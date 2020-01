OPINION: Entérate NY

El autor es periodista. Reside en Nueva York.

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►Ha movilizado al PLD, Medina y Gonzalo en EE.UU: Quiérase o no admitir, nadie en los Estados Unidos como el doctor Yomare Polanco (El Penquito) y candidato a diputado por la circunscripción Uno, ha dinamizado, movilizado y promovido tanto el nombre del PLD, la obra de gobierno del presidente Danilo Medina y la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo. Su programa legislativo es el mejor o uno de los mejores que se ha presentado. Ver: https://yomarepolancodiputadoultramar.com/ No reconocérselo sería una mezquindad. Así hablaron entre sí algunos de los presentes durante el acto del pasado sábado en Unión City, NJ, de “Amigos de Yomare Polanco”, al que asistió más de medio centenar de dominicanos (profesionales, empleados privados, estudiantes, amas de casas y propietarios de pequeños negocios) y quienes se llevaron miles de folletos conteniendo su programa legislativo para ser distribuidos entre sus connacionales. Otros, entre ellos Juan Antonio Contreras, Manuel Domínguez y Martha de González coincidieron en que por las manifestaciones de apoyo que Polanco viene recibiendo, desde hace algún tiempo, por sectores quisqueyanos que no incursionan en política criolla en la circunscripción 1, lo ha convertido en el candidato de mayor aceptación y simpatías entre los demás candidatos peledeístas en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Washington DC, Maryland, Massachusetts y Rhode Island, entre otros lugares. Entérate NY cubrió dicho evento. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=VXoaRf9en_U&t=60s

►Picadillo político en NY: Después del encuentro la semana pasada entre los funcionarios de la JCE, el doctor Roberto Saladín, miembro titular, el director del Voto Dominicano en el Exterior, Gilberto Cruz Herasme, y el director de Cedulación, Américo Rodríguez, con delegados políticos de 12 organizaciones (PRSC, PLD, PRM, FP, PRD, AlPais, APD, PHD, BIS, PDI, CR y Frente Amplio) Ver: https://elnuevodiario.com.do/juez-jce-se-reune-en-ny-con-delegados-partidos-politicos-rd/ el runrún está a la orden del día entre políticos criollos de la Gran Manzana. 1) Que la denuncia (Ver: https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=VrSHNzRgGo4&feature=emb_title) del renunciante presidente de la OCLEE, profesor Rafael Tavares, es muy seria y están seguros de que la JCE se hará “ciega, sorda y muda”, por lo tanto, ahora tendrán que estar más vigilantes que nunca, y que cuando él dijo que la persona del PLD (no se refería a Frank Sinatra ni señalando a Emiliano Zapata) se quitaba un peso de arriba, porque siempre se tuvo la creencia que fue artífice del fraude en las elecciones pasadas en la circunscripción Uno. Fue felicitado por todos al abandonar la sala. 2) Se afirma que la JCE no hará nada de nada, en cuanto a la denuncia de Tavares, porque cuando sucedió ese fraude, altos funcionarios de la JCE en ese entonces, que tienen que ver directamente con el voto del dominicano en el exterior, siguen en la misma posición, diiicen. 3) Que este encuentro fue en orden y disciplinado, porque sólo los delegados políticos acreditados tuvieron voz y voto, no como en ocasiones anteriores que dirigentes y militantes, creyéndose con derecho y autoridad, pedían turnos para hacer exposiciones kilométricas, en muchos casos por caprichos personales, y no canalizaban sus inquietudes a través de sus delegados, como debe ser. Además, llamados activistas comunitarios que se creen “doctos” y acuden a estos encuentros a dar “cá-te-dras” sin tener que ver absolutamente nada con la Junta ni con partido alguno, creyéndose sabiológos y todológos, salieron con la presión alta por esta situación, al igual que varios dirigentes y militantes políticos. 4) El minuto de silencio, solicitado por Saladín, en memoria al fenecido inspector de la JCE, Miguel Melenciano, fue acogido por los presentes y 5) La advertencia del director de la JCE-NY, Rafael González, que hasta la fecha sólo hay 630 personas inscritas, de 4,600 para depurar y escoger unos 2,000 que trabajarán en los colegios electorales, es culpa de la falta de publicidad del organismo electoral y apatía de los partidos políticos.

►Más picadillo: 1) Políticos de NY esperan del director del Voto Dominicano en el Exterior cumplir con sus palabras de informar a partir de este día 18 del presente mes sobre el empadronamiento por estados y ciudades, como en elecciones anteriores, porque solo ha informado la votación general en el exterior de que hay 589,497 empadronados y en EE.UU hay 401,327, pero no especifica cuántos hay en los estados de NY, Nueva Jersey, Massachusetts y sus distintas ciudades. 2) Saladín solicitó varias veces a los integrantes de la OCLEE continuar al frente del organismo pero 9 de 12 delegados en el encuentro se opusieron tajantemente. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=5KsGwdRLlSM&feature=emb_title y luego de tener que aceptar la renuncia de los miembros Rafael Tavares y Ramón Paredes, sus sustituciones ellos (JCE) querían seleccionarlos, oponiéndose nuevamente los 9 delegados y entonces todos fueron conminados por el juez Saladin a reunirse y seleccionar la persona indicada, recayendo la solicitud a favor del abogado Andrés Aranda, actual suplente. 3) No asistieron el PLD, PRD ni CR. Se escuchó decir a uno de los presentes que Aranda no puede ser porque es abogado en NY “y nosotros estamos con las leyes de RD”. 4) Ya los 9 delegados entregaron el pasado viernes la plancha que sustituiría los renunciantes, y el propio Cruz Herasme, director del Voto Dominicano en el Exterior, notificó que la OCLEE quedará conformada la primera semana de febrero venidero, porque tiene que haber quien administre el proceso aquí y el calendario arrancó con esta visita. 5) Hay quejas entre algunos partidos de que AlPais no participa de las reuniones conjuntas para debatir los temas electorales, incluso su delegado, Rolando Bautista, no asistió a una previa de este encuentro ni firmó el acta de entrega a la JCE especificando los nuevos integrantes de la OCLEE. ¡Huumm! 6) Los políticos dominicanos diiicen esperar un informe público sobre el periplo efectuado por el propio Saladín, Cruz Herasme y Rodríguez el día 14 en NY, 15 en NJ, 16 en Boston, 18 en Filadelfia y este lunes 20 en Washington DC.

►La fecha 2020 fácil de fraude: Las autoridades de NY advierten a sus residentes que la peculiaridad de que en este 2020 las dos primeras cifras (20) coincidan con las dos últimas (20) puede favorecer la falsificación de documentos. Especifican que el hecho de escribir el año solo con las dos últimas cifras como se hace con frecuencia, ejemplo 10-1-20, puede facilitarle a un delincuente hacer figurar un documento como 10-1-2019, por eso hay que escribir la fecha completa (10-10-2020), ya que no permitirá añadir dos números al final. Asimismo, las autoridades recomiendan no aceptar documentos con fecha en la que sólo figure el 20, en vez del año completo, y, en el caso de hacerlo, “incluir el 20 que falta” para formar la cifra 2020. Esta situación no se repetirá hasta dentro de 101 años, en 2121. Guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por descuidado. ¡Uff!

►Día de fiesta en EE.UU y RD: Hoy lunes 20 de enero. Cada tercer lunes de este mes es declarado festivo en los EE.UU para homenajear al reverendo y líder activista por los derechos civiles de los afro descendientes, Dr. Martin Luther King Jr. Mientras que este próximo martes 21 es de fiesta en la RD porque se celebra el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, cuyo santuario está en la Basílica de Higüey y que fue llevada a la isla en el 1502 por dos hidalgos naturales de Pacencia en Extremadura (Alonso y Antonio de Trejo) que fueron de los primeros pobladores cristianos de la isla.

►Propuesta que debe de ser acogida: El médico Rafael Lantigua, uno de los dominicanos más prestigiosos y reconocidos entre sus connacionales en los EE.UU (el primer hispano en ser vicedecano de la Escuela de Medicina de la laureada Universidad de Columbia, dirige los programas clínicos y de investigación en el Norte de Manhattan (Harlem, Washington Heights, Inwood y parte de El Bronx), y en ser el primer criollo en recibir el “Premio Internacional al Emigrante Dominicano Oscar de la Renta”, está proponiendo con suficiente tiempo al “Desfile Dominicano” escoger a Fausto Pichardo, el primer dominicano e hispano de más alto rango en la policía neoyorkina, y quien fuera nombrado en enero del pasado año como jefe de patrulleros (general de 2 estrellas) de la Policía de NY, el departamento policial más grande de los EE.UU. Pichardo tiene bajo su mando unos 22 mil oficiales policiales, de cerca de 40 mil que hay, entre ellos cientos de quisqueyanos. Su designación ha puesto por la estratosfera la bandera tricolor. “Entérate NY” considera dicha propuesta “sine qua non” (que necesariamente ha de cumplirse o es indispensable para que suceda o se cumpla algo) y felicita de antemano al doctor Lantigua, un ser humano excepcional, porque siempre piensa y actúa en beneficio de los dominicanos y por eso “honor a quien honor merece”. Todos debemos apoyar esta propuesta.

►Piensan retirarse a sus pueblos: En conversación con hombres jóvenes y de la tercera edad oriundos de la provincia María Trinidad Sánchez (Nagua) y otros lugares aledaños, nos afirmaron que piensan retirarse a sus pueblos, debido a que hay una lucrativa pesca de anguillas desde hace unos dos años que ha convertido a muchos en millonarios de la noche a la mañana: Veamos: De noche pescan un diminutivo pez, parecido a una lombriz, de alto contenido afrodisiaco que es exportado a Canadá, EE.UU, Dubái y Japón, entre otros países, y el kilo cuesta hasta 250 mil dólares. Las peleas son frecuentes, ha habido hasta muertes, inclusive la semana pasada fueron heridos a tiros varios pescadores. La pesca se ha extendido por todo el norte y nordeste del país. Miles de pescadores se aglomeran cada noche en las desembocaduras de varios ríos. El gobierno comenzó a definir los límites en noviembre del año pasado, pero los cibaeños en la urbe dicen que van para allá, porque es mejor morir harto de un balazo y no a martirio y con hambre, ya que la situación en NY está mala, diiicen. Nos remitieron reportajes que comparto con mis lectores para que tengan una idea acabada de la situación. Ver: https://www.diariolibre.com/actualidad/medioambiente/angula-la-pesca-millonaria-de-republica-dominicana-DA16431543 ¡Ah! Pedro Balderas Germán es un abogado y miembro de la Comisión de los Derechos Humanos en Nagua, asegura que los niveles de delincuencia en esa población son casi nulos en horario de la pesca.

►Un valor dominicano en NY: Pedro Aguiar un dominicano de pura cepa. Actualmente produce y dirige el visto e influyente programa “La Verdad Hablada” que se transmite de lunes a viernes, de 6:00 a 7:00 de la noche, por Canal América, en el 1014 de Óptimo. Asimismo, el programa radial “De Frente” por la Poderosa de NY -99.3 FM- de lunes a viernes de 5:00 a 6:00 de la tarde. Además, es el presidente de La Coalición de Taxista de NY, también Coordinador General y Gestor del Frente Internacional de Comerciantes y Empresarios (FINCE). En todas esas instituciones siempre pone en alto la bandera dominicana y la dominicanidad. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Aguiar, usted es un valor dominicano en NY”.

►Datos electorales: La JCE informa que, al corte del 17 de enero en curso, el padrón para las elecciones presidenciales y congresuales del 17 de mayo próximo consta de 7,556,397 electores, de los cuales el 51.14 % son mujeres y el 48.86 % hombres. Tuvo un incremento de 69,357 electores, correspondientes a 18,467 menores que serán mayores en mayo de 2020 y 50,890 nuevas inscripciones que se produjeron después del corte del padrón para las elecciones municipales, el pasado 19 de octubre de 2019. El padrón de 7,487,040 de electores será utilizado en las elecciones municipales de febrero de 2020.

►Cultura General: El árbol más alto del mundo se encuentra en el Parque Nacional Rededor, al norte de San Francisco (California). Una Sequoia sempervirens, de 116,55 metros de altura.

►Turismo en RD: La provincia de Santiago Rodríguez es bien conocida por la comercialización del casabe. Para los amantes del ecoturismo está el Parque Nacional Armando Bermúdez que cuenta con ríos, un enorme bosque de pinos y una gran variedad de vida silvestre.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 52.40 y venta 52.90 ►Compra euro 57.36 y venta 61.26 ►Galón de Gasolina Premium 233.50 y Regular 217.90 ►Gasoil Premium 194.70 y Regular 182.40 ►Kerosene 173.400 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 97.30 ►Gas Natural Vehicular 28.97

►Servicio comunitario: Si decides ir a Samaná desde Santo Domingo e ir por la autopista nueva, el primer peaje (Peaje Marbella) tendrá un costo de RD$63 si tienes un carro, camioneta o yipeta; el mismo vehículo tendrá que pagar RD$201 en el segundo peaje (Peaje Naranjal) y RD$236 en el tercero (Peaje Guaraguao), que en total suman RD$1000 ida y vuelta. Pero si te diriges a Las Terreras tendrá que pagar RD$585 en el Peaje Catey (RD$1,170 más). En total serían RD$2,170 por utilizar esta vía ida y vuelta.

►Nuestro idioma: Lustro es un periodo de 5 años.

►Cita histórica: Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla. Confucio filósofo y político chino

►Refrán y significado: Quien bien te quiere, te hará llorar = Cuando una persona te quiere de verdad, te dirá las cosas conforme las piensa por tu bien.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660

wj/am