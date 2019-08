OPINION: Entérate NY

El autor es periodista. Reside en Nueva York.

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►Dicen metió la pata bien hondo: Observadores políticos en el Alto Manhattan diiicen que Yomare Polanco, director del sector externo para ultramar del precandidato presidencial peledeísta Gonzalo Castillo, metió la pata y hondo, al proclamar públicamente por la TV “Si no es Castillo que sea Abinader.” Ver: https://elnuevodiario.com.do/yomare-dice-en-ny-si-no-es-gonzalo-que-sea-abinader/. La dirección del partido en NY reaccionó y condenó ese llamado, algunos fueron diplomáticos pero otros beligerantes. ►Frank Cortorreal, presidente estatal del PLD, expresó: “Somos del PLD, tiene que ser uno del PLD, vamos apoyar y defender los lineamientos del partido y bajo ninguna circunstancia apoyaremos un candidato de la oposición, eso es absurdo. Lo que diga Polanco son opiniones personales”. ► Luis Lithgow, miembro del CC, sostuvo: “Fue un error de él, no entiendo de dónde viene eso, dentro del PLD nadie tiene eso en la mente, eso fue una opinión personal y hay que respetarla”. ►Gustavo Rodríguez, presidente del Distrito Seccional 3 en El Bronx, dijo: “El se enganchó a la política, no conoce cómo el partido se mueve, lamento que Gonzalo lo haya puesto a dirigir el sector externo en ultramar”. ►David Cordero, presidente PLD-Brooklyn, indicó: “Soy peledeísta y si no puede ser Gonzalo Castillo que sea otro peledeísta. ¿O somos locos? No puedo propugnar por ese señor (Abinader). ►Jacqueline Güílamo, presidente del intermedio Lora Fernández D-7, subrayó: “El tiene derecho a expresar lo que sienta, de decir lo que crea, y esa es su opinión y la respetamos”. ►Iván Canals, presidente de la juventud morada, dijo: “Ese llamado es desacertado, funesto, no propio de lo que se corresponde a un peledeísta, ni a lo que es el peledeísmo. Ante cualquier diferencia interna sabemos coadyuvar y sabemos que la garantía del triunfo es la unidad monolítica, que debemos impulsarla, luego que pasen las primarias”.

►Beligerantes con Yomare Polanco: ►Carlos Feliz, presidente del PLD-Manhattan, señaló: “Polanco viene de donde Luis Abinader, a él no le importa lo que pase dentro del partido, todo lo contrario, él puede pescar en río revuelto, es un mercenario que anda buscando donde facturar, no le puede doler que el PLD se divida, a él le puede beneficiar en cierta forma y está pichando dos juegos”. ►Gregorio Morrobel, miembro del CC, precisó: “Es sorprendente que un aspirante a diputado por el PLD emita ese juicio, realmente deja claro que no tiene una actitud peledeísta sino de conveniencia, vacilante, dirigiéndose a lo que le conviene; es una actitud proclive al asumir una posición adversa al PLD, y con su dinero busca una posición, pero la militancia del PLD no le dará su voto para una posición electiva a una persona que muestra zigzagueo, pero con derecho a decir lo que crea”. ►Divina Martínez, precandidata a diputado PLD-exterior, precisó: “A Polanco ese cargo que le dieron le queda grande y ese tipo de llamado lo convierte en un oportunista, porque siempre trabajamos por la unidad del partido y nunca diríamos que Abinader, diríamos sobre alguien del PLD, al parecer él viene trabajando para separarnos”. ►Jaime Vargas, dirigente PLD-NY, manifestó: “Es una desfachatez, un error, o que lo hayan tomado fuera de tono, pero eso es imposible. Alguien sensato, si se considera político, no va a decir eso”. ►Yberth Rodríguez, dirigente PLD-NY, significó: “Cualquier persona que emita mensajes, nadie le puede prestar atención, el partido tiene un equipo nacional electoral con su vocero autorizado, fuera de ese vocero, nadie tiene autoridad, cualquiera que esté diciendo algo fuera de dicha comisión, simplemente lo puedo definir como un gallo loco”. ¡Ah! un “chusco” en el Alto Manhattan dijo: “Yomare afirma que la mayoría de los votos de los dominicanos en ultramar se inclinan por el postulante peledeísta tanto en las primarias del partido como en las elecciones presidenciales de 2020. Sin embargo, yerra, puesto que en el exterior no hay primarias”. ¡Ay! Ver: https://elnuevodiario.com.do/polanco-proclama-votos-de-dominicanos-en-ultramar-son-de-gonzalo-castillo/

►PRD inactivo en NY: Observadores políticos dominicanos en NY sostienen que el PRD se mantiene inactivo en la urbe, a pesar de tener una gran cantidad de asalariados y “botellas”. Solo en el Index hay un paquetón, diiicen. A los dirigentes no se les observa públicamente hacer reuniones, bandereos ni hablar. Están ciegos, sordos y mudos. El presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado, informó que los aspirantes a cargos electivos serán escogidos por encuesta. Diiicen los sabiológos que los 7 diputados por ultramar serán señalados y en la Circunscripción 1 hay uno que tiene un maletín full…. ¡Uff! Un “compañerito” vociferó: “Vuelve y vuelve”, pero hay un gallo tapado que no es ninguno de los que están bla, bla, bla diciendo que aspiran. Los opinológos recuerdan que Vargas Maldonado proclamó recientemente que el PRD hará lo que más le convenga al país y a sí mismo. ¡Bueeeno! gruñó otro compañero en el Alto Manhattan. En mayo pasado Maldonado fue designado como presidente de la “comisión de alianzas y reservas de candidaturas”. En abril 2018 declaró en San Francisco de Macorís que el partido participará con candidatos propios al congreso, las alcaldías y a la presidencia del país, pero en julio pasado reveló que la alianza del PRD con el PLD se mantendría “sólo si Danilo Medina es el candidato para el 2020”. Por todos esos cambios es que la militancia se mantiene “confusa”, dijo un chusco en el Alto Manhattan. Parece un velero sin rumbo, diiicen.

►Datos electorales: Como al dominicano le gusta tanto la política y el béisbol, a partir de la próxima entrega brindaremos este segmento fijamente, para recordar datos electorales en este año preelectoral, para que sirvan de base enriquecedora durante las discusiones y análisis, con datos precisos, buscados en fuentes totalmente creíbles. La teoría de la reminiscencia es una teoría del conocimiento según la cual “saber es recordar a tiempo”, como dice el refrán pueblerino.

►¡Qué discusión!: El pasado jueves un grupo de dominicanos en la calle 207 con la avenida Post, en el Alto Manhattan, por donde cruzan miles de criollos diariamente a pie y vehículos, entablaron una discusión a todo pulmón, llamando la atención de transeúntes y automovilistas. Temas entre los sabiológos: Política-RD, el caso de César Emilio Peralta, mejor conocido como “César el Abusador” y la presencia del jefe de la DEA-EE.UU hace una semana en la RD ¡Uff! No hay análisis más enjundioso que los que hacen los sabiológos del patio, dijo un transeúnte. ¡Ah! trataron por arribita los casos de la ex fiscal de Villa Vásquez y los agentes de la DNCD, acusados de ponerles drogas a unos barberos. También el caso de los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), antigua AMET, que están poniendo multas a conductores en el aire, teniendo el senador de La Vega, Euclides Sánchez, que pagar 13 que le pusieron así. ¡Huumm!

►Explicando con detalles: Por el Alto Manhattan hay dos criollos, no se sabe si por motu propio o enviado, que se paran al lado donde hay cualquier discusión política entre sus “paisanos” e inmediatamente entablan discusión (en voz alta) sobre la Cámara de Diputados. En conclusión expresan que “a Camacho lo eligieron porque muchos diputados de otros partidos fueron comprados, se vendieron. Mira esto, dice el otro, los danilistas no tenían mayoría para elegirlo y sacaron más de 120 votos sobre los 35 leonelistas. El PLD tiene 107 diputados en total y para fines de votación hay que restarle los 35 de Leonel, quedando 72, a pesar de que hubo una pequeña ausencia y abstención. En una las discusiones se trajo lo dicho por Monchy Fadul: “La elección de Camacho no significa que el Pacto de la Alternabilidad del 2015 se violó, perdió vigencia por la protesta de Leonel frente al Congreso, fue Fernández que rompió con dicho acuerdo”. Añadiendo: “Lo que dice la mayoría se impone y la minoría se somete a la mayoría”. Un “docto” de esos “pico de oro” con ínfulas de “sabiológo”, manifestó: “Pero ese pacto fue refrendado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), teniendo matiz de ley, entonces lo que se violó fue la Constitución del país”. ¡Huum!

►Candidatos diputados exterior: Comienza a subirle la presión a muchos precandidatos a candidatos por ultramar, después de conocer que el PLD y PRM depositaron la semana pasada ante la JCE la lista de los diputados a participar en las primarias. El PLD entregó un listado de 11 precandidatos a la Presidencia, 107 a senadurías, 616 a diputaciones (sin incluir los del exterior), 505 a alcaldes, 3,037 regidurías, 657 directores de distritos municipales y 1,754 vocales de distritos municipales. El PRM depositó un listado con 4,306 aspirantes, con 6 aspiran a la presidencia, tres a senadores, 237 a diputados (sin incluir los del exterior), 249 a alcaldes, 2,139 a regidores, 396 a directores municipales y 1,231 para vocales. Ambas organizaciones se reservan el resto de posiciones. En el exterior los precandidatos tienen los dedos cruzados, ya que serán “señalados”, después del 6 de octubre, cuando todos los candidatos sean oficializados. Muchos en la Circunscripción 1-EE.UU están redoblando sus reuniones-cenas, contactos, llamadas, correos electrónicos y hasta ofreciendo US$$$ si apoyan. Más claro de ahí no canta un gallo. ¡Ah! NY en las elecciones pasadas registró 124,556 votantes, el 79,98% de la votación general de la Circunscripción 1. Es la plaza donde todos, de todos los partidos, están echando el pleito. ¡Uff!

►Un valor dominicano en NY: Ramón Polanco, un humilde dominicano residente en NY, se ha dedicado desde que llegó a lustrar zapatos. El único que se conoce en hacer ese oficio entre los criollos de la Gran Manzana. Labora en Broadway entre las calles 176 y 177 en el Alto Manhattan. Su mayor clientela es quisqueyana, también de otras etnias. Al limpiar los “shoes” habla de su natal RD, esto por aquí, esto por allá, siempre bien, una manera de poner en alto la bandera tricolor. Si usted lo visita, dígale “Ramón, usted es un valor dominicano en NY”.

