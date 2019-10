OPINION: Entérate NY

El autor es periodista. Reside en Nueva York.

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►La división en el PLD: “Coño me tienen “jaito con la política esa dominicana”, vociferó el pasado sábado un cibaeño al entrar a un pequeño restaurante en la avenida Saint Nicholas, en el Alto Manhattan, cuando varios criollos exponían y discutían que ya Leonel se fue del partido. Asimismo, hablaban sobre los insultos que se están tirando. Los danilistas: “Leonel no estaba preparado para perder”, “Es mejor un infierno compartido con el resto de nuestros hermanos, que una salvación humillante”; “ha terminado como un payaso, cuando pudo haber tenido un final más feliz y honorable”, y el Comité Político “repudiamos la actitud de quienes resultaron perdedores y no han aceptado la voluntad de la mayoría, haciendo acusaciones infundadas de fraude electoral”. Los leonelistas han dicho: “La cúpula del PLD es un nido de víboras”, “son mediocres, envidiosos, ingratos y resentidos”; “que se queden con ese infierno enterito, que bien se lo merecen”. Los opinológos, sabiológos y todológos también debatían sobre el análisis de Juan Bolívar Díaz, de que Leonel está preparando “un discurso histórico” para justiciar su salida del PLD. Que habrá una segunda vuelta contra Luis Abinader, o en el peor de los casos a conseguir una fuerte representación municipal y congresual, una especie de Rafael Caldera, quien fuera candidato presidencial 5 veces, gobernando a Venezuela entre 1969 y 1974, y a lo último fue postulado por varios partidos menores y grupos políticos-sociales, volviendo a gobernar 1994-1999. Como un dato histórico de aquel proceso es bueno resaltar que los partidos tradicionales se burlaban de Caldera diciendo que era “el candidato de las chiripas”, que en Venezuela se traduce como cosas sin importancia o menudencias. Y sin embargo ganó.

►¿El partido de Leonel?: El plazo legal establecido en la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos es el del 27 de octubre, para que las organizaciones definan a todos sus candidatos a puestos electivos, sea por primarias, asambleas, alianzas o reservas. Leonel Fernández (en sesión permanente) debe definir su rumbo político antes de esa fecha y se da por seguro que abandonará el PLD para liderar una tercera fuerza política hacia el 2020. Aun sin que fuera oficial hasta el discurso de Leonel, seguidores suyos en NY, pidiendo reservas de sus identidades, nos hicieron llegar el logo del partido que presidiría. Su nombre: La Fuerza del Pueblo (LFP), con cientos de miles de seguidores, con experiencia, vivencias como hombre de Estado, con el prestigio, amplias y buenas relaciones en el país y el extranjero, a nuestro líder le irá mejor yéndose del PLD, porque con su nuevo partido se convertiría en la organización modelo que necesita la RD para oxigenar el añejo sistema de partidos cuya cultura y práctica políticas ya colapsaron, nos escribieron los “leoncitos”. Inicialmente sería proclamado por el Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Partido Unidad Nacional (PUN), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y Trabajadores Dominicanos (PTD). Una fuente informó a “Entérate NY” que por esta última organización es que accionará políticamente como candidato presidencial y el PTD ejecutaría una convención de delegados para luego llamarse “La Fuerza del Pueblo” y proclamar a Fernández como su candidato presidencial. Esta entidad obtuvo en las elecciones pasadas la cantidad de 16,682 (0.36%) de votos. Mayor información sobre el PTD. Ver: https://www.ptd.org.do/ Al cierre de esta columna no se había producido dicha convención ni el ex presidente había hablado al país.

►El más mencionado políticamente en NY: En los últimos días el nombre de Leonel Fernández se menciona más entre los dominicanos de NY que del mismo PLD, de otras organizaciones y líderes políticos. Se pueden observar a criollos discutiendo, analizando, opinando y mencionando el nombre de “El León” en restaurantes, bodegas, consultorios y barberías, entre otros negocios. Lo que más se discute es que se quitó la gorra del PLD, durante la protesta que hizo frente a la JCE y se puso una de Juan Bosch, señal de que se va seguro. Que no puede ser presidente y otros dicen que sí, estos últimos basando sus teorías en la sentencia 052-2019 del Tribunal Superior Electoral (TSE) en el numeral 8.8 que deja claro la condición de “precandidato” y resalta por ello que Leonel no tiene impedimento alguno a ser candidato por otro partido ya que el inciso 4 del artículo 49 de la Ley 33-18 y los artículos 134 y 135 de la Ley 15-19 solo se lo impiden a quien ha sido “candidato” no “precandidato”. Ver: https://www.elcaribe.com.do/2019/10/15/difieren-sobre-si-leonel-puede-o-no-inscribir-candidatura/

►¿Por qué perdió Leonel?: Entre la comunidad dominicana se está distribuyendo una copia conteniendo un artículo de Euri Cabral ¿Por qué perdió Leonel? Dicha copia ha sido vista en manos de connacionales en el Alto Manhattan. Euri detalla entre otras cosas. ►Porque desde el mismo momento en que frente al Altar de la Patria dijo en el 2013, que el PLD era una fábrica de presidentes, pero no lo entendió y quiso volver a ser presidente y no darle paso a alguien diferente. ►Porque se creyó insustituible, le faltó humildad y visión para entender que un líder de su magnitud y trascendencia histórica, debe saber el momento en que debe retirar sus aspiraciones y ambiciones. ►Porque no tuvo la humildad de apoyar a Margarita Cedeño. ►Porque en vez de pactar y ganarse a Danilo en cuanto a la rehabilitación, lo que hizo fue enfrentarlo, llamarlo dictador, hacerle un lío en el Congreso, irrespetarlo, denigrarlo y subestimarlo. ►Porque irrespetó a su partido del cual es presidente, le faltó el respeto al Comité Político del PLD y denigró a muchos funcionarios y líderes, llamándolos generales sin tropa. ►Porque subestimó a Gonzalo Castillo. ►Porque le faltó visión y capacidad de concertación. Era muy difícil que Leonel pudiera vencer a un frente unificado de Danilo, Gonzalo, la estructura del PLD y del gobierno. Ver: https://www.elcaribe.com.do/2019/10/19/por-que-perdio-leonel/

►Margarita debe renunciar: Tras las denuncias hecha por el precandidato presidencial del PLD, Leonel Fernández de que le hicieron fraude en las primarias, varios funcionarios de su corriente han dejado sus puestos. Joaquín Jerónimo, embajador en Cuba; el miembro del Comité Político, Bautista Rojas Gómez, como ministro sin cartera para “Políticas de Desarrollo”; el director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Política Farmacéutica Nacional, Gustavo Rojas Lara y José Francisco Peña Guaba, como secretario de Estado y asistente del presidente Medina. Analistas criollos en el Alto Manhattan, sostienen que Margarita Cedeño de Fernández debería hacer lo mismo, como Coordinadora del Gabinete de Coordinación de las Políticas Sociales. A principio de este mes ella convocó la ciudadanía a votar por Leonel, su esposo. Y ella tiene múltiples razones para dejar esa posición y como vicepresidente, acudir solo a su despacho, cuando las circunstancias lo ameriten. Debe demostrar que del dicho al hecho hay un trecho, diiicen los opinológos en NY. Se oye o no se oye, vociferó un chusco en el Alto Manhattan.

►Filial CDP-NY: Se sigue comentando entre colegas periodistas, políticos, profesionales y comunitarios en NY sobre el “alegato” que mantienen los que perdieron de la plancha encabezada por Erasmo Chalas, ganadora del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP-NY). Diiicen que la filial podría ser intervenida por el Comité Ejecutivo de la RD, ya que la Comisión Electoral en Quisqueya no aceptó ni legalizó la pulcritud de las elecciones pasadas de la filial, avalada por un notario público, con fe pública ante las cortes de NY y cualquier parte del mundo. El periodista Darío Abreu, fue el presidente de la Comisión Electoral en la urbe, conocido por los diferentes sectores criollos en NY como serio, transparente, responsable, imparcial, buen amigo y profesional, reportó el triunfo de Chalas por un voto, pero desde Santo Domingo le han preguntado varias veces sobre el proceso y él ha ratificado una y otra vez que las elecciones fueron limpias, pero allá (RD) le están dando vueltas y vueltas por un “llamado informe de FRAUDE”, (tenemos copia). En el mismo señalan a un “siniestro personero como testigo”, que se hace llamar activista comunitario, sin ser periodista penetró al interior del local donde se efectuaban las elecciones, acompañado de una turba, diiicen. El periodista Abreu denunció que fue agredido verbalmente y ordenó salir al personero pero desafiante no salió del lugar, dijo. El CDP es un gremio al servicio de la sociedad, ¿o acaso es un negocio o herencia? diiicen algunos en el Alto Manhattan. Una fuente nos informó que Chalas está casi casi rumbo a la corte, por la avaricia de algunos que lo ilegal quieren convertirlo en legal. ¡Uff! Ver: Comisión electoral CDP-NY ratifica triunfo plancha “Rescate Institucional” = https://elnacional.com.do/comision-electoral-cdp-ny-ratifica-triunfo-plancha-rescate-institucional/

►¿Por qué partido va Ito Bisonó?: El ex miembro del PRSC, Víctor -Ito- Bisonó, lanzó su propuesta presidencial “El país que Viene”, expresando que su candidatura representa una alternativa diferente ante la necesidad que tiene el pueblo dominicano de un país que quiere vivir en orden, trabajo y prosperidad. Ha presentado 9 propuestas (seguridad, educación, salud, migración, medio ambiente, equidad social, economía, justicia y energía), para asumir la Presidencia de la RD”, señalando que con su candidatura la nación tiene la oportunidad histórica de cerrarle las puertas al pasado y abrirlas al futuro. Pero reformistas y ex reformistas en NY sostienen que no era tiempo de Ito lanzar su candidatura en esta coyuntura política actual. Diiicen que participará por participar. Cuando solía visitar NY una pléyade de “compatriotas” lo acompañaba, invitaba a diversos actos y eso era “Ito para acá, Ito para allá”, y no se ha visto la primera reacción de algún compatriota o grupo de criollos que hayan salido en apoyo a su proyecto presidencial, comentan dominicanos. En el Alto Manhattan preguntan, uno al otro, ¿tú vas a apoyar a Ito?, recibiendo como contestación, no ombe, ¿y tú lo vas a apoyarlo?, bueeeno ta’ feo para la foto, entre otras expresiones se escuchan, cuando algunos suelen tratar el tema. Muchos se preguntan ¿Y por qué partido será candidato?

►La JCE terminó en el exterior: La prórroga de un mes (19 septiembre al 19 de octubre) otorgada por la JCE a los dominicanos residentes en el exterior para la obtención de servicios relativos a la inscripción de ciudadanos en el padrón electoral para las elecciones de mayo de 2020 (gestionar inscripciones, cambios de datos y renovación de documentos de identificación y electoral anteriores), terminó el pasado sábado. Una aglomeración de criollos en las diferentes dependencias del organismo electoral en la Gran Manzana fue evidente. Dominicanos al fin, vociferó un chusco en el Alto Manhattan. En todo ultramar se llegaron a inscribir 589,497 electores, de los cuales 320,587 son mujeres y 286,910 hombres, informó la Junta. Los delegados de diferentes partidos habían solicitado esa prórroga y fue concedido, pero entre todos, por lo menos en NY, no llevaron durante el mes ni siquiera llevar 20 criollos. ¿Y entonces? se preguntan algunos.

►Datos electorales: Desde 1998, fecha en que se estableció el subsidio a los partidos políticos en RD, estos han recibido más de 14 mil millones de pesos. Los partidos costarán en 2019 a los contribuyentes RD$4,606 millones. $1,506 millones para sus gastos (0.25% de los ingresos tributarios) de los cuales el 80% será distribuido en partes iguales entre los 4 partidos que obtuvieron más del 5% en las elecciones pasadas: PLD, PRM, PRD y PRSC. Se consignaron otros $3,100 millones para el montaje de las primarias simultáneas en las que se elegirán los candidatos a cargos electivos para los comicios de 2020.

►Un valor dominicano en NY: El valorado y reconocido líder comunitario dominicano en NY, Nelson Peña, ha venido luchando a favor de sus connacionales a través de décadas, sin importar raza, color o banderías políticas. Ha sido uno de los criollos que más ha hecho enaltecer la bandera tricolor en playas extranjeras al dirigir por años el famoso Desfile Dominicano, en down town Manhattan, al cual acuden cientos de miles de quisqueyanos. Asimismo, Peña ha defendido los derechos de los quisqueyanos en todos los terrenos de la Gran Manzana. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale “Nelson, usted es un valor dominicano en NY”.

► Servicio comunitario: La Guía de Servicios Preventivos de la Comunidad es un web-side con recursos gratuito para ayudar a elegir los programas y políticas en mejorar la salud y prevenir la enfermedad de la comunidad. Mayor información www.thecommunityguide.org

► Cultura General: Desde 1642 hasta 1959 los Dalai Lama ostentaron, además del liderazgo espiritual, el poder temporal en el Tíbet. Al morir cada Dalai Lama, los monjes del Monasterio Amarillo designan a su siguiente reencarnación en un niño de corta edad, interpretando una serie de signos con arreglo a su visión del budismo tibetano, resultado de la penetración y evolución del budismo en el área de los Himalayas. No se trata, por tanto, de una dinastía de monarcas hereditarios, sino de la máxima magistratura personal de un régimen teocrático. En el interregno entre la muerte de un Lama y la mayoría de edad del siguiente, el Monasterio ejerce directamente el poder designando a un regente, al tiempo que se ocupa de la educación del futuro jefe

►Turismo en RD: Bávaro es uno de los puntos turísticos más visitados en la RD por las hermosas playas de arena blanca que posee. Con sus playas llenas de palmeras, tranquilos arrecifes de coral y varios hoteles de primera categoría, no es de extrañar que Bávaro sea uno de los destinos más populares del país. Este centro turístico combina la comodidad y la cultura caribeña con una impresionante oferta de actividades a lo largo de su extensa costa.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 52.75 y venta 52.95 ►Compra euro 56.00 y venta 60.50 ►Galón de Gasolina Premium 228.10 y Regular 213.70 ►Gasoil Premium 194.10 y Regular 181.90 ►Kerosene 171.00 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 96.60 ►Gas Natural Vehicular 28.97

► Nuestro idioma: Obtuso = Que comprende las cosas con lentitud o dificultad.

► Cita histórica: La Venganza es un plato que se sirve mejor frío. (Stephen Fry, actor, comediante y escritor inglés.)

► Refrán y significado: Si te he visto, no me acuerdo = Forma graciosa de esquivar una responsabilidad.

► Para asuntos jurídicos en RD: Recomendamos el bufete de abogados “Olivares-Reyes”, ubicado en la calle 2da. esquina calle Central, Bella Vista, a 200 metros de la avenida Núñez de Cáceres, Distrito Nacional. Teléf. 809-682-6886. “Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” – Juan 8:32

►Bonches Latinos: Ofrece sus servicios profesionales para bodas, bautizos, cumpleaños. Profesionales de la comunicación en grabación, fotografía y transmisión. Ubicado en el 1150-B de Grand Concourse, entre las calles 167 y 166, en El Bronx. Teléf. 347-520-2207 y 774-602-2640.

► Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660.

wj/am