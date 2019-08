OPINION: Entérate NY

►No es como publican: Cirilo Moronta, reconocido entre los sectores de la comunidad dominicana en NY, es visto por sus compatriotas como un monumento al trabajo, sencillez, solidaridad y a la vez de su respaldo a los quisqueyanos en la Gran Manzana, sin importar bandería política. Por estas y otras cualidades es que muchos partidos políticos de la RD quisieran tenerlo en su haber. Desde hace algunas semanas en las redes sociales están publicando un afiche que lo presenta como aspirante a diputado por ultramar de un partido “chiquito”. Logramos contactar al propio Moronta y al cuestionarle en ese sentido nos expresó: “Ramón, no he tomado ninguna decisión política para el 2020. Me mantengo al frente de mis negocios y también sosteniendo frecuentes contactos con profesionales, empresarios, líderes políticos, periodistas, taxistas, religiosos y ciudadanos comunes”. Pero deme su opinión en cuanto al afiche, insistimos, respondiendo “el que opina complica”. ¡Ay!

►¿Para que declinen a favor de Gonzalo?: Una alta fuente del PLD-NY, pidiendo no ser identificada, informó a “Entérate NY” que Rubén Bichara, hombre de absoluta confianza del presidente Medina y actual jefe de campaña de Gonzalo Castillo, está presionando para que muchos de los precandidatos “danilistas” declinen a favor del ex ministro de Obras Públicas antes del 6 de octubre, fecha en que se escogerá a uno de los 11 aspirantes presidenciales. El asunto es crear impacto y poner en la psiquis del pueblo que Gonzalo es invencible. Añade la fuente, “por eso Gonzalo hizo un llamado a los danilistas para trabajar unidos por la preservación del inmenso legado histórico del presidente, uniendo voluntades y como fiel y auténtico danilista, se ha impuesto la tarea de ser un vehículo de unidad”.

►Hablando de Gonzalo en NY: Dominicanos en la Gran Manzana condenan que el precandidato Gonzalo Castillo esté utilizando los recursos de Obras Publicas para beneficiar su aspiración presidencial. Los criollos en el Alto Manhattan y El Bronx (80% en NY) basan sus opiniones en lo denunciado públicamente por el también precandidato peledeísta Carlos Amarante Baret, de que está utilizando todo el poder de esa dependencia estatal para amenazar a los alcaldes del país de no repararles ni asfaltarles las calles de sus municipios si no lo apoyan. Es “una actitud de soberbia como si fueran un tractor que en nada ayuda a la unidad”, sentenció Baret. Castillo no ha respondido la acusación. Los criollos coinciden en que los puestos electivos se ganan con el favor del votante, no imponiéndole al votante voluntades en contra de sus deseos. ¡Ay! ¡ay! ¡ay!

►Filial NY con Quique: Dirigentes de la filial PRSC-NY, solicitando reservas de sus identidades, apoyan al presidente de la entidad, Federico-Quique-Antún, ante la denuncia del precandidato presidencial del mismo partido, Ricardo Espaillat, que la democracia ha ido mermando cada vez más a lo interno de la entidad, ya que Antún fue escogido como presidente de la organización para desarrollarla y fortalecerla, no para cogerla como su propiedad, calificando como una aberración que la convocatoria para entregar los certificados a los precandidatos inscritos haya sido tomada para que sus seguidores y miembros de la comisión de elecciones lo propusieran para ser el candidato presidencial. Los compatriotas de NY alegan que Espaillat debe someterse y aceptar lo que decida la mayoría y recordar al dramaturgo inglés William Shakespeare al plantear: “Nunca pretendas que las cosas sean como las deseas, deséalas como son”.

►Para modificar Constitución: Analistas criollos en el Alto Manhattan debatieron la escogencia de Radhamés Camacho en la presidencia de la Cámara de Diputados. Veamos: Los danilistas violaron el pacto, firmado en el 2015, para poder modificar la Constitución. La reelección de Camacho es trascendental para modificarla y poder habilitar al presidente Medina para que pueda participar en las elecciones del 2024. Leonel Fernández dice que no es posible habilitarlo en este momento. ¿La pasada reunión del Comité Central (CC) fue de unidad y ausencia de revanchismo? No, diiicen los sabiológos. Entre el danilismo y leonelismo subyace una corriente subterránea como la de Saltstraumen, en Noruega, donde se producen las más fuertes del mundo. El nivel de confrontación en el PLD sigue por la estratósfera, afirman.

►¿Piensa accionar por la ley?: Los todológos criollos continúan: Ante la reelección de Radhamés Camacho y no elegir al diputado leonelista Demóstenes Martínez, a quien le correspondía ocupar la presidencia de los diputados como lo establece el pacto firmado por Medina, Leonel, los comités Político y Central, la Asamblea de Delegados del PLD y refrendado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), adquiriendo fuerza de ley, nos preguntamos ¿el despojado recurrirá a la ley para hacer prevalecer su derecho?. Martínez ha expresado “nos reservamos el derecho constitucional de actuar de acuerdo a la presente coyuntura que demanda e impone, siempre trabajando en honor a una conciencia ciudadana respetuosa de la ley de los pactos”. Por su parte, Fernández declaró este fin de semana que “violar intencionalmente un acuerdo es un retroceso político, no solo para el PLD, sino para todo el sistema político de la RD”. Diiicen los opinológos que Leonel se juega el todo por el todo porque le están tirando y no es de los molinos para sacarlo del juego político, y el “León” lucha para que no le endilguen el Grito de Jeremías: “Lloran como mujeres lo que no supieron defender como hombres”, atribuido a la reina árabe Aixa y parafraseado por Balaguer en el 1978.

►Siguen desperdigados: Lectores nos escriben desde Brooklyn. “Vemos que la guerra interna dentro del PLD se ahonda como lo indica la reelección de Radhamés Camacho. Ahora más que nunca en RD se impone reeditar el “Acuerdo de Santiago”, porque es un momento de gran expectativa política, y un gran chance para la oposición, pero están desperdigados. Toma vigencia lo planteado recientemente por AlPaís-NY de que estamos en un momento propicio para articular una aguerrida oposición democrática, ciudadana, popular y alternativa que levantando una propuesta político electoral de cambio radical y …ruptura con el modelo corrupto y de privilegios que ha encarnado el partido de gobierno, sea al mismo tiempo un factor de primer orden en la lucha por sacar al oficialismo del control del Estado”. Isaías 40:3: “Voces que claman en el desierto”, la oposición sigue cada quien por su lado, sostienen. Otros lectores de El Bronx nos escriben diciendo: “El PLD se quedará en el poder por culpa de la oposición, porque está y seguirá dividida. Es cierto lo que dijo el dirigente político Enmanuel Esquea Guerrero: “La oposición debió presentar un candidato en la Cámara de Diputados, aunque perdiera, ya que eso habría demostrado su espíritu de lucha y no se le acuse de complicidad con Danilo”. ¡Ay!

►Le pasaron factura: Analistas del patio en NY debatieron la exclusión del abogado Hipólito Polanco, como precandidato del PLD para las primarias del 6 de octubre. Recordaron que siendo Polanco precandidato presidencial en el 2016, no renunció a sus aspiraciones, como lo hicieron Francisco Javier García, Reinaldo Pared Pérez, Temístocles Montás y Radhamés Segura cuando se escogió a Medina como único candidato, declarando Polanco que se violó el derecho de elegir y ser elegible, pues el artículo 43 de los estatutos del PLD indica que “el candidato debe ser escogido mediante primarias internas”. Acudió al TC y TSE alegando que la escogencia de Medina como único candidato era ilícita. Pese a que los tribunales le dieron la razón no hicieron nada para impedir que Danilo fuera el candidato, informó. En febrero 2016 depositó un recurso de amparo en la OEA. El 25 de abril de 2017 denunció que el gobierno había orquestado un plan para asesinarlo. En mayo 2017 expresó que Medina había fracasado políticamente por el escándalo Odebrecht. En junio 2017, hizo público, a través de la cadena de noticias Bloomberg, que Mónica Moura, esposa de Joao Santana, lo había llamado para ponerle precio al retiro de la impugnación a la candidatura del presidente Medina ante la OEA. Por todo eso, diiicen los opinológos, ahora le pasaron factura. ¡Ah! La semana pasada presentó un recurso de amparo ante el TSE por haber sido excluido de las primarias del próximo 6 de octubre. Expuso. ¡Huumm!

►Ramfistas inundan negocios-NY: Seguidores de Ramfis Domínguez Trujillo en esta ciudad están inundando negocios propiedad de dominicanos con un “formulario de membrecía”, (nombres, apellidos, dirección, cédula, fecha, colegio electoral y ubicación, entre otros datos). Están peinando los sectores donde hay supermercados, bodegas, barberías, salones de belleza, consultorios, restaurantes, base de taxis, talleres de mecánica y hasta vendedores ambulantes. ¡Uff!

►Un valor dominicano en NY: Luz Bermúdez, una criolla neta, reside desde décadas en NY. Estuvo durante muchos años en asuntos laborales en Washington DC, en el sindicato de la costura; asimismo en el Board de Election (Junta de Elecciones), fue vicepresidente del Concilio del precinto 34, actualmente preside la Asociación de Inquilinos donde reside en Inwood, y también es de la junta directiva del Centro Dominicano de Desarrollo de la Mujer (DWDC) para el área comunitaria y líder de distrito del Partido Republicano en el Alto Manhattan. En fin, ha venido poniendo en alto la bandera tricolor. Si usted la ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale “Luz, usted es un valor dominicano en NY”.

