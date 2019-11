OPINION: Entérate NY

El autor es periodista. Reside en Nueva York.

►¿Y esto? Así se preguntan dominicanos en NY con respeto a lo anunciado por María Valdez, la presidente en NY del nuevo partido País Posible, que dirige Milton Morrison. Comentan los criollos en lugares públicos de El Bronx y Alto Manhattan que la JCE reconoció la organización el pasado 29 de octubre y seguido ahí (11 de noviembre) Valdez presenta en rueda de prensa los llamados “logros” de la entidad, entre otros: ► “La directiva de País Posible expresa satisfacción por haber logrado el reconocimiento e invita a los criollos en USA que se integren al partido” ►“Nos sentimos regocijados ante los avances de esta organización y por haber logrado el reconocimiento como partido” ►“Que Morrison fue formalmente juramentado como presidente de País Posible el pasado 3 de noviembre, durante la asamblea constitutiva de esa organización” ►“En esa asamblea también fueron juramentados los dirigentes del Comité Ejecutivo y Político, además de nuestras seccionales en EE.UU y Europa” ►”Que ese evento contó con la presencia y supervisión de delegados de la JCE y un notario público” ► “País Posible es el primer partido aprobado bajo la nueva Ley de Partidos en la RD” ► Que figuras como el presentador de televisión Michael Miguel Holguín, el cineasta Alfonso Rodríguez y el reconocido cantante Héctor Acosta (El Torito) han asistido a actividades públicas organizadas por el partido” ►Que el 15 de diciembre el partido hará una cena de gala en NY, con la presencia de Morrison, con la finalidad de recaudar fondo$$$. Ver: https://elnuevodiario.com.do/invitan-a-dominicanos-en-estados-unidos-a-que-se-integren-a-pais-posible/

►No mencionar lazo frente al ahorcado: El partido Alianza País en NY denunció la semana pasada que el PLD se había reunido en el local donde funciona la JCE en El Bronx, pero el organismo electoral desde RD, a través de la Dirección del Voto Dominicano en el Exterior, desmintió que en su local en El Bronx sea usado para reuniones de partidos políticos. Dominicanos en el Alto Manhattan están diciendo que no se puede mencionar lazo frente al ahorcado. Ver: Lo que dijo AlPais = https://elnacional.com.do/alpais-ny-denuncia-pld-se-reune-en-local-opera-jce-en-el-bronx/ Ver: Lo que dijo la JCE desde RD = https://almomento.net/jce-desmiente-local-suyo-en-el-bronx-sea-usado-para-reuniones-pld/

►Están a toda capacidad: Los analistas, todológos y opinológos criollos en NYC están a toda capacidad en sus enjundiosos enfoques, comentarios y exposiciones sobre nuestra compleja política en RD. El 90 % de lo que hablan es sobre el PLD y Leonel. Es frecuente ver encuentros de quisqueyanos en restaurantes, barberías, salones de belleza, consultorios y esquinas de diferentes vías, entre otros lugares públicos, discutiendo a dos manos, haciendo señalamientos que pueden ser hasta inverosímiles, pero como en política y el amor se permite de todo, nada puede descartarse de lo que plantean, dijo un “docto” con ínfulas de “sabiológo” en la calle Dyckman, en el Alto Manhattan. Diiicen que los eruditos, ilustrados, cultos, versados, lumbreras, sapientes y expertos politólogos del patio se presentan más sabios que los 7 sabios de Grecia (Bías de Priene, Cleóbulo de Lindos, Perindro de Corinto, Pítaco de Mitilene, Quilón de Esparta, Solón de Atenas y Tales de Mileto) griegos que se destacaron en la ciencia, filosofía y la política.

►12 partidos firmaron pacto: Por razones políticas que se han presentado en RD, dominicanos en NY hablan una y otra vez que habrá segunda vuelta en las próximas elecciones presidenciales de la RD. Sostienen que la política se nutre de realidades y ya los principales partidos de la oposición (PRM, FP, PRSC, PHD, PQDC, PRSD, PUN, FA, FNP, APD, DXC y BIS) han dejado a un lado sus diferencias y firmaron el “gran acuerdo senatorial por el cambio en el Congreso”, con candidaturas comunes a nivel congresual en 24 provincias (Azua, Bahoruco, Duarte, El Seibo, Elías Piña, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Peravia, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, Santiago, Valverde, Barahona, Dajabón, Hermanas Mirabal, Espaillat, La Altagracia, Independencia, La Vega, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Pedernales y San Cristóbal), con el objetivo de desplazar al PLD del Congreso. Esta alianza representa el bloque electoral más fuerte para el nivel senatorial, ya que el PLD y sus aliados suman 8 organizaciones, mientras que no participan en el acuerdo AlPais, PDI, País Posible, PNVC ni Pasove. En RD hay 27 organizaciones reconocidas por la JCE. ¡Ah! este pacto es tan en serio que Vincho (FNP) y Fidel Santana (Frente Amplio), el agua y el aceite, se sentaron juntos y levantaron sus manos el uno al otro durante el mismo. ¡Increíble pero cierto!, diiicen.

►¿Corre corre después salida Leonel PLD?: Observadores políticos criollos en NYC sostienen que después de que Leonel Fernández saliera del PLD y formara el nuevo partido Fuerza del Pueblo (FP), los altos, medianos y pequeños dirigentes del “peledé” en el mundo tienen un corre corre permanente para aquí, para allá. Diiicen que solo en NY la dirección estatal del PLD que vivía en un profundo letargo, reuniéééndose de vez en cuando y de cuando en vez, ahora es una reunión tras otra. Veamos, escriben los observadores del patio. ►Solo en lo que va del presente mes se han reunido (con el envío expreso de miembros del Comité Político) en su local principal (Ámsterdam con la calle 159) en el Alto Manhattan. ►Otra reunión en el 5536 de la avenida Broadway, entre las calles 230 y 231 en El Bronx. ►Otra en el café Starbucks de la calle 225, casi esquina Broadway, en El Bronx. El presidente de la seccional, Frank Cortorreal, también embajador jefe de la misión de la RD ante la ONU, bajó línea en la primera reunión, diciendo que “la seccional activaráááá todos sus organismos y se reunirá cada martes para evaluar”.

►¿Se olvidaron asistir a misa papá del Presidente?: La dirigencia del PLD, funcionarios y amigos del presidente Danilo Medina en NY no fueron a la misa del pasado martes, excepto una representación consular, oficiada a Juan Pablo Medina, padre del mandatario, al cumplir los 9 días de su fallecimiento, lo que ha causado asombro y extrañeza entre la comunidad dominicana en NYC. Fue convocada públicamente en los principales medios de comunicación de la RD, incluyendo el programa de Roberto Cavada. La convocatoria fue hecha por la Federación de Taxis del Estado de Nueva York (NYSFTD) y de consorcio High Class, que preside Antonio Cabrera. El padre Félix Reyes Alba, quien dirige la Iglesia San Judas Tadeo, en el Alto Manhattan, donde se ofreció la misa, expresó entre otras cosas; “Jesucristo recordaba cuál es nuestra misión en el mundo, que no tenemos que presumir de nada, que simplemente Él nos envía hacer lo que tenemos que hacer como siervos”. Un chusco vociferó en la calle 181: ¿Abandonaron a Medina al saber que está en las postrimerías de su mandato? o ¿Están tan ocupados rearmando el partido? Ver: https://elnuevodiario.com.do/misa-en-ny-por-novenario-padre-presidente-no-asisten-dirigentes-pld/

►Están como una guinea tuerta: Dicen en el campo que una guinea tuerta es “bronca”, “chiva” y se “espanta” hasta de pisar una hoja seca. Dicho refrán es repetido con frecuencia entre criollos del Alto Manhattan. Analizan que lo dicho por Bautista Rojas Gómez, mano derecha de Leonel, que la Fuerza del Pueblo llevará a Fernández a la Presidencia de la república con el apoyo “del servicio secreto que permanece en el viejo partido (PLD)”, lo que ha puesto a los peledeístas más broncos que una guinea tuerta, diiicen. El propio presidente Danilo Medina advirtió a candidatos a senadores, diputados y alcaldes que “en el PLD estamos abiertos y generosos pero tontos no somos. El que crea que nos va a tomar el pelo, se equivocó. Si nos quieren tomar el pelo, no pierdan su tiempo porque no van a ganar”. Reconocidos leonelistas que ganaron las primarias, entre ellos Amarilis Santana, candidata a senadora por La Romana; Abel Martínez, alcalde de Santiago; Félix Bautista, senaduría por San Juan, José Rafael Vargas, senador de Espaillat y Dionis Sánchez, senaduría por Pedernales, criollos en El Bronx preguntan: ¿son o no del “servicio secreto”?, ¿ganarán o no? ¿Y la vicepresidente Margarita Cedeño de Fernández? vociferó un chusco en el Alto Manhattan. ¡Ay!

►Reiteramos, “lo que comienza mal, termina mal”: Así escribimos la semana pasada destacando que dos visibles “leoncitos” del nuevo partido Fuerza del Pueblo (FP) en NY se disputan como fieras la supremacía de la nueva entidad en los nuevayores, lo que está provocando que valorados dominicanos estén repensando su ingreso, pues, diiicen al oído, “se mudaron de la casa para seguir con las mismas “mañas”, sustentados en grupitos. No bien terminado un acto, presidido por Domingo Jiménez, al que asistieron unas 175 personas, ya circulaba por las redes dos listas detallando la asistencia. “Yo llevé 204 y el otro solo 45. Al rato, el otro publica “yo llevé 110 y el otro 108. Diferencia en cantidades grupales, pero ambos coinciden en que la asistencia sobrepasó las 300 personas. ¿A quién le creo? “De dónde sacan “más de 300 personas”. ¿Una forma de engatusar la opinión pública y al “León”? Se preguntan muchos “compañeritos”. Esta actividad fue efectuada en un salón del restaurante 809 con teléfono (212) 304-3800, que tiene capacidad para 110 personas sentadas y un poco más de 200 paradas, nos informó la gerencia. Llamar y preguntar. A Entérate NY, uno de ellos (chiquito, tupio y morenito) le enrostró que somos “bocinas” para ejercer el papel de disociador, porque en ese acto había mucho más de 300 personas y nosotros publicamos que solo unas 175 y que tampoco el salón estaba semivacío en la parte trasera. Presentamos la prueba. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=706Ir7_VF1c

►Datos electorales: El registro de las alianzas vence el 18 del corriente noviembre, las propuestas de candidatos para los cargos municipales (síndicos, regidores y vocales con sus respectivos suplentes) deberán ser presentadas antes del 3 de diciembre del presente año.

►Un valor dominicano en NY: Geraldo Ulloa, reconocido empresario y promotor de artistas nacionales e internacionales en NY, viene poniendo en alto la bandera tricolor a través de “El Rey del Booking Ulloa-Production” (917-743-5599), una de las compañías más grandes de los EE.UU dedicada a promoción y todo lo que concierne al área del entretenimiento artístico musical, desde hace décadas. La misma posee en su catálogo a varios de los mejores artistas, de los principales géneros musicales latinos, destacándose el merengue, bachata, salsa, bolero y la música urbana, entre otros. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale “Ulloa, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Tras la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina en RD, el 30 de mayo 1961, mes y medio después surgen 3 organizaciones políticas e inician sus actividades en el país. El PRD con Juan Bosch, Movimiento Revolucionario 14 de Junio con Manuel Aurelio Tavares Justo y la Unión Cívica Nacional con Viriato A. Fiallo. Poco después surgieron otros partidos minoritarios.

►Turismo en RD: El Parque Independencia es uno de los lugares más sagrados de RD. Dentro del recinto amurallado y custodiado se encuentra el Altar de la Patria, un mausoleo de mármol blanco que alberga los restos de los Padres Fundadores del país: Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Un lugar digno de visitar.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 52.32 y venta 52.86 ►Compra euro 57.01 y venta 60.91 ►Galón de Gasolina Premium 228.60 y Regular 214.20 ►Gasoil Premium 192.60 y Regular 179.70 ►Kerosene 169.90 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 100.70 ►Gas Natural Vehicular 28.97.

►Servicio comunitario: Por internet que prometen productos de marcas a bajos precios pero nunca llegan. Una estafa. Mayor información: https://ftccomplaintassistant.gov/Information#crnt&panel1-1

►Nuestro idioma: Letargo = Estado de adormecimiento e inactividad en que quedan algunos animales en determinadas épocas del año.

►Cita histórica: No sé con qué armas se luchará en la tercera Guerra Mundial, pero sí sé con cuáles lo harán en la cuarta Guerra Mundial: Palos y mazas. (Albert Einstein, científico Alemán, nacionalizado estadounidense.)

►Refrán y significado: Rectificar es de sabios = Aceptar cuando se estás equivocado, no hacerlo es de necios.

