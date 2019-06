OPINION: Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►Los del PRM en NY: La lucha política en NY ha sido intensa entre los seguidores de Hipólito y Abinader con las inscripciones de sus adeptos para participar en la Convención. César Cedeño, Coordinador Nacional de H20, sostuvo una reunión la noche del pasado viernes con seguidores del “Guapo de Gurabo” en el local, ubicado en Broadway con la calle 172, en el Alto Manhattan, para informarse de primera línea, pero nadie le entregó inscripciones como se esperaba, excepto una dirigente con 300 y pico en NY y 49 por RD. Pero una fuente nos indicó que la gente de Hipólito llegaron a inscribir unos 5 mil, cantidad similar a la que tienen los de Luis Abinader, y si es así la lucha será cerrada en la Gran Manzana, alegan otros. El mejor testigo será la Convención, diiicen. Cedeño proclamó que el problema de las encuestas es que el que las paga siempre gana, por lo tanto las encuestas que dan a Luis con un 70% y a Mejía con un 10 y 12% son un montaje, que tan pronto pase la Convención se sabrá si es verdad o no. Añadió que no habrá Convención en el exterior el próximo 6 de octubre, pero luego concluida se efectuará en las 3 Circunscripciones de Ultramar para escoger los candidatos a diputados. Cedeño partió este domingo hacia Miami con los mismos propósitos.

►Lo están esperando: Una fuente a lo interno del PRM-NY nos comunicó que José -Cuqui- Morel, ahora con casi 8 años como diputado del exterior por el PRM y actual presidente de la Comisión del Dominicano en el Exterior en la Cámara de Diputados, piensa repostularse nuevamente por la Circunscripción 1 en EE.UU o la número 3 del D.N. Su padrino es Hipólito Mejía, diiicen. ¡Ah! Cuqui ha dicho que continuará trabajando para que los dominicanos se sientan orgullosos de su representación congresual, y que no es comerciante de la política, pero nunca ha hecho ni “pio” por sus contribuyentes del exterior, no viene, no se deja ver, sentir, ni presenta proyectos para beneficio de los criollos como lo prometió un “paquetón de veces”, y eso que devenga, entre una y otra cosas, más de 400 mil pesos mensuales. “Y dice que no es comerciante”, recordaron algunos “compeñeritos” en el Alto Manhattan. Ver: https://almomento.net/diputado-jose-cuqui-morel-no-soy-un-comerciante-de-la-politica/

►Eso no tiene madre: Hay un dirigente político medio en NY, que supuestamente aspira a la presidencia de la república por el PRM, pero no ha presentado el más mínimo programa de gobierno que no sean declaraciones generales de hechos consumados. Pero el runrún entre perremeistas es que ese “supuesto líder” asiste algunas veces a eventos políticos acompañado de un “bombero” de la “Academia Mundial de Bomberos” vestido con uniforme, haciéndolo confundir como un “agente” que cuida su espalda. Auto importantizándose. Las críticas a su espalda están al pecho. ¡Unjú!

►Se movilizan en NY: Cerca de un centenar de dominicanos en NY se movilizaron la tarde de este sábado en la avenida Saint Nicholas con la calle 181, lugar comparado por los políticos dominicanos en esta plaza de NY como el “Oráculo de Delfos”. Ahí estaban “juntos y reburujados” comunitarios, de la sociedad civil, criollos no comprometidos políticamente con ningún partido, integrantes del movimiento “300 con Leonel”, y el ex dirigente reformista con varios acompañantes, abogado Pascual Ramírez, entre otros, manifestándose en contra del intento de modificar la Constitución de la RD. Allí vociferaban y portaban pancartas con mensajes especificando “la Constitución no está en venta”, “no se vende”, “no se negocia”. Veintenas de transeúntes y vehículos que circulaban por el lugar, la mayoría tocaban bocina y hacían señal de la L con su mano derecha, significando apoyo a la actividad. Hablaron: Lirisy Mármol, quien destacó “los dominicanos agrupados en la Asociación de Instituciones Dominicanas del Exterior (ASOEDEX) no nos quedaremos de brazos cruzados ante el gobierno de Danilo Medina que busca reformar nuestra Constitución, haciendo uso coercitivo del poder para imponer la reelección, poniendo en peligro la estabilidad del sistema democrático, y por ende la paz social del país”. Geraldo Rosario, presidente de los “300”, declaró “vamos a respaldar la convocatoria de esta comunidad por el respeto a la Constitución, no se trata de una modificación integral como se ha hecho en otras ocasiones, más bien es la imposición del poder; por lo tanto es una violación, o más bien un golpe constitucional”. En iguales términos se refirieron Elizabeth Paredes, Melvyn Rodríguez, Welyn Osorio, Carlos García y Rafael Rodríguez, entre otros. Ver:https://www.youtube.com/watch?v=kdl2RJHXmMA

►¿Y dónde están?: Es la pregunta que se hacen dominicanos en el Alto Manhattan y El Bronx para referirse a los dirigentes del PLD, seguidores del Presidente Danilo Medina, que después de realizar el acto en el United Palace el pasado mes, en apoyo a la obra de gobierno del mandatario, se han esfumado de la comunidad. Un “chusco” en la concurrida avenida Sherman dijo “antes no se dejaban ver, y que tampoco se dejen ver nuevamente, no es raro” Un “compañerito” del partido que lo escuchó, solo atinó decir “crónica de una tercera derrota anunciada en NY en el 2020” ¡Ay! ¡ay! ¡ay!

►Grandes logros de dominicanos en ultramar: Dominicanos que representan diversos sectores en la urbe coincidieron en que con la designación del doctor Rafael Lantigua como vicedecano de la facultad de medicina de la mundialmente reconocida Universidad de Columbia, establecida en 1754, siendo la institución de educación superior más antigua de la Metrópoli y la quinta en EE.UU, queda demostrado que la comunidad quisqueyana avanza y se solidifica. Lantigua es el primer latino en ocupar dicha posición, y labora desde hace más de cuatro décadas en el hospital New York-Presbyterian, unos de los centros médicos de más prestigio en USA y el mundo. Ver: https://elnacional.com.do/consideran-comunidad-dominicana-avanza-y-solidifica-en-ee-uu/. Asimismo, otros quisqueyanos valoraron también como muy positivo que el experto en geopolítica mundial Iván Gatón, con maestría extracurriculares y avanzados en universidades de 7 países, además de impartir maestrías en la UASD, Católica Madre y Maestra, Tercera Edad y Católica Santo Domingo, así como Diplomado y Maestría en las Fuerzas Armadas, haya sido nombrado, la semana pasada, como profesor honorífico de la Universidad Shandong (fundada en 1901), en la provincia del mismo nombre en China, donde impartió la magistral conferencia “Relaciones de China con América Latina” ante cientos de chinos (profesores y estudiantes). Ver: https://eldia.com.do/ivan-gaton-resalta-importancia-estrategica-de-america-latina-en-conferencia-en-china/ ¡Felicidades!

►¿Rechazo a Ramfis Trujillo?: Analistas del patio en NY llegaron a la conclusión de que la popularidad de Ramfis Trujillo está descendiendo en EE.UU y RD. La burbuja que mantuvo ante los dominicanos ya no es la misma y prueba de ello es que a cada actividad, tanto en territorio estadounidense como en el quisqueyano, asisten menos seguidores suyos. Sus dirigentes en la Gran Manzana para hacer aparentar que continúa con muchos adeptos tuvieron que hacer un “show artístico” (5-18-19) con Rubby Pérez, El Jeffrey y Fidelina Pascual en el Lehman Center del Lehman College, en El Bronx, y su ¿seguidor? Tuly Cabrera, presidente de High Class, regaló 100 boletas para esa ocasión, diiicen. Le suspendieron la charla “Cómo afecta la migración ilegal la obra de Duarte”, que sería dictada en la iglesia cientología, ubicada en el 228 West de la calle 125, en Harlem. Lo expulsaron del PDI; “La Fundación Héroes del 30 de Mayo”, advirtió la semana pasada que con su accionar político, ha vuelto a la escena política nacional el espectro de su abuelo Rafael Leonidas Trujillo, quien implantó una sangrienta tiranía en el país. Ver:https://www.elcaribe.com.do/2019/05/31/panorama/pais/fundacion-advierte-sobre-nieto-de-trujillo/. Su local se lo pintaron de negro en Salcedo. Ver: https://elnuevodiario.com.do/video-bauta-rojas-pinta-de-negro-letreros-en-local-de-ramfis-trujillo-en-salcedo/. Una de las fundadoras del Partido de la Esperanza Democrática (PED), aseguró que el FBI investiga los recursos recibidos en donaciones por Ramfis. Ver: https://elnuevodiario.com.do/fundadora-del-ped-asegura-fbi-investiga-dinero-recibido-por-ramfis-trujillo-en-donaciones/. ¡Huumm!

►No es cierto: Voces agoreras han puesto a circular entre sectores políticos, comunitarios y profesionales dominicanos en NY que nos alejaremos del periodismo a partir del presente mes. Para los que llevan anotaciones, debo afirmarles que estoy, seguiré escribiendo y reportando los acontecimientos de nuestra comunidad para la RD y el mundo, como lo he venido haciendo desde hace años para los periódicos El Nacional, Nuevo Diario, El Caribe, HOY, El Día, AlMomento, Primicias, DominicanosHOY, El Sol de Santiago, Diario Dominicano, Noti Sur Baní, El Jaya, Noticias San Cristóbal, Diario Azua, Noticias Villa Riva, Lo Último Digital, El Universal Digital, Al Acecho, Las Primeras, Dominicanos en Noticia, AtentoRD, El Informador Dominicano, Diáspora Dominicana y Precisión, entre otros. Asimismo para los programas de TV: “Al día con Claudia Pérez” (La Tora) por Teleradioamérica, Canal 45, entre 10:00 y 11:00 A.M, de lunes a viernes. “Geopolítica” con Nelson Encarnación por E N Televisión, canales 31-Claro, 33-Altice, 33-Aster, y 10 Wind Telecom, de 11:00 a 12:00 P.M, de lunes a viernes. Las emisiones noticiosas de Tele Centro, Canal 13, a la 1:00 P.M. y Teleradioamérica, Canal 45, a las 11:45 A.M, de lunes a viernes, y “Buena Noche” de Nelson Javier (El Cocodrilo) en Santiago, por Teleuniverso, Canal 29, a partir de las 8:00 P.M. Además por los programas de radio “Cuentas Claras” por la La Nota (95.7 F.M) a partir de las 8:00 A.M, de lunes a viernes; “Noticiario Popular” (950 A.M.) a partir de las 12:00 P.M, de lunes a viernes; y La Verdad con Maxwell, por Radio Monumental (100.3 F.M) en Santiago a partir de las 12:00 P.M. Dejo a mis lectores. Ver: https://eldia.com.do/era-dorada-para-la-divulgacion-de-contenidos-periodisticos/

►Un valor dominicano en NY: El dominicano Elvyn Bergés López (Elvyto), con décadas en NY, ha sido un ejemplo para sus compueblanos y connacionales, trabajando, con su familia, y prestando servicios comunitarios a través de la Asociación de Villarivenses Ausentes (AVA), ayudando a los más necesitados en su pueblo natal (Villa Riva-San Fco. de Macorís) con el envío de diversos artículos. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Elvyto, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El Harakiri fue exclusivo para hombres en Japón, como forma de lavar su honra por haber cometido actos indignos o deshonrosos. Se suicidaban con un arma blanca, y la ceremonia consistía en ponerse de rodillas, se descubría el pecho hasta la cintura, cubriéndose las manos con hojas de papel de arroz (para no manchar sus manos de sangre, era deshonroso) para luego proceder a hundirse la daga en el abdomen. La misma se incrustaba por el lado izquierdo y cortaba hacia la derecha, luego regresaba al centro y se hacía un corte vertical hacia el esternón, con exposición de sus vísceras. Antes de realizar el suicidio, se tomaba un poco de sake (bebida japonesa) y escribía una especie de poema de despedida. Si una mujer se quitaba la vida no era considerado Harakiri, sino un simple suicidio. Esta práctica fue abolida en el 1868.

►Turismo en RD: Atracciones Turísticas de La Vega: La Confluencia es un balneario de aguas frescas, ubicado en Jarabacoa, y su nombre proviene por la confluencia de los ríos Jimenoa y Yaque del Norte. El Santo Cerro, también conocido como el “Santuario a la Virgen de las Mercedes”, templo que atrae a miles de católicos del país para venerar a la Virgen de cuya festividad se celebra cada 24 de septiembre. El Carnaval Vegano, uno de los carnavales más importantes y coloridos de la RD. Se inició en el año 1520, pero no fue hasta 1947 que se convirtió en una tradición. Se celebra todos los domingos durante la temporada carnavalesca de enero a marzo.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 50.09 y venta 50.57 ►Compra euro 55.26 pesos y venta 59.13 ►Galón de gasolina Premium 235.50 y regular 220.80 ►Gasoil Premium 195.60 y regular 181.30 ►Kerosene 173.50 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 98.30 ► Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Obcecaso = Persona incapaz de pensar racionalmente por unos momentos, volverse terco, testarudo y empecinado.

►Cita histórica: Cuando el consumo total de lectura de una sociedad se restringe a frases cortas que circulan por las redes sociales, cuya eficacia depende no del análisis o veracidad, sino de su ingenio, esa sociedad se condena no solo a la tiranía de lo superfluo, sino a la del autoritarismo.” Alberto Manguel, escritor, editor y traductor argentino-canadiense. En el New York Times. Ver:https://www.nytimes.com/es/2019/04/28/redes-sociales-democracia/

►Refrán y significado: Quien duerme mucho, poco aprende = Dejamos de aprender nuevas cosas en el tiempo extra que gastamos durmiendo.

