajo aquí; cortándolo en el acto y respondiéndole que eso no era cierto y cambió de tema. Lo que preguntó el periodista es la verdad, coincidieron en decir algunos de los delegados participantes, poniendo de ejemplo los talleres para instructores (presidentes, secretarios y suplentes de mesas), que hace una semana la JCE comenzó a impartir. Además, no se hizo nada de promoción como indica la ley 15-19 Orgánica del Régimen Electoral; no se instalaron los 15 recintos como en elecciones anteriores para empadronar, solo hay 2 en NY; los locales de las escuelas se han conseguido en estos días y no se sabe si se han firmado los contratos y los seguros; el padrón le fue entregado a los delegados este sábado día 13, sin fotografías, alegando que lo están reestructurando.

►Excelente labor ante el Covid-19: Ciudadanos dominicanos comentan en las avenidas Saint Nicholas, Broadway, Dyckman, Sherman, las calles 181 y 207, en el Alto Manhattan, sobre la excelente labor que han venido efectuando por el Covid-19 el congresista Adriano Espaillat, doctor Rafael Lantigua y el cónsul Carlos Castillo, a favor de sus connacionales. “Entérate NY” ha sido testigo de dichos testimonios cuando ha visitado esos lugares últimamente. De Espaillat dicen que se ha “fajado como un toro” para conseguir con el Centro Médico Presbiteriano de la Universidad de Columbia 10 millones de dólares que distribuyó entre pequeños comerciantes afectado por la pandemia, luego gestionó y logró $21 millones de fondos federales para proporcionar atención y asistencia a más de 20 centros de salud de su distrito 13. Consiguió ante el gobernador de NY, Andrew Cuomo, que implementara un alivio en el alquiler para los pequeños negocios; introdujo la Ley de Subsidios de Recuperación para Pequeños Negocios que crearía un nuevo programa de subsidios para otorgar hasta $100,000 a pequeños negocios que puedan demostrar pérdidas a causa del coronavirus, además está liderando el esfuerzo para garantizar que los dueños de negocios puedan utilizar sus subvenciones y préstamos de la SBA para el alquiler y ayudar a los inquilinos con el alquiler, entre otras cosas. El doctor Lantigua, durante los últimos tres meses (90 días), ha tenido que trabajar hasta 15 horas diarias, atendiendo diariamente decenas de pacientes de manera virtual los 7 días de la semana. En tiempo normal labora entre 8 y 10 horas. Mientras que el cónsul Castillo se ha empleado a fondo para repatriar la mayor cantidad de dominicanos varados en EE.UU, que estaban vacacionando, visitando familiares, en gestiones de negocios y fueron sorprendidos por el Covid-19 en territorio estadounidense. Ha trasladado en vuelo ferry cerca de 1,500 dominicanos y a partir de esta semana logró que se efectúen dos vuelos a Santiago de los Caballeros. Los varados interesados en regresar a la RD deben comunicarse con la sede a través del ChatBot Consular de Whatsapp, en el teléfono 914-826-8091. El vicecónsul Eduardo Hernández Incháustegui, junto a un equipo, es quien coordina y organiza los vuelos desde NY.

►La Oclee en NY: Los master en ciencias políticas en el Alto Manhattan analizaron lo siguiente: El profesor Rafael Tavarez renunció en enero pasado de la Oficina de Coordinación de la Logística Electoral del Exterior (Oclee) en NY, encargada de organizar y montar los comicios en las naciones extranjeras. Lo hizo en presencia del juez Roberto Saladín y delegados de 12 partidos, por ética y moral, afirmó, ya que en el 2016 la JCE cometió un fraude,. Ver: https://elnuevodiario.com.do/renuncia-presidente-oclee-circunscripcion-1-eeuu-dice-hubo-irregularidades-elecciones-2016/#gsc.tab=0. Gilberto Cruz Herasme, director del Voto Dominicano en el Exterior, quien ostentaba el mismo cargo en el 2016, guardó silencio, solicitando a 9 de los 12 partidos presentes que escogieran por consenso su sustituto, recayendo dicha escogencia sobre el prestigioso abogado Andrés Aranda, con amplia experiencia y en ejercicio en NY. Nos llevamos su solicitud para presentarla en el pleno en la RD; a más tardar, dijo Cruz Herasme, ustedes tendrán el presidente de la Oclee en la primera semana de febrero y el comienzo de los talleres. Ver: https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=zluNsY-zC2Y&feature=emb_title Se incumplió todo. Desconocieron el consenso de los partidos y meses después la propia JCE nombró, sin consultar, a Rafael Pasián, impugnado al ser un promotor y activista activo de Gonzalo Castillo, y tener un programa de TV pro el candidato PLD. Luego la “Junta” nombra sin consultar también a Virgilio de Jesús Sánchez, teniendo que renunciar porque está empadronado en el estado de Nueva Jersey. Vuelve la JCE, sin consultar nuevamente, y nombra a Rafael Almonte, actual presidente de la Oclee, han denunciado delegados y dirigentes políticos. ¡Huumm!

►Las boletas del exterior: La JCE confeccionó 659,846 boletas para las 3 circunscripciones del exterior, las cuales tienen 595,879 votantes registrados. Para la circunscripción 1-EEUU con 366,408 votantes se imprimieron 397,725 boletas más 5,000 de excedente; 128,025 más 6,400 de excedente para la circunscripción 2; y 121,025 más 1,671 de excedente para la circunscripción 3 del exterior. La “Junta” informó que se encuentra trabajando para trasladar las boletas de la Circunscripción 1 hacia el almacén de logística, debido a que las circunscripciones 2 y 3 ya fueron trasladadas en un 100% el pasado viernes, informó la JCE. Ver: https://listindiario.com/la-republica/2020/06/14/621807/jce-con-rd-1500-millones-y-partidos-con-rd-1000-millones-en-presupuesto-extra-en-ultimo-tramo-electoral Las boletas en el exterior quedan en poder de la Oclee, la cual las mantiene en los locales destinados para su almacenamiento, bajo la custodia del responsable de la oficina, hasta la entrega en los recintos electorales el 5 de julio del 2020. Las valijas y materiales electorales serán retirados del lugar de almacenamiento el día de las elecciones con el tiempo necesario para garantizar su entrega oportuna en los recintos, por los facilitadores previamente asignados por cada Oclee, quienes harán la entrega formal en manos de los miembros de los Colegios Electorales que correspondan. La Oclee tienen funciones similares a las atribuidas a las juntas electorales en RD, con la prerrogativa de juzgar las situaciones que se presenten a propósito de las objeciones efectuadas en los colegios electorales en el exterior, especialmente sobre votos objetados y votos anulables. Ver: https://listindiario.com/la-republica/2020/05/29/619685/jce-dicta-horario-y-logistica-de-elecciones-en-el-exterior

►La JCE en NY: Está siendo dirigida, provisionalmente, por el Director del Voto Dominicano en el Exterior, Gilberto Cruz Herasme, sustituyendo a Rafael González, quien tiene licencia médica desde hace dos meses tras colapsarle ambos riñones, permaneciendo interno por varias semanas en el hospital Hackensack University Medical Center y está recibiendo actualmente diálisis tres veces a la semana. Todas las operaciones que Cruz Herasme desarrolla en NY la dirige directamente a RD para fines de publicación, evadiendo los periodistas dominicanos en la urbe. Eso lo hace para que no le pregunten sobre el desarrollo del proceso, dijo un “chusco” en el Alto Manhattan. ¡Uff!

►El Covid 19: Este mortal virus ha causado en el mundo, hasta el cierre de esta columna este domingo 8:00 PM, el fallecimiento de 433,939 y 7 millones 941,156 personas contagiadas. Solo en EE.UU, donde residen más de 2.3 millones de dominicanos, ha causado 117,676 fallecimientos y 2 millones 152,328 personas contagiadas. En el estado de NY 30,909 fallecimientos y 404,423 contagiados. En la Gran Manzana, con 8.6 millones de habitantes, incluyendo 872 mil dominicanos, han fallecido 22,103 y 206,606 personas contagiadas de diferentes nacionales. Entre ellos más de 1,500 dominicanos fallecidos y 15 mil contagiados entre los 5 condados, según estimaciones de médicos hispanos y un trabajador de salud que laboran en diferentes hospitales, pero solicitando reservas de sus identidades, porque los autorizados para hablar sobre los decesos y contagios son el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill de Blasio. En Brooklyn han fallecidos 6,932 y 57,246 contagiados; en Queens 6,447 y 63,064; en El Bronx 4,596 y 46,600; en Manhattan 3,022 y 25,895; en Staten Island 1,022 y 13691; asimismo 84 fallecidos y 110 contagiados que no ha sido ubicados en ningún condado. Interesante reportaje. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=SKSEIyQ2uy8&feature=youtu.be

►Un valor dominicano en NY: Odell Suero, un brillante joven dominicano radicado en NY por más de 30 años, es uno de esos criollos en playas extranjeras que han sabido poner muy en alto la bandera tricolor. Veamos: Es el director de operaciones del distrito escolar 9, ubicado en El Bronx, el segundo más grande del condado. Sus funciones son capacitar directores, maestros, incursionar en el presupuesto de 49 escuelas que hay en dicho distrito, en las compras y en las escuelas de verano. Su relación es mantenida por diversas etnias, siempre destacando que es de la RD. Asimismo, es miembro activo de La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), organización profesional de examinadores de fraude. Sus actividades incluyen la producción de información, herramientas y capacitación sobre fraude. Con sede en Austin, Texas, el ACFE otorga la designación profesional de examinador certificado de fraude. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Odell, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: La bandera de EE.UU más grande del mundo se cuelga durante días memorables en el puente George Washington, que cruza el Alto Manhattan con el condado de Fort Lee en Nueva Jersey. Mide 27.43 metros de largo por 18.28 de ancho y pesa 202.5 kilogramos = 446 libras.

►Servicio comunitario: El ciudadano puede presentar una queja sobre negocios en la ciudad de NY que venden equipos electrónicos como: Teléfonos, Audio, Vídeo, Fotográfico, Ordenadores, entre otros equipo electrónico. También puede presentar una queja sobre negocios en línea que venden productos electrónicos. Para presentar una queja envíe un correo electrónico a consumer@dca.nyc.gov.

►Truco: Si tienes niños en casa y de vez en cuando se pasan de la raya con su creatividad pintando la tarima o los muebles de madera, puedes combatirlo con pasta de dientes. Aplicar un poco sobre la zona manchada, frota con un paño o un papel y verás cómo pierde su intensidad.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660

wj/am