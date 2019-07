OPINION: Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►Seguidores Leonel-NY arrecian: Seguidores del ex presidente Leonel Fernández han arreciado su lucha en NY. La semana pasada se movilizaron frente a las Naciones Unidas demandando la no modificación a la Constitución en RD. Luego, este domingo se fueron a Washington DC, frente al Capitolio, y se estacionaron a partir del mediodía para darles las gracias a los legisladores norteamericanos por sus manifestaciones de apoyo y expresaban “no se vende la Constitución”. Portaban bandera de RD y letreros. Hicieron la invitación “Asociación de Entidades Comunitarias de Dominicanos del Exterior (ASOEDEX)”, “Alianza Comunitaria de NY (ALICOMNY)”, “Dominicanos Residentes en el Área de Washington DC Unidos por la Patria (DUPA)” y “Dominican Forum of New England & The Dominican Philadelphia Associations”. Varios autobuses salieron del área triestatal y Nueva Inglaterra, gratuitamente, según mis fuentes. ¡Ah! Las altas instancias del leonelismo en RD tienen conocimiento, desde hace más de un mes, sobre el plan del movimiento “300 con Leonel” que dirige Geraldo Rosario, para entregar un documento, con lujo de detalle, a las diferentes misiones diplomáticas acreditadas en la Gran Manzana, explicándoles del porqué el pueblo dominicano rechaza una nueva reforma a la Carta Magna. Este movimiento se ha caracterizado por ser el que más ha dinamizado la lucha a favor del ex mandatario en la urbe, diiicen, llegando el “León” a proclamar “lo único que yo no pensé es que los compañeros de NY iban a ser más pretensiosos que Duarte, porque Duarte se quedó en grupo de tres nada más (Los Trinitarios), pero aquí son 300 y esos 300 son multiplicadores”.

►Cónsul RD-NY inscribe su candidatura: El cónsul dominicano en NY, Carlos Castillo, viajó este fin de semana a RD e inscribió su precandidatura a senador-PLD por San José de Ocoa. Lo hizo acompañado por cientos de sus seguidores, explicando que está motivado por la necesidad de ir a Ocoa “para velar por el bienestar de la gente, gestionar las cosas que necesita su gente, para hacer las cosas que están pendientes en la agenda de nuestro gobierno, que preside el presidente Danilo Medina”. Varios ocoeños en la Gran Manzana se proponen formar un comité de apoyo a su candidatura, nos informaron. Juró por primera vez como senador el 16 de agosto del 2010. En 2006 fue el coordinador de campaña (congresuales y municipales) del PLD en el sur. En el 2008 es nombrado al comité de finanzas y enlace del partido en el sur durante las elecciones del 2008. Es conocido como “El Fuerte de Ocoa” por su gran decisión al momento de resolver los problemas que atañen a su provincia. Siempre se ha propuesto una agenda para impulsar el desarrollo económico y social sostenible de su provincia y del país, diiicen ocoeños, y desde ya muchos lo dan como seguro ganador en el 2020. Video: https://www.youtube.com/watch?v=qeygkw7S9WQ&feature=youtu.be

►Inscripciones en el PLD: La Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos en su Artículo 49 establece la presentación de precandidaturas. El PLD cerró sus inscripciones este domingo en horas de la tarde. Se explicó que de 5 mil 209 inscritos, la cantidad de 70 son para senadores, 480 para diputaciones, 379 para alcaldes, 2,558 a regidores, 469 para distritos municipales y 1,253 para vocales en distritos municipales. Todos participarán en las primarias abiertas del próximo 6 de octubre. El PLD se reservó 819 candidaturas, entre ellas dos senadurías (los ex reformistas Félix Vásquez por Sánchez Ramírez y Amable Aristy Castro por La Altagracia. Además, 47 diputados, 5 diputados nacionales, los 7 de ultramar, 20 al Parlacen, 20 suplentes de diputados del Parlacen, 32 alcaldes, 158 vicealcaldes, 325 regidores, 48 directores de distritos municipales y 155 vocales de distritos municipales. ¡La suerte está echada! Frase atribuida a Julio César, momentos después de cruzar el río Rubicón con sus legiones.

►Gestiones al pecho: Desde que los altos dirigentes del PLD-NY (tendencia Danilo) conocieron, el pasado sábado, sobre la inscripción del cónsul Carlos Castillo como candidato a senador por su provincia de Ocoa, las gestiones están al pecho para sustituirlo. Algunos “compañeros” se proponen viajar en los próximos días a RD para “tratar” de verse con el presidente Medina, y aunque el 90% de ellos no pueden desempeñar la función porque se nacionalizaron “americano” y la rígida política del Departamento de Estado así lo prohíbe, ellos buscan el nombramiento para uno de los suyos, para entonces dirigir detrás del trono, nos informó una fuente a lo interno del partido en la Gran Manzana. ¡Suerte! gritó un “chusco” en la avenida Saint Nicholas.

►Sorpresa en Alto Manhattan: Residentes del Alto Manhattan fueron sorprendidos el pasado sábado por una fuerte tormenta de agua y vientos acompañados de granizos y truenos, lesionando levemente algunas personas en la cabeza y derribando árboles que provocaron la rotura de cristales a vehículos. En algunas calles las pequeñas porciones de hielo alcanzaron el tamaño de una “peseta” y de una pelota de golf. El fenómeno atmosférico duró unos 20 minutos; los conductores tuvieron que detener sus vehículos debido a que la visibilidad en las vías era nula. Al momento del fenómeno, la temperatura se encontraba en los 96 grados Fahrenheit, pero bajó sorpresivamente a los 77 grados. ¿En pleno verano? ¡Huumm!

►Rinden homenaje a Bosch en NY: Este domingo el PLD-NY rindió un homenaje póstumo al profesor Juan Bosch con una ofrenda floral en la plaza que lleva su nombre en el parque Highbridge (Avenida Ámsterdam con la calle 190), en el alto Manhattan, con motivo del 110 aniversario de su nacimiento. Asimismo, por el día de la confraternidad peledeísta. Habló el presidente estatal, Frank Cortorreal, expresando “es un momento de meditación, con relación al futuro del partido. Mientras que el valorado y carismático secretario de prensa de la seccional, Luis Lithgow, sostuvo que “los compañeros asistentes al acto han venido a darle un reconocimiento a la obra de don Juan, si se quiere, a través del 110 aniversario de su nacimiento, y que desgraciadamente el partido está pasando por momentos difíciles, pero estamos confiados que el “bochismo” vencerá todas las dificultades y superará la situación en el PLD.”

►Se quedaron esperando al ministro en NY: Periodistas en esta ciudad se quedaron esperando al ministro de Turismo, Francisco Javier García, quien vino a NY el pasado fin de semana a reunirse con decenas de operadores de viajes anglosajones, sectores ligados a la industria, con la Asociación de Supermercados y ejecutivos de la empresa de relaciones públicas (¿?) que está manejando la campaña en EE.UU. El ministro contrarrestó la campaña de desinformación que se ha montado contra del turismo de RD, especificando que no es cierto que se haya registrado una cancelación de un 74 % en reservas a hoteles y resorts. “Decir que 74 turistas de cada 100 que iba a visitar RD decidió no hacerlo en estos días es un absurdo, una mentira que nadie la cree”. RD es un destino seguro y no es cierto que haya ninguna avalancha de fallecimientos y mucho menos muertes misteriosas. El gobierno dominicano hace esfuerzo para atenuar los efectos de las desinformaciones”, expresó García a periodistas que no fueron dominicanos. Un periodista criollo comentó ante el plantón: “Quienes pierden son ellos, pues nosotros tenemos la mayor intención de informar sobre la campaña negativa. Pero… nos han afuereado”. ¡Uff!

►Un valor dominicano en NY: César González, conocido por profesionales, periodistas, empresarios, intelectuales, poetas y escritores dominicanos residentes en NY, también por una gran mayoría de ciudadanos comunes criollos residente en el sector de Inwood, en el Alto Manhattan, ha dedicado décadas a vender libros, tanto en inglés como en español, de autores reconocidos mundialmente. En su antigua librería (Calíope) ubicada en el 170 de la calle Dyckman con avenida Sherman, teniendo que cerrarla por el aumento en la renta de miles de dólares, organizaba espacio para tertulias del arte, cultura, política y economía, además de presentaciones de autores y actos culturales con enfoque literario. Hoy en día continúa vendiendo sus libros frente a donde tenía su establecimiento. Lo cierto es que el paisaje del vecindario de Inwood está cambiando día a día a expensas de muchos negocios latinos. Aunque hay quienes, como César González, resisten. Si usted lo ve vendiendo sus libros, como lo hace de costumbre, dígale “César, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Las personas interesadas en aprender inglés, desde la comodidad de su hogar, a través de una computadora o descargar una aplicación a su teléfono celular con textos, audio y video, pueden hacerlo en el sitio web https://www.usalearns.org/

►Cultura General: El Parque “Montaña del Oso (845-786-2701)”, en el condado de Rockland-NY, visitado anualmente por unos dos millones de personas, posee 21,06 km2, ofrece varias disciplinas deportivas. También incluye instalaciones como la Perkins Memorial Tower, el Trailside Museum and Zoo, el Bear Mountain Inn. Es administrado por la Comisión del Parque Interestatal de Palisades. Hay excursiones. Una vez hagas la reserva recibirás un cupón que puedes imprimir y utilizar como billete, pudiendo mostrarlo desde tu teléfono móvil. Las comidas no están incluidas en el tour. Puedes comprar refrescos, vino, cerveza, bocadillos, hot dogs y algo para picar en el barco. Esta excursión está disponible en septiembre, octubre y noviembre. Punto de partida: 9:00 AM desde el Pier 83, en el West de la calle 42, con unas 8 horas (2 ½ horas para llegar; 3 horas en la zona y 2 ½ para regresar. Para reservar boletos: https://www.partner.viator.com/es/14956/tours/New-York-City/Circle-Line-Bear-Mountain-Full-Day-Cruise/d687-2800BMC?SUBPUID=BearMountain

►Turismo en RD: La perfecta ubicación hace que San José de Ocoa sea encantador, ya que la belleza de sus paisajes montañosos y fluviales es única. Hay una temperatura promedio de 21 grados Celsius, que desciende en enero hasta 3.5 grados. Los lugares más emblemáticos son la “Casa de los Recuerdos del Padre Luis Quinn”, “La Iglesia Católica”, “Parque Libertad”. El tema del ecoturismo comenzó en Ocoa en 1991. El ecoturismo en el paraje Tatón ha sido bautizado como “La Nueva Suiza”, por sus similitudes con el país europeo. Las amplias posibilidades de divisar el majestuoso paisaje de montañas, han motivado a diversas personalidades de la vida dominicana y de extranjeros, a construir sus casas de campo o de veraneo.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 50.28 y venta 50.75 ►Compra euro 55.58 y venta 59.41 ►Galón de gasolina Premium 227.40 y regular 213.30 ►Gasoil Premium 188.20 y regular 174.00 ►Kerosene 165.90 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 91.60 ► Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Egolatría = Culto o adoración de sí mismo. El término proviene del griego ego, que quiere decir “yo”, “yo”. Acción desproporcionada y pretenciosa, pues la persona se concibe a sí misma como infalible y superior a los demás. Por lo tanto, quien practica la egolatría, espera despertar en los demás la misma admiración que siente por su propia persona.

►Cita histórica: Ningún búho tiene miedo de la noche, ninguna serpiente del pantano y ningún traidor de la traición. Mehmet Murat ildan, dramaturgo, novelista y pensador turco.

►Refrán y significado: A Cada Cerdo Le Llega Su San Martín = No hay persona a quien no le llegue la hora de rendir sus cuentas.

