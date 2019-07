OPINION: Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►Temas del PLD en NY: Los temas del PLD en NY continúan a la orden del día. Todológos y opinológos del patio en el Alto Manhattan debatieron la lucha política dentro del PLD. Conclusión: Recordaron los acuerdos firmados el 12 de junio 2015 en el Comité Político (CP). La Asamblea Revisora aprobó el proyecto de ley de reforma del artículo 124 de la Constitución, permitiendo la repostulación y posterior reelección del actual mandatario, y prohibiéndole repostularse de por vida. Diversos sectores en la RD están aclamando la reelección y otros oponiéndose a los intentos de modificar la Carta Magna, con fines de eliminar el transitorio de dicho artículo. Leonel Fernández proclama que su lucha es por la defensa de la Constitución, y si es así por qué no renuncia a sus pretensiones de ser el candidato peledeísta para el 2020, al igual que Medina no intentar propiciar la modificación para favorecerse con un nuevo período. El CP (mayoría danilista con el vuelve y vuelve) debería prohíbirselo a ambos y buscar una tercera vía, entonces sí se le puede creer al “León” su alegato y a Medina que respetará la Constitución, diiicen.

►Otros sabiológos: Debatieron en NY la reciente visita al Palacio Nacional de 156 alcaldes del PLD y PRD de todo el país para demandar la reforma constitucional y que al modificarla se incluya la unificación de las elecciones por la complejidad y el alto costo que implican. Diiicen que así se hará, además se incluiría que el Procurador General sea nombrado por el Congreso y no por el presidente, eso no dar motivo a plantear que dicha modificación fue solo para el artículo 124. Esto dará campo abierto a los reelecionistas para explicarle al país el ahorro de miles de millones de pesos y la consolidación del sistema democrático dominicano nombrando un procurador por el Congreso. Las elecciones en RD serán separadas. El 16 de febrero de 2020 se escogerán 3,862 nuevos funcionarios municipales, entre alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores de distritos y sus vocales, los cuales deberán tomar posesión el 24 abril del mismo año, a 22 días de las elecciones congresuales y presidenciales, que se realizarán el 17 de mayo, para escoger 244 cargos, que son el Presidente y Vicepresidente del país, 190 diputados, 32 senadores y 20 diputados al Parlacen. En total son 4,106 cargos de elección popular en las dos elecciones y habrá 450 tipos de boletas electorales.

►Vino a diligencias personales a NY: Según informaciones extraoficiales de una fuente políticamente bien enterada en NY, el llamado candidato presidencial del llamado Partido Nueva Generación (PNG), Manuel Valdez, vino la semana pasada a la urbe a diligencias personales con su esposa, (no quiso revelarlas) pero a su estadía le ha dado un matiz político. Ver: https://almomento.net/candidato-presidencial-manuel-valdez-presenta-propuesta-a-dominicanos-ny/. Dicho partido no figura en la JCE, ni participará en las elecciones 2020, está tratando de embaucar al dominicano en la Gran Manzana, dijo la misma fuente.

Sus encuentros con los llamados seguidores suyos están pareciendo un entierro de gente pobre, por eso es que se ha ido perdiendo credibilidad en los políticos dominicanos, se confió. Sus propuestas son el mismo cliché. Veamos: 1) Derrotar la desigualdad en RD. 2) Enviar a la cárcel los funcionarios corruptos. 3) Rescatar la imagen internacional de la RD. 4) Luchará para poner en alto la bandera tricolor. 5) Defender nuestro país. 6) Rediseñar la diplomacia dominicana y bla, bla, bla, dijo un “chusco” en el Alto Manhattan.

►¿Qué está pasando?: En el Alto Manhattan y El Bronx, políticos y dirigentes comunitarios criollos se están preguntando ¿por qué los partidos de oposición en NY no efectúan sus labores conjuntamente para fortalecer sus trabajos políticos y enviar un mensaje de unidad a la comunidad? Una fuente citó los casos de: ►AlPaís y OD repudian decisión de la JCE (mayo 9 de 2019). ►AlPaís y OD llaman protestar contra el PLD y reforma constitucional (julio 11 de 2019). ►Mientras que el PHD, APD, Frente Amplio, PRM y PRSC, entre otros “Dicen JCE impone camisa de fuerza a partidos oposición en NY” ►Presidente JCE se reúne con representantes de partidos políticos de NY (PHD, APD, Frente Amplio, PRM, y PRSC, junio 26 de 2019). ¡Ah! un “chusco” en NY expresó que “la posición del diputado PLD ultramar Alfredo Rodríguez, de someter un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra disposiciones de la JCE de prohibir las primarias en el exterior, alegando que no es posible debido al alto costo y logística que implican, vulnerando los derechos políticos de cientos de miles de criollos en el exterior, debería tener al día de hoy el respaldo de todos esos partidos y comunitarios, pero que va, si no se es protagonista, es mejor actuar individualmente, diiijo. Los todológos recordaron la expresión “divide y vencerás” que en política es ganar y mantener el poder mediante las rupturas en piezas de las concentraciones más grandes que adversan. Es una táctica que se remonta al emperador romano Julio César, que utilizaba para consumar su dominio sobre el gran imperio romano. Así como Nicolás Maquiavelo, en su libro “El Príncipe” dibuja una gama de sugerencias para mantener el control absoluto del poder sobre el Estado. ¡Huumm!

►Se comenta lo de Pared Pérez: Entre políticos, comunitarios, empresarios, periodistas y el ciudadano común en la Gran Manzana se analiza y comenta una y otra vez, en diferentes lugares públicos, que lo proclamado por el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez en el sentido de que “para lo único que no hay tiempo es para no morirse, después para todo hay tiempo”, es una clara señal que el proyecto reeleccionista sigue montado. Se presentará llueva, truene o ventee en las próximas horas, nos afirmó una fuente de entero crédito a lo interno del PLD en NY y RD, sin importar lo que haya dicho el secretario de Estado de EE.UU, Mike Pompeo; el exalcalde de NY, Rudolph Giuliani, ni el senador Bob Menéndez, entre otros. La misma fuente precisa “los reeleccionistas han rediseñando la estrategia. Recordaron lo que expresara el comunicado del Palacio Nacional al referirse a Pompeo: “Al tratar el tema del proceso electoral de 2020, reconoció que este es un asunto de la RD y planteó con relación a ese proceso la importancia de que todos los actores políticos estén comprometidos con la preservación de las instituciones democráticas y con apego a la Constitución y las leyes”. Luego el canciller Vargas Maldonado: “El Gobierno dominicano es respetuoso de las leyes y la Constitución, y cuantas decisiones toma, están siempre en sintonía con nuestro ordenamiento legal, lo que no variará bajo ninguna circunstancia”, mientras que el senador por Azua, Rafael Calderón: “Pompeo no se opone a la modificación constitucional siempre y cuando se haga, como lo estamos haciendo, basado en lo que establece la propia Constitución”.

►¿Será verdad?: Una fuente a lo interno del PRM-NY nos informó que la dirección nacional del PRM-RD decidió eliminar la posición “Presidencia Internacional del PRM”. La misma era ostentada por Margarito de León (Abinader) y Miguel Durán (Hipólito) y sus funciones abarcaban Nueva York, Massachusetts, Pennsylvania, Rhode Island, Washington, New Jersey, Florida Sur y Central, Panamá y Venezuela, Madrid, Barcelona, Valladolid, Suiza e Italia. Esperamos respuesta por parte de la dirección perremeísta, alegan varios “compañeritos” en el Alto Manhattan.

►Esperan se cumpla este acuerdo: Varios dirigentes del PLD en la urbe que siguen al ex presidente Leonel Fernández, pidiendo reservas de sus identidades, tienen los dedos cruzados y esperan que a partir del próximo 16 de agosto el nuevo presidente de la Cámara de Diputados lo sea el legislador Demóstenes Martínez, como se acordó la alternabilidad anualmente en ambas cámara del Congreso, en los acuerdos firmados en el 2015 en el Comité Político (CP). Pero dicho acuerdo no se le aplicó a Reinaldo Pared Pérez, quien desde 2016 volvió a presidir el Senado. Los “leoncitos” en NY están “chivos” y atentos para que no suceda lo mismo con el también danilista Radhamés Camacho y lo dejen en la presidencia de los diputados. Ese equipo de leonelistas en la urbe confían en Martínez y esperan ocupará la posición porque le dará comida a través de trabajos de los que requiere la Cámara. La presente legislatura ordinaria vence el 26 de este mes. Si el presidente Medina no convoca a una extraordinaria, los legisladores volverán a sesionar el próximo 16 de agosto, fecha determinante para los deseos de los “compañeritos” en la Gran Manzana.

►Cuarentena: El runruneo está por doquier entre los dominicanos de NY de que “los legisladores seguidores del “León” se encuentran en “cuarentena”, localizable las 24 horas del día, ante la eventualidad de que en cualquier momento en el Congreso Nacional sea presentado el proyecto de reforma constitucional. En esta semana se define todo, la lucha es a muerte, diiicen en Queens y El Bronx. ¡Huumm!

►Un valor dominicano en NY: Mildred Simé, una criolla con muchos años en la Gran Manzana, la mayoría de ellos practicando el bien a favor de sus connacionales, tanto en NY como en RD, ejecuta su accionar comunitario a través de La Asociación Hispana de Salud y La Feria de Salud (AHPSI). Con frecuencia envía de sillas de rueda, muletas, cajas de alimentos, medicinas, y útiles escolares a diferentes puntos de la geografía nacional. Si usted la ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale “Mildred, usted es un valor dominicano en NY”.

