OPINION: Entérate NY

►Una salida salomónica: Los autoproclamados sabiólogos y opinólogos criollos en NY están de capa caída ante la actual situación política en la RD, debido a que la misma es cambiante de escenario día tras día, es camaleónica, recordando que el camaleón cambia de color según las circunstancias. Lo que sí enfocaron y discutieron los todólogos fue el análisis que hiciera el versado y agudo periodista Nelson Encarnación, conocido en NY por haber vivido 10 años en la urbe, de que pedir la renuncia de los jueces de la JCE es demasiado radical y las posibilidades de salvar un proceso cuyo final va a requerir de mucha paciencia, calma, nervios de acero y determinación para que pueda llegar a feliz término. La salida sería, mediante una negociación, aprobar una modificación a la Ley Electoral para a los 5 miembros actuales agregarles, en forma transitoria, a 4 de los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) que tienen una experiencia conjunta de más de 40 años en la materia electoral. Ver: https://www.elcaribe.com.do/2020/02/19/a-grandes-males-grandes-remedios/

►Todos coinciden en NY: La protesta escenificada por dominicanos este sábado en el Alto Manhattan por la suspensión de las elecciones municipales y la renuncia de los jueces de la JCE, no se había visto nunca. Políticos de la “vieja guardia” pertenecientes a diferentes organizaciones, profesionales, periodistas, activistas comunitarios, empresarios y ciudadanos comunes, con décadas residiendo en el Alto Manhattan, coincidieron en que nunca habían visto una cosa así. Ahí estaban “juntos y reburujados” de la sociedad civil y criollos no comprometidos políticamente con ningún partido. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=B9q0O8IWwkg ¡Ah! la protesta continuó este domingo por las mismas causas. Partidos políticos de la oposición efectuaron una marcha-protesta. Asistieron un poco más de 2 mil personas, menos que a la del sábado que asistieron más de 5 mil. La tropa de la FP, liderada por Gregorio Morrobel fue notoria. Esta marcha partió a eso de la 12:30 de la tarde desde la calle 170 y Saint Nicholas hasta la calle 193. También salieron a relucir epítetos de todas formas. Las dos transcurrieron en orden, la presencia policial fue numerosa y activa. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=rwHrAqQP43c

►En casa de herrero cuchillo de palo: Así reza el refrán pueblerino y viene a colación, según observadores criollos en NY, porque la clase política dominicana en la urbe es muy diligente, diestra y activa en defender los intereses de sus connacionales de RD. Pero un chusco recordó el argot del béisbol “el pueblo para los políticos son como las bases en béisbol, pisarle y seguir corriendo”. Diiicen que en la Gran Manzana el 90% de los quisqueyanos tienen problemas de desalojos de sus apartamentos, abusos de los caseros, altos alquileres, multas injustas por parte de las autoridades, falta de educación, trabajo, el Alto Manhattan parece un depósito de basura, proliferación de centros para albergar drogadictos, desamparados y todos se hacen de la vista gorda. Qué paradoja, expresó un cibaeño en la calle Dyckman. “¡Oh!, Y ahora, ¿quién podrá defenderme?” (Chapulín Colorado).

►El pueblo: Los analistas del patio en NY, sometiendo al debate los últimos acontecimientos acaecidos en la RD han concluido: Los reclamos tanto en el país como en el exterior son espontáneos. La participación en las protestas, en su mayor porcentaje es de joven. Las mismas se han expandido como la verdolaga. Los dominicanos están tan decidido a luchar por los males que afectan el país que no les importa nada, ni el “coronavirus”. Esta es la primavera dominicana, no la europea. Veamos: Los cacerolazos, forma de manifestar indignación y protestar, están a la orden del día entre la clase media y pudiente. Al mismo presidente Medina lo recibieron, al llegar a su casa, tocando cacerolas en todo su entorno.Ver: https://www.diariolibre.com/actualidad/video-presidente-medina-se-topa-con-cacerolazo-llegando-a-su-residencia-EA17243513?utm_source=recomendadas&utm_medium=bloque&utm_campaign=blueconic Un cabo de la policía, estudiante de derecho, desertó de la institución” para unirse a la lucha. Ver: https://elnuevodiario.com.do/video-renuncia-policia-que-participo-en-las-manifestaciones-frente-a-la-jce/ El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Jesús Castro Marte, expresó su apoyo a los jóvenes que se manifiestan a favor de la democracia dominicana. Ver: https://listindiario.com/la-republica/2020/02/23/605481/monsenor-castro-marte-nos-unimos-a-los-jovenes-que-se-manifiestan-pacificamente-en-su-derecho-legitimo Diiicen los sabiólogos, todólogos, opinólogos y sabichosos criollos en NY que cuando un pueblo dice voy para allá no hay fuerza que lo detenga. ¡Ay!

►Así es que necesitamos jueces en RD: El juez del Tribunal Superior Electoral (TSE) Ramón Madera, estuvo recientemente en NY, recibió 3 premios (Congreso EE.UU; de la ciudad de NY y la Casa Cultural Dominicana USA) y entre otras cosas dijo, ante profesionales, empresarios, comunitarios, periodistas y ciudadanos comunes: “Cumplimos nuestras obligaciones con imparcialidad, independencia, responsabilidad, honestidad y sin miedo, para que los dominicanos comprueben que existen personas dispuestas a tomar las decisiones correctas, que respetan al pueblo, que no se burlan del pueblo, que no se venden, que son confiables, y les juro que en manos del TSE la democracia se fortalecerá y nunca perecerá”. Hace dos días, ante la turbulencia política que impera en la RD dijo: “El sabotaje que motivó la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero no puede quedar impune, porque al pueblo hay que respetarlo. Ese hecho amerita una explicación y una investigación de toda la JCE, porque entiende que es el órgano responsable de lo ocurrido”. Son muchos los criollos en la Gran Manzana que dicen que jueces como Madera es que la RD necesita, porque ha venido demostrando que la justicia es ciega, como debe ser. Ver: https://listindiario.com/la-republica/2020/02/22/605434/juez-de-instruccion-del-tse-dice-investigacion-sabotaje-elecciones-empezo-coja

►Razón al diputado Alfredo: Observadores políticos dominicanos en esta urbe le han dado razón al diputado por ultramar Alfredo Rodríguez, quien pronosticó en septiembre pasado que el voto automatizado iba a dar problemas como lo ha dado en países desarrollado (Francia, España, Suiza y EE.UU) y la JCE debía tener un plan B. Bueno, el congresista, de los seguidores de Leonel Fernández, exhorta a la JCE actuar a favor de la democracia e institucionalidad. Ver: https://elnuevodiario.com.do/diputado-exterior-llama-jce-tener-plan-b-por-si-falla-voto-automatizado/

►Datos electorales: La JCE entregará en los próximos días RD$1,506 millones a los partidos políticos. Les descontarán el 40% a los que escogieron sus candidatos mediante las primarias simultáneas. Se recuerda que inicialmente acudirían a dichas primarias el PLD, PRM, PRD, Alpaís y OP. La JCE descontaría RD$301.3 millones, pero los 3 últimos partidos se retiraron de la celebración. Solo al PLD y PRM, ambos tendrían que aportar RD$120 millones para las primarias. AlPais, PRD y OP se economizaron uno$ milloncito$. Los mismos males continúan en nuestro país. Unos dicen “nosotros vamos a arreglar el país”, otros “el programa de gobierno nuestro es el mejor” y bla, bla, bla, pero no hablan del “botín” que entrega la Junta. Todo es ABM = Allante, Bulto y Movimiento. ¡Qué viva la democracia! Vociferó un chusco en el Alto Manhattan.

►Cultura General: Ya forma parte de la cultura política dominicana la esquina de la calle 181 con la avenida Saint Nicholas, considerada por los criollos como el “Oráculo de Delfos” de la antigüedad porque hasta allí acudían las personas para consultar sobre negocios, contraer matrimonio, comprar propiedades para no arriesgarse sin garantías. Los políticos dominicanos utilizan el Alto Manhattan, lugar de mayor concentración de quisqueyanos residentes en el exterior, para medir sus simpatías y aceptación para tomar acción en el futuro.

►Un valor dominicano en NY: Gustavo Ruíz, un dominicano con mucho tiempo en la Gran Manzana, es conocido principalmente en el mundo político, social y cultural, por ser un fotógrafo profesional. Es solicitado (347-834-6353) por políticos nuestros en NY y de los que vienen desde RD. Asimismo por empresarios, profesionales y ciudadanos comunes para cubrirle eventos como bodas, bautizos, cumpleaños, etc. etc. Otros solicitan sus servicios para reparar lavadoras, secadoras, neveras, estufas, TV y lava platos. Hay testimonio de que es buen técnico. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Gustavo, usted es un valor dominicano en NY”.

