OPINION: Entérate NY

►Un lío en Coalición Democrática NY: Con apenas 8 meses (marzo) de haberse instalado la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional USA e integrada por organizaciones de la sociedad civil, entidades religiosas, culturales, partidos y movimientos políticos dominicanos que accionan en NY, para el presente, futuro político y social de la RD, se encuentra actualmente en la justicia con un lío y no es de ropa. Veamos: Según mis creíbles fuentes, el local de la organización, ubicado en el 560 W de la calle 175, esquina Ámsterdam, en el Alto Manhattan, y donde se reúne el “staff” del Frente Amplio, Marcha Verde, Movimiento Independiente Rescate Democrático, PHD, PRM, PRSC, DXC y el Congreso Cívico, entre otras organizaciones, está en disputa ante los tribunales neoyorkinos. El local figura a nombre del dirigente Aris Guevara, coordinador, pero los también connotados dirigentes Marino Mejía, Ramón Penson, Jacinto Núñez y Jaime Moran, entre otros, reclaman el espacio. Todos hicieron sus pareceres recientemente ante un juez, quien pospuso la audiencia para el próximo día 13 de noviembre. Cuando fueron juramentados por Altagracia Salazar y José Rijo Presbot en su “Proclama de Propósitos y Ruta” adujeron “que no portan compromisos partidarios específicos y bajo la firme promesa de no constituirse en nuevos paladines de la ambición individual”. Tampoco tienen un método predeterminado para elegir las candidaturas y que es obvio que se requerirá un gran despliegue de generosidad e integridad para alcanzar consensos o establecer mecanismos democráticos para escoger a los mejores, de mayores posibilidades y están conscientes de que ese puede ser uno de los escollos del proceso. ¿Y entonces? vociferó un chusco en Brooklyn.

►La Fuerza del Pueblo en NY: Observadores políticos quisqueyanos en NY precisaron que el pasado sábado, Domingo Jiménez, uno de los responsables de coordinar las tareas de LFP del ex presidente Fernández en EE.UU y Canadá, sostuvo una asamblea informativa en El Bronx y otra en Nueva Jersey para orientar a los peledeístas que han abandonado el PLD y planificar la renuncia masiva que habrá el próximo día 30 para integrarse al partido de Leonel. Entre otras cosas, Jiménez detalló: ►Que los que ocupan posiciones de dirigentes en el PLD figurarán con el mismo rango en LFP. ►Que después de las elecciones de mayo, el partido hará elecciones para escoger definitivamente a los nuevos dirigentes de LFP, sean nuevos o ratificar los que están si se ganan la posición en base a trabajo. ►Que en LFP no existirá el nombre de “comité” el cual será sustituido por “dirección”. Ejemplo: “Dirección Política”, “Dirección Central”. La FLP olvida, recuerdan los analistas, lo que sustenta la dialéctica “la sustitución de lo viejo por lo nuevo” y en vez de dejar a todos esos viejos dirigentes, con mañas, debe hacerse en el exterior una dirección colegiada, porque hay nuevos seguidores del “León” que prometen y han hecho más que muchísimos viejos seguidores suyos. La edad promedio de los que asistieron a dicha asamblea oscilaba por los 60 años. ¡Uff! Además no pusieron micrófonos para hablar.

►Escenario político RD ha cambiado: Los sabiológos, opinológos y “supiones” dominicanos en el Alto Manhattan, al parecer siguen en sesión permanente analizando por aquí, analizando por allá la situación política dominicana. Veamos: ►Afirman que el escenario político en RD ha cambiado, eso es innegable. ►Que habrá segunda vuelta. ►Que antiguo dirigentes del PTD, ahora La Fuerza del Pueblo (LFP), desaprueban a Leonel, pero ya es un hecho consumado porque lo aprobaron 381 delegados de un total de 451, para un 72%. ►Ramfis Domínguez Trujillo fue proclamado por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC) y Guillermo Moreno por Alianza País. ►La prensa informa que miles de peledeístas renuncian de su partido para ingresar a LFP. ►El senador de Baní por el PLD, Wilton Guerrero, califica la salida de “El León” como una disentería, eso es una diarrea que con laxante y un antibiótico se calma. ►Felucho Jiménez, miembro del CP, sobre la salida de Fernández de su partido, ha dicho que terminó como un payaso cuando pudo haber tenido un final más feliz. ►Luego, vaticinó que la “salida del expresidente y otros dirigentes de la organización significará posiblemente una segunda vuelta electoral en las elecciones generales de 2020”.

►Complicada la política RD: Los mismos sabiológos en el Alto Manhattan, continuando con sus enjundiosos análisis, sostienen: ►El expresidente Fernández anuncia la conformación de un frente opositor integrado por partidos políticos, fuerzas sociales y populares, al ser proclamado candidato presidencial. Entre ellos el PRSC, PQDC, BIS, PUN, PTD y FNP, entre otros. Ahora Leonel concluyee sus actos con un “Tan cogió, carajo, e’ para fuera que van”, además ha informado que no tiene impedimento para ser candidato presidencial. ►Que el PLD hará todo lo posible para que los candidatos leales a Leonel renuncien de la entidad, porque serán una quinta columna, como es el caso de Félix Bautista, quien ganó las primarias en San Juan para la reelección al Senado, y sí renuncia la hermana del presidente, Lucia Medina, quien llevaba dos años en promoción de sus aspiraciones a la senaduría, lo sustituiría. Los “opinológios” recordaron que ella perdió en el lugar donde nació, Arroyo Cano, Bohechío, por 125 votos, y a donde el jefe del Estado ha hecho tres visitas sorpresa. ►La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, ha informado que “su situación es única en la historia política nacional, y quizás de toda la región, porque requiere que reflexione profundamente sobre el futuro político y que “los valores de la lealtad, honestidad y solidaridad son su norte, y cuando se casó con Leonel juró todo eso, diiicen. Ella esperará el momento oportuno para dar un golpe de efecto a favor de su marido, consideran los “opinológos”. ►Luis Abinader fue proclamado oficialmente como candidato del PRM y el PHD. ►La convención del PRD, en el Distrito Municipal de Villa Central-Barahona, fue suspendida este domingo porque dos grupos se entraron a tiros, los cuales aspiran a vocales. Y como diría el inmortal del deporte, Buck Canel “No se vayan, que esto se pone bueno”.

►Próspero empresario gana candidatura diputado. El próspero empresario Norberto Rodríguez, de Nueva Jersey, fue el precandidato a diputado del PRM por la circunscripción 1 más votado durante las pasadas primarias, convirtiéndose en candidato oficial de esa organización. Luego, Servia Iris Familia y Kenia Bidó. La primera un baluarte y experimentada dirigente política, siempre ligada al doctor José Francisco Peña Gómez y dada por la mayoría de los perremeístas en NY, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania, entre otros estados, como la favorita para ganar la primera posición, por el inigualable trabajo positivo que ha venido haciendo a través de los años a favor de la entidad y la militancia, preguntándose muchos de ellos: ¿Qué pasó ahí? Un chusco vociferó “el amor y el interés se fueron al campo un día, pero más pudo el interés que el amor que le tenía”. ¡Huumm!

►El Gallo en NY: La semana pasada estuvo en NY el presidente de la UDC, Luis Acosta Moreta (El Gallo), actual Director General de Desarrollo de La Comunidad (DGDC), y vino a meter cuco con los haitianos para que apoyen a Gonzalo Castillo, diiicen en el Alto Manhattan. Hizo una costosa rueda de prensa en un restaurant, no acudiendo ni un solo pollito excepto gallinas cluecas. En vez de traer posibles soluciones a los problemas que aquejan la comunidad criolla en el exterior, por el gobierno del presidente Danilo Medina no haber hecho nada en solucionar algunos de ellos, El Gallo vino hablar de continuar la obra del mandatario apoyando al candidato del PLD. Diiicen en el Alto Manhattan que hay tres dominicanos en NY que cobran (botellas) en la institución que dirige. ¡Uff!.

►¿Ydanis retirará aspiración Congreso-EE.UU? Una fuente política dominicana en NY nos confesó lo siguiente: Veamos: El concejal Ydanis Rodríguez, que le queda en la posición hasta el 2021, había anunciado sus aspiraciones, en meses pasados, para dirigir la Comisión de Taxis y Limosina (TLC) en NYC, institución encargada de regular los taxistas neoyorkinos. Luego cambió y anunció que aspiraba al Congreso de los EE.UU, por el distrito 15 en El Bronx, debido a la vacante que dejará su actual incumbente José Serrano, quien se retira. Ydanis ha hecho planes, declaraciones y contactos sobre su candidatura congresual, pero un sector político “muy poderoso” no quiso endosarlo porque el mismo está comprometido con la ex vocera del Concejo Municipal-NY, Melissa Mark Viverito, quien aspira a la misma posición. Rodríguez, al verse huérfano de respaldo, anunciará en los próximos días el retiro de sus aspiraciones, diiiicen. Lo hemos llamado y no nos hemos podido comunicar, pero esperamos que nos confirme o niegue. ¡Huumm!

►En RD grabando y desde NY reportando: La denuncia del diputado leonelista Rubén Maldonado de que su teléfono ha sido intervenido, ha desatado un runrún entre políticos criollos en el Alto Manhattan. Una mujer ex agente del DNI en la urbe, pidiendo no ser identificada, nos explicó: “Hoy en día, por la situación del partido de gobierno y la salida de Leonel del mismo, los “chivatos” “soplones” “calieses” o agentes del DNI en NY, entre ellos gordos y flacos; viejos y jóvenes; grandes y chiquitos; empleados públicos y privados; taxistas y comunitarios y hasta llamados hombres de la prensa, entre otros, están trabajando a toda capacidad para justificar su$ y aparentar que están trabajando. Muchos de ellos dicen, como si nada, “envíame eso por escrito, las conversaciones telefónicas quedan grabadas en sus celulares, la cual reenvían a RD, viven atentos y preguntando de todo, asisten y mandan asistir a ciertos eventos”.

►A los que llevan anotaciones: Los seguidores de Leonel Fernández, tanto en RD como en NY, se mantienen activos. Escriben, buscan, llaman y efectúan eventos, cosa que no hacen los seguidores de Gonzalo Castillo, o sea, los de Danilo Medina. Cumplimos con nuestro deber como periodista independiente y sin compromiso con ningún sector, llámese político, empresarial, militar, profesional ni personal. Hay que destacar que Gonzalo, candidato presidencial oficial del PLD, al parecer no cuenta con una estructura política en la Gran Manzana, ciudad con más votos que 20 provincias dominicanas de manera individual y que todos los votantes juntos de los demás estados que componen la circunscripción 1. Los oficialistas no se sienten en la comunidad, no convocan ni emiten declaraciones de prensa, excepto algún escarceo exclusivamente por la prensa sobre temas sin relevancia de parte de algún seguidor. ¡Uff!

►Un valor dominicano en NY: Ray Carrión Jr. preside desde hace tiempo la escuela que también lleva el nombre de “Ray Carrión” en honor a su padre. Ha graduado en locución moderna, oratoria y animación, como presentador de televisión, maestro de ceremonia y productor de eventos, entre otras cosas relacionadas con la comunicación, a veintenas de jóvenes de diferentes razas, principalmente a dominicanos, residentes en NY, Nueva Jersey y Connecticut, poniendo en alto la bandera tricolor en playas extranjeras. Para mayor información 813-766-9472 y/o raylocucion@hotmail.com. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale “Carrión, usted es un valor dominicano en NY”.

►Datos electorales: La JCE informó que el número de electores inscritos asciende a 7,487,040. La suma de 3,828,786 corresponden a mujeres y 3,658,254 a hombres. Los menores que serán mayores en el mes de mayo de 2020 es de 18,467, por lo que la proyección del padrón para las elecciones es de 7,505,507 de electores.

►Cultura General: El peso dominicano es la moneda oficial de la RD. Su símbolo es RD$ y su código IS) 4217 es DOP. Se conocía como “peso oro” o “peso oro dominicano”, sin embargo la constitución Dominicana de 2010 en su artículo 229 establece: «La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano», por lo cual las autoridades comenzaron desde 2017 a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de «pesos dominicanos».

►Turismo en RD: En el municipio de Villa Riva, provincia Duarte, se encuentra un paraíso oculto la “Laguna Cristal”. Su profundidad se desconoce, pero aún así muchos visitan el lugar para nadar en sus profundas aguas de impresionante belleza, a primera vista cualquiera podría pensar que se trata de un espejismo. Se puede intuir el por qué de su nombre, sus aguas, tan cristalinas como profundas, provienen del subsuelo y continúan su recorrido a lo largo de un arroyo hasta llegar a la desembocadura del Río Barracote y la confluencia del río Yuna para posteriormente llegar hasta el mar por Sánchez. El lugar es ideal para los amantes de los paseos en botes, la pesca, de agua dulce y salada, el senderismo y la observación de aves. También es adecuado para pasar un tranquilo día con amigos o con la familia disfrutando de un área naturalmente recreativa.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 52.55 y venta 52.95 ►Compra euro 56.19 y venta 60.05 ►Galón de Gasolina Premium 228.40 y Regular 214.00 ►Gasoil Premium 194.80 y Regular 182.90 ►Kerosene 172.10 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 97.50 ►Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Mediocre = Alguien que no presenta la calidad ni el valor que sea mínimamente aceptable para su entorno, mezquino, ya que su capacidad la quiere reflejar ante su jefe haciendo mal a los demás.

►Cita histórica: Tus palabras dicen lo que pretendes ser, pero tus acciones dicen lo que realmente eres, hipócrita, doble cara y lambón. (Anónimo)

►Refrán y significado: En la vida hay demasiadas máscaras para tan pocos rostros = Las personas pueden adoptar muchas caras a lo largo de la vida.

