OPINION: Entérate NY

►Leonel, FP, Danilo, Gonzalo y PLD siguen de primeros: “Entérate NY” ha podido comprobar que los dominicanos en NY mantienen de primeros en sus análisis, comentarios y tertulias políticas a estos 5 nombres por encima de los demás líderes y organizaciones políticas. ¡Ay! ¡ay! ¡ay!

►PLD-NY recomienda no escogerlo como primer candidato: Una alta fuente del PLD-NY, pidiendo total reserva de su identidad, nos afirmó que ya la dirección del partido en la urbe planteó que Yomare Polanco no puede ser escogido como primer candidato a diputado por la circunscripción 1 en EE.UU. Razones: ►Ha venido atacando la dirigencia de la seccional y admitir que mantuvo un “acuerdo secreto” con el PRM. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=7DEFJF2hnSA ►Los altos dirigentes del PLD-NY le respondieron cuando dijo que si no es Gonzalo sería Abinader. Ver: https://eldia.com.do/cupula-del-pld-ny-condena-llamado-si-no-es-gonzalo-que-sea-abinader/ ►Porque hay altos dirigentes aspirando que han sido fieles al partido, no han jugado a dos cabezas, tienen décadas militando en la organización, han hecho un trabajo excelente entre la base y no son advenedizos. ►Que Polanco tiene un liderazgo sustentado por el reciclaje y en los medios de comunicación. ►Estuvo suelto bajo fianza luego de ser acusado por la Fiscalía de Nueva Jersey de agredir sexualmente a una estudiante de 13 años en el pasado reciente. Ver: https://www.diariolibre.com/actualidad/productor-de-mi-msica-es-mi-bandera-en-libertad-bajo-fianza-por-abuso-sexual-FLDL563521. ►La misma fuente sostuvo que la influencia y credibilidad de la seccional de NY se pondrá a prueba, al recomendarlo para la segunda o tercera posición y continúe $$$. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=U9Yd_2GGVYw

►Asamblea de Evaluación PLD-NY:Se hizo este domingo en el local del PLD en el Alto Manhattan, asistiendo unas 350 personas, incluyendo comisiones de varios estados. Hablaron los miembros del Comité Político (CP) Alexis Lantigua, viceministro de la Presidencia, y Eduardo Selman, secretario de finanzas de la entidad. El primero expuso sobre los senadores, diputados, síndicos y regidores que se obtuvieron en la pasada primaria y que ha habido un pequeño desgarre que se tapa con un “parche”. El segundo, hablando en Nueva Jersey el sábado, proclamó “qué bueno que se fueron, se fueron y que se queden fuera”, mientras que el domingo sostuvo, “Danilo fue quien ayudó a Leonel en tres ocasiones, el Presidente es un hombre bueno, desprendido y con mucha humanidad”, asegurando que ha habido una consecuencia en el PLD ya que cada vez que se va algún alto dirigente el partido sube el promedio en las elecciones. Frank Cortorreal, presidente estatal y “jefe” de la misión de la RD ante la ONU, solicitó a los intermedios que informen sobre las renuncias que se han presentado. Ahora se van activar todos los organismos del partido y se reunirán cada martes. Asimismo, la escogencia para los diputados del exterior sería por elecciones internas, porque Danilo nunca ha señalado candidato alguno y las encuestas en el exterior salen caras, es su opinión personal. ¡Ay Yomare!, exclamaron algunos de los presentes. Además se les dará su cuota a la mujer y a los partidos aliados, señaló Cortorreal. Hubo preguntas y respuestas.

►Ex PLD en NY se juramentan en LFP: Se hizo este domingo en el restaurant 809 en el Alto Manhattan, asistiendo cerca de 175 personas. La convocatoria no fue del todo efectiva ya que la parte trasera del salón estuvo semivacía. Gregorio Morrobel dijo, “estamos tomando una decisión dolorosa pero transcendental, por el contenido y la importancia de lo que estamos diciendo hoy un grupo de hombre y mujeres. Leonel recibió la antorcha del profesor Juan Bosch, quien lo definió como una mina de oro sin descubrir”. También habló Carlos Félix, quien destacó la fortaleza de LFP y la masiva integración de ex peledeistas. Domingo Jiménez, director de asuntos políticos del ex presidente en EE.UU y Canadá, declaró: “Leonel no podía seguir en un partido en donde lo que se impuso fue la infamia, calumnia, mentira, trampa, engaño y la traición. Leonel no podía seguir en un partido que ya no era el partido de Bosch y en donde lo que se impuso fue el poder por el poder, el dinero como ley, la arrogancia, petulancia, prepotencia y la soberbia”. Ramón Santana, renunciante de un intermedio en El Bronx, leyó el documento de la renuncia, expresando: “Durante los últimos 20 años el pueblo dominicano experimentó un proceso nunca visto en su historia como producto de las gestiones iniciadas por el doctor Leonel Fernández en 1996, el cual cumplió no solo la responsabilidad de mantener su partido en el poder sino también pasar la antorcha a otros. Sin embargo, y de una manera inesperada, aquellos a quienes depositamos nuestra confianza, se han encargado de secuestrar esa antorcha poniendo la patria y sus instituciones en peligro, producto de la insensatez, terquedad, ingratitud y lo ilógico. De esta manera, y en manifestación a la situación imperante en el PLD, los abajo firmantes, todos residentes en NY, renunciamos de manera irrevocable a todos nuestras funciones y responsabilidades en el PLD, y con ello nos declaramos seguidores del doctor Leonel Fernández”.

►Lo que dijeron Guido y Gonzalo: Está teniendo repercusión entre dominicanos del Alto Manhattan el reciente planteamiento de Guido Gómez Mazara. Se habla y discute en restaurantes, bodegas, taxis, barberías y parada de buses lo que dijo: “En el caso de Gonzalo cada vez que participa en un medio de comunicación, sin importar que el medio esté al servicio de su causa, tiene dificultad para estructurar ideas y pensamientos, yo no quiero incurrir en decir que son “gonzaladas”, por ejemplo él confunde el 4% del PIB para el sector educativo con el 50% del presupuesto, cualquier político que aspira a la presidencia de la República tiene que tener dominio de temas fundamentales”. “Castillo está padeciendo “burlas” de los sectores de clase media, destacando que cuando un producto político solo se construye sobre inversión publicitaria y no demuestra sus cualidades puede tener problemas para alcanzar la victoria.” Mientras que Gonzalo ha dicho que ganará en primera vuelta, por sus ideas. Ver: https://hoy.com.do/gonzalo-vaticina-ganara-en-primera-vuelta-por-sus-ideas/

►Los nuevos del CP-PLD: No es de extrañar que todos los nuevos miembros del CP-PLD son “narigoneados” por el danilismo, diiicen quisqueyanos en El Bronx. Hubo quejas por dicha escogencia, entre ellas la del senador Charlie Mariotti. “Lo mío no sorprende, saben que tengo cabeza propia y no soy un enano del pensamiento la #misoginiapld si, pues en esta coyuntura por lo menos una mujer, con capacidad y méritos, debió subir”, escribió Marioritti en su cuenta de Twitter. El también senador Euclides Sánchez, y al no resultar elegido, expresó: “Me evaluaron en el PLD y mis responsabilidades asumidas en el CC, en la presidencia del PLD en La Vega y como titular de la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales, una de las pocas secretarías que trabaja. Se demostró que eso no importa en el PLD”, se quejó, al tiempo de renunciar y sólo permanecer como presidente en La Vega. Bueeeeeno.

►Hasta en eso son comesolos: El runrún entre dominicanos del Alto Manhattan, durante todo este pasado fin de semana y en diferentes lugares públicos, es que los peledeístas son tan “comesolos” que ni siquiera invitaron la comunidad a la misa que le ofreciera la seccional del PLD al profesor Bosch para recordarle con motivo del 18 aniversario de su fallecimiento. Dicha invitación, firmada por el presidente estatal del PLD y embajador jefe de la misión de la RD ante la ONU, Frank Cortorreal, decía: “El oficio religioso, al que están siendo invitados los dirigentes y miembros de los distintos organismos del PLD, se realizará este viernes primero de noviembre a partir de las 7:00 P.M, en la Iglesia Nuestra Señora de La Esperanza, en la calle 156, entre Broadway y Riverside. Ver: https://almomento.net/pld-conmemorara-18-aniversario-muerte-de-juan-bosch/. Sus asistentes fueron funcionarios gubernamentales y familiares, incluyendo a la sub comisionada de Cultura, Miguelina Concepción, presidente de la Fundación Juan Bosch USA, de muy escasa membrecía. El sacerdote José Amable Taveras dijo que “Bosch fue un gran ser humano de corazón limpio que formó dos partidos políticos (PRD y luego el PLD) y debemos seguir su ejemplo de esfuerzo y entrega sirviendo siempre a los demás”. En NY diiiicen no así de sus discípulos, y muestra de ello es que los “peledeces” en la Gran Manzana han perdido las dos últimas elecciones por no bajar a la comunidad, no juntarse con la comunidad, mirar por encima del hombro a las personas de la comunidad e incumplirle a la comunidad. En fin, siempre lejos de ella. Ver: https://almomento.net/destacan-cualidades-y-disposicion-de-servicio-del-profesor-juan-bosch/

►Adiós Melenciano: La noche del pasado viernes nos dimos cita cientos de dominicanos en la funeraria Ortiz (4:00 a 8:00 PM) del Alto Manhattan para darle el último adiós al comunicador y supervisor de la JCE en EE.UU, Miguel Melenciano, de 55 años, quien también fuera miembro de “Prensa & Comunidad”. Falleció la semana pasada de cáncer y recibió cristiana sepultura este domingo en la capital de la RD. Asistieron representantes de la ONU, del Consulado, Congreso de EE.UU, Concejo Municipal NYC, de la JCE, periodistas, políticos, empresarios, profesionales, comunitarios y ciudadanos comunes. Le hicieron guardia de honor periodistas y miembros del organismo electoral de NY y NJ. Hubo varias coronas de flores y fue descrito por el 99.9 % de los asistentes como buen amigo, ciudadano, esposo, comunicador y funcionario, entre otras cualidades que le caracterizaron. Ysmenia Aquino, con quien procreó su último hijo, de los 8 que tuvo, sólo pudo durar unos 40 minutos dentro de la sala donde fue expuesto, debido a que sufrió un shock emocional que la mantuvo por el resto de la noche en otra sala, temblando y sollozando sin cesar. Alguien comentó “como esposos se mantenían bien felices.”

►Un valor dominicano en NY: Luis Amadís es un periodista dominicano en NY de larga data. Se ha caracterizado a través del tiempo por defender la justicia y convertirse en voz de los que no tienen voz desde su programa “El tribunal de la noche”, de lunes a viernes por la 94.9 FM, de 8:00 a 9:00 P.M. analizando, comentando y entrevistando a líderes políticos, comunitarios, profesionales, empresarios y ciudadanos comunes criollos en la Gran Manzana sobre los problemas que aquejan a sus connacionales para buscarles posibles soluciones. Su norte es atacar y enfrentar “las injusticas”. Es localizable en los teléfonos 917-402-1025 y 718-618-4466. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale “Amadís, usted es un valor dominicano en NY”.

►Datos electorales: Según datos suministrados por la JCE, el número de empadronados en el exterior fue de 589,497 electores, de los cuales 320,587 corresponden al sexo femenino y 268,910 al sexo masculino. Para el año 2016, el número de empadronados era de 384,526, por lo que para las elecciones generales de mayo de 2020 presentó un crecimiento de aproximadamente 204,971 empadronados.

►Servicio comunitario: Hay que estar preparados para los desastres naturales y las emergencias son responsabilidades compartidas. El Gobierno de EE.UU ofrece recursos e informaciones confiables. Las personas, organizaciones y negocios deben estar listos para informarse y tomar las precauciones de lugar. Más información en https://www.fema.gov/es

►Cultura General: El cambio de hora empezó en EE.UU en el 1974, durante la primera crisis del petróleo. Tiene como propósito regular el ahorro de energía eléctrica y aprovechar mejor las horas de sol. Los relojes se atrasan una hora en otoño y se adelanta una hora a principio de la primavera. (Noviembre y Marzo). El ajuste fue seguido por Canadá y ya hoy en día existen 86 países que la cambian.

►Turismo en RD: Nagua, capital de la provincia María Trinidad Sánchez, es conocida por su peculiar ubicación geográfica; justo al mismo nivel del mar. Este lugar tiene una gran vocación turística por la gran cantidad de playas de arenas blancas y aguas cristalinas que posee y sus bellos paisajes naturales, entre los que se pueden mencionar las playas Grande, Caletón, El Bretón, La Preciosa, El Diamante, Arroyo Salado y Matancita. Una vez en Nagua, no olvides el hacer una parada en el Comedor Chen, un lugar ideal a la hora de degustar comida fresca del mar.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 52.32 y venta 52.86 ►Compra euro 56.15 y venta 60.01 ►Galón de Gasolina Premium 229.10 y Regular 214.80 ►Gasoil Premium 194.60 y Regular 182.80 ►Kerosene 171.80 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 97.60 ►Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Disenso = acción y resultado de discrepar de algo.

►Cita histórica: Más que por la fuerza, nos dominan por el engaño (Simón Bolívar, uno de los héroes más importantes de América Latina.)

►Refrán y significado: A nadie le amarga un dulce = A nadie le incomoda una buena cosa.

